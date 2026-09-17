Jahongir Otajonov hozir qancha chorvasi borligini ochiqladi (video)

·3·Madaniyat
Jahongir Otajonov hozir qancha chorvasi borligini ochiqladi (video)

Xonanda Jahongir Otajonov intervyularidan birida xonadonida qancha chorva borligi haqidagi savolga javob berdi. U hozirda bitta moli buzoqchasi bilan, 10 ga yaqin qo‘yi va 40 ta tovug‘i borligini ma’lum qildi.

San’atkorning aytishicha, avval to‘rtta moli bo‘lgan. Biroq yordamchisi bo‘lmagan davrda chorvaga qarash qiyinlashgani sababli ularning uchtasini sotishga majbur bo‘lgan.

“Menda to‘rtta molim bor edi. Keyin Mohigul yordamchim yo‘q paytida qiynalib qoldim-da. Keyin uchtasini sotib yubordim. Hozir bitta mol bor bolasi bilan, buzoqcha bilan”, — dedi Jahongir Otajonov.

Xonanda qo‘ylarining soni ham avvalgiga qaraganda kamayganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, ilgari 30 ga yaqin qo‘yi bo‘lgan, keyinchalik ularning 20 tasini sotgan va hozir 10 ta qo‘yi qolgan.

Tovuqlari esa aksincha, ko‘paygan. Jahongir Otajonov avval 12 ta atrofida tovug‘i bo‘lganini, hozir esa ular qariyb 40 taga yetganini ta’kidladi.

“Keyin o‘n ikkita tovug‘im bor edi. Hozir endi ular qirqta bo‘ldi. Tug‘di hammasi, jo‘ja ochdi”, — deya hazil aralash gapirdi xonanda.

Jahongir OtajonovO‘zbek shou-biznesiChorvachilik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JONY ismini o‘zgartirdimi? Internetda paydo bo‘lgan "pasport" surati muxlislarni hayron qoldirdiJONY ismini o‘zgartirdimi? Internetda paydo bo‘lgan "pasport" surati muxlislarni hayron qoldirdiBugun, 12:22Hande Erchel keskin o‘zgarishga qo‘l urdi: yangi soch rangi muxlislarining tanqidiga sabab bo‘ldiHande Erchel keskin o‘zgarishga qo‘l urdi: yangi soch rangi muxlislarining tanqidiga sabab bo‘ldiBugun, 12:09Munisa Rizayevaga katta tanlov: turmush o‘rtog‘i undan sahnani tark etishni so‘ramoqda! (video)Munisa Rizayevaga katta tanlov: turmush o‘rtog‘i undan sahnani tark etishni so‘ramoqda! (video)Bugun, 12:06JONY Instagramdagi barcha postlarini o‘chirib, sirli ishora qoldirdiJONY Instagramdagi barcha postlarini o‘chirib, sirli ishora qoldirdiKecha, 18:58Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)Kecha, 16:38Rayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldiRayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldiKecha, 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi