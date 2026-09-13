Neymarning sobiq va hozirgi sevgilisi bir oshxonada: ular o‘rtasida qanday munosabat bor?
Futbol yulduzi Neymar hayotidagi ikki muhim inson — uning rafiqasi Bruna Byankardi va sobiq sevgilisi, o‘g‘li Davi Lucca'ning onasi Karolina Dantas birga ko‘rinish berib, muxlislarni hayratda qoldirdi. Ikki ayol nafaqat birga vaqt o‘tkazgan, balki birga taom ham tayyorlagan.
Bruna Byankardi YouTube'dagi ko‘rsatuviga Karolina Dantasni mehmon sifatida taklif qilgan.
Suhbat davomida ular birgalikda taom tayyorlab, o‘zaro munosabatlari haqida gaplashgan. Eng e’tiborlisi, ikki ayol vaqt o‘tishi bilan yaxshi munosabat o‘rnatganini va hech qachon janjallashmaganini aytgan.
Ularning uchrashuvida asosiy mavzu Neymar emas, balki ikki ayol o‘rtasidagi iliq munosabatlar bo‘ldi. Videoda Bruna va Karolinaning farzandlari ham birga vaqt o‘tkazgani ko‘ringan. Neymar esa suratga olish jarayonida kadr ortida bo‘lgan.
Bu holat oilaviy munosabatlarning odatdagidan farqli, samimiy manzarasini namoyish etdi.
Nega bu uchrashuv e’tibor tortdi?
Bruna Byankardi — Neymarning rafiqasi;
Karolina Dantas — futbolchining sobiq sevgilisi va o‘g‘li Davi Lucca'ning onasi;
ikki ayol birga taom tayyorladi;
ular o‘rtasida janjal bo‘lmaganini ta’kidladi;
farzandlari ham uchrashuvda birga bo‘ldi. Neymarning shaxsiy hayoti doimo muxlislar e’tiborida bo‘lsa-da, bu safargi voqea aynan ikki ayolning bir-biriga bo‘lgan munosabati bilan qiziqish uyg‘otdi.
…