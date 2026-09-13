Neymarning sobiq va hozirgi sevgilisi bir oshxonada: ular o‘rtasida qanday munosabat bor?

·57·Dunyo
Neymarning sobiq va hozirgi sevgilisi bir oshxonada: ular o‘rtasida qanday munosabat bor?

Futbol yulduzi Neymar hayotidagi ikki muhim inson — uning rafiqasi Bruna Byankardi va sobiq sevgilisi, o‘g‘li Davi Lucca'ning onasi Karolina Dantas birga ko‘rinish berib, muxlislarni hayratda qoldirdi. Ikki ayol nafaqat birga vaqt o‘tkazgan, balki birga taom ham tayyorlagan.

Bruna Byankardi YouTube'dagi ko‘rsatuviga Karolina Dantasni mehmon sifatida taklif qilgan.

Suhbat davomida ular birgalikda taom tayyorlab, o‘zaro munosabatlari haqida gaplashgan. Eng e’tiborlisi, ikki ayol vaqt o‘tishi bilan yaxshi munosabat o‘rnatganini va hech qachon janjallashmaganini aytgan.

Ularning uchrashuvida asosiy mavzu Neymar emas, balki ikki ayol o‘rtasidagi iliq munosabatlar bo‘ldi. Videoda Bruna va Karolinaning farzandlari ham birga vaqt o‘tkazgani ko‘ringan. Neymar esa suratga olish jarayonida kadr ortida bo‘lgan.

Bu holat oilaviy munosabatlarning odatdagidan farqli, samimiy manzarasini namoyish etdi.

Nega bu uchrashuv e’tibor tortdi?

Bruna Byankardi — Neymarning rafiqasi;

Karolina Dantas — futbolchining sobiq sevgilisi va o‘g‘li Davi Lucca'ning onasi;

ikki ayol birga taom tayyorladi;

ular o‘rtasida janjal bo‘lmaganini ta’kidladi;

farzandlari ham uchrashuvda birga bo‘ldi. Neymarning shaxsiy hayoti doimo muxlislar e’tiborida bo‘lsa-da, bu safargi voqea aynan ikki ayolning bir-biriga bo‘lgan munosabati bilan qiziqish uyg‘otdi.

NeymarBruna ByankardiKarolina Dantas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Astanada 15-qavatdan qulash bilan bog‘liq daxshatli fojia: ayol va ikki yoshli bola halok bo‘ldiAstanada 15-qavatdan qulash bilan bog‘liq daxshatli fojia: ayol va ikki yoshli bola halok bo‘ldiBugun, 01:53Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Bugun, 01:1412 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!12 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!Bugun, 01:10Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldiUyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Turkiyada 91 yoshli otaxon bor mol-mulkini masjid qurishga sarflab barchaga o‘rnak bo‘ldi!Turkiyada 91 yoshli otaxon bor mol-mulkini masjid qurishga sarflab barchaga o‘rnak bo‘ldi!Bugun, 00:49«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdiBugun, 00:48
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi