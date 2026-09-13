Astanada 15-qavatdan qulash bilan bog‘liq daxshatli fojia: ayol va ikki yoshli bola halok bo‘ldi
Astanada ko‘p qavatli turar joy binosida yuz bergan fojia oqibatida 27 yoshli ayol va ikki yoshli bola halok bo‘ldi. Hodisa shaharda katta e’tibor uyg‘otgan bo‘lsa, huquq-tartibot idoralari voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlashga kirishgan.
Shahar politsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, ayol turar joy binosining 15-qavatidan qulagan. Dastlabki ma’lumotlarda uning pastda bo‘lgan ikki yoshli bolaning aravachasiga tushgani aytilmoqda.
Bola og‘ir jarohat olgan va, afsuski, voqea joyida vafot etgan.
Hozircha hodisaning barcha tafsilotlari rasman aniqlanmagan. Tergov davomida voqeaning aniq sabablari o‘rganilmoqda. Politsiya dastlabki taxmin sifatida ayolning o‘z joniga qasd qilgan bo‘lishi mumkinligini bildirgan. Biroq bu holat tergov yakunlariga qadar yakuniy xulosa sifatida baholanmaydi.
Hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tergovchilar fojianing kelib chiqish sabablari, hodisaga olib kelgan vaziyat va boshqa barcha muhim holatlarni o‘rganmoqda.
…