SpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchi
Ilon Maskga tegishli SpaceX kompaniyasi Starlink Mobile loyihasini kengaytirib, uni toʻlaqonli 5G uyali aloqa operatoriga aylantirish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Mazkur tashabbus kosmosdan turib global tarmoq yaratishni maqsad qilgan boʻlsa-da, telekommunikatsiya bozorida keskin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Amerikaning yirik telekommunikatsiya operatori T-Mobile kompaniyasi SpaceXʼning bu rejasiga shubha bilan qaramoqda. T-Mobile moliya direktori Piter Osvaldiksning taʼkidlashicha, kosmik tarmoqni oddiy yer ustidagi soʻrov stansiyalari bilan raqobatga kiritish hozircha texnik va iqtisodiy jihatdan juda murakkab vazifa hisoblanadi.
Texnik toʻsiqlar va kosmik aloqaning cheklovlariHozirgi kunda Direct-to-Cell texnologiyasi yordamida oddiy smartfonlarni Starlink sunʼiy yoʻldoshlariga toʻgʻridan-toʻgʻri ulash imkoniyati allaqachon ishlamoqda. Masalan, T-Mobile bilan hamkorlikdagi T-Satellite xizmati operator chastotalaridan foydalangan holda maxsus antennasiz ham ishlay oladi.
Biroq bunday aloqa hozircha anʼanaviy uyali tarmoqlardan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Sunʼiy yoʻldoshlar yerdan yuzlab kilometr balandlikda va doimiy harakatda boʻlgani sababli signalni uzatish murakkablashadi. Ularning quvvati yer ustidagi baza stansiyalariga qaraganda ancha past boʻlib, ayniqsa binolar ichida va avtomobillarda barqaror aloqani taʼminlash qiyin kechadi.
Mustaqil operator boʻlish yoʻlidagi qiyinchiliklarSpaceX mobil aloqa bozoriga chiqish uchun bir nechta yoʻnalishlarni oʻrganib chiqmoqda. Ulardan biri — virtual uyali aloqa operatori (MVNO) sifatida boshqa kompaniyalar tarmoqlaridan foydalanish. Biroq T-Mobile maʼlumotiga koʻra, AQShning yirik operatorlari hozircha bunday hamkorlikka qiziqish bildirgani yoʻq.
Ikkinchi yoʻl — oʻz chastotalarini sotib olib, mustaqil yerusti tarmogʻini qurish. Ammo bu SpaceXʼdan ulkan mablagʻ, koʻp yillik vaqt hamda millionlab baza stansiyalarini oʻrnatishni talab qiladi. Shuningdek, uy-joy antennalariga kichik stansiyalar oʻrnatish gʻoyasi ham milliardlab qurilmalar va jiddiy radiochastota xalaqitlari tufayli samarasiz deb baholanmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, oʻtkazish qobiliyati ham asosiy muammolardan biridir. Kam aholi yashaydigan hududlarda bitta sunʼiy yoʻldosh yuzlab foydalanuvchilarga xizmat koʻrsatishi mumkin boʻlsa, millionlab abonentlarga ega yirik shaharlarda cheklangan kosmik resursni taqsimlashda jiddiy qiyinchiliklar yuzaga keladi.
…