SpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchi

·30·Texno
SpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchi

Ilon Maskga tegishli SpaceX kompaniyasi Starlink Mobile loyihasini kengaytirib, uni toʻlaqonli 5G uyali aloqa operatoriga aylantirish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Mazkur tashabbus kosmosdan turib global tarmoq yaratishni maqsad qilgan boʻlsa-da, telekommunikatsiya bozorida keskin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Amerikaning yirik telekommunikatsiya operatori T-Mobile kompaniyasi SpaceXʼning bu rejasiga shubha bilan qaramoqda. T-Mobile moliya direktori Piter Osvaldiksning taʼkidlashicha, kosmik tarmoqni oddiy yer ustidagi soʻrov stansiyalari bilan raqobatga kiritish hozircha texnik va iqtisodiy jihatdan juda murakkab vazifa hisoblanadi.

Texnik toʻsiqlar va kosmik aloqaning cheklovlari

Hozirgi kunda Direct-to-Cell texnologiyasi yordamida oddiy smartfonlarni Starlink sunʼiy yoʻldoshlariga toʻgʻridan-toʻgʻri ulash imkoniyati allaqachon ishlamoqda. Masalan, T-Mobile bilan hamkorlikdagi T-Satellite xizmati operator chastotalaridan foydalangan holda maxsus antennasiz ham ishlay oladi.

Biroq bunday aloqa hozircha anʼanaviy uyali tarmoqlardan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Sunʼiy yoʻldoshlar yerdan yuzlab kilometr balandlikda va doimiy harakatda boʻlgani sababli signalni uzatish murakkablashadi. Ularning quvvati yer ustidagi baza stansiyalariga qaraganda ancha past boʻlib, ayniqsa binolar ichida va avtomobillarda barqaror aloqani taʼminlash qiyin kechadi.

Mustaqil operator boʻlish yoʻlidagi qiyinchiliklar

SpaceX mobil aloqa bozoriga chiqish uchun bir nechta yoʻnalishlarni oʻrganib chiqmoqda. Ulardan biri — virtual uyali aloqa operatori (MVNO) sifatida boshqa kompaniyalar tarmoqlaridan foydalanish. Biroq T-Mobile maʼlumotiga koʻra, AQShning yirik operatorlari hozircha bunday hamkorlikka qiziqish bildirgani yoʻq.

Ikkinchi yoʻl — oʻz chastotalarini sotib olib, mustaqil yerusti tarmogʻini qurish. Ammo bu SpaceXʼdan ulkan mablagʻ, koʻp yillik vaqt hamda millionlab baza stansiyalarini oʻrnatishni talab qiladi. Shuningdek, uy-joy antennalariga kichik stansiyalar oʻrnatish gʻoyasi ham milliardlab qurilmalar va jiddiy radiochastota xalaqitlari tufayli samarasiz deb baholanmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, oʻtkazish qobiliyati ham asosiy muammolardan biridir. Kam aholi yashaydigan hududlarda bitta sunʼiy yoʻldosh yuzlab foydalanuvchilarga xizmat koʻrsatishi mumkin boʻlsa, millionlab abonentlarga ega yirik shaharlarda cheklangan kosmik resursni taqsimlashda jiddiy qiyinchiliklar yuzaga keladi.

StarlinkSpaceXT-Mobile5GTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdiXiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdiBugun, 02:27iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!Bugun, 01:41Kelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiKelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiBugun, 01:29Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiHonor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiBugun, 00:58Xitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiXitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiBugun, 00:24Rocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozRocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozKecha, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!