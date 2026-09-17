Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardi

·17·Texno
Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasi 99,9 foiz tozalikni ta'minlovchi UV-sterilizatsiya tizimi, 382 mm balandlikdagi suv rezervuari va 950 W quvvatga ega.
  • Qurilma uch zonalik rolikli massaj, "tropik yomg'ir" effekti va 35-48 daraja haroratni sozlash imkoniyatini taqdim etadi.
  • Rasmiy savdolar 22-sentabr kuni boshlanadi, tavsiya etilgan narxi 499 yuan.

Xiaomi kompaniyasi uy sharoitida salomatlikni saqlashga qaratilgan yangi qurilma — Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasiga dastlabki buyurtmalar boshlanganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan ushbu gadjet foydalanuvchilarga suv muolajalarini yanada qulay va xavfsiz tarzda oʻtkazish imkonini beradi hamda kundalik charchoqlarni samarali bartaraf etishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning narx siyosati bosqichma-bosqich shakllantirilgan boʻlib, uning tavsiya etilgan qiymati 499 yuancni tashkil etadi. Boshlangʻich narx 419 yuan, oldindan savdo bosqichidagi amaldagi narx эса 409 yuan etib belgilangan. Qurilmaning rasmiy savdolari joriy yilning 22-sentabr kuni soat 10:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. Shuningdek, xaridorlar uchun qoʻshimcha oyoq yuvish toʻplami 59 yuandan taklif etilmoqda.

Xavfsizlik va zamonaviy sterilizatsiya

Qurilmaning eng muhim afzalliklaridan biri uning ichki qismida oʻrnatilgan patentlangan UV-sterilizatsiya tizimidir. Ultraviyolelement bevosita suv kanallari ichida joylashgan boʻlib, ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, foydalanuvchiga toʻgʻridan-toʻgʻri nurlanish xavfini tugʻdirmagan holda 99,9 foiz darajasidagi tozalikni taʼminlaydi.

Mijia Sterilizing Foot Bath 2 modelining suv rezervuari balandligi 382 millimetrgacha oshirilgan. Bu esa suv sathini toʻgʻridan-toʻgʻri boldir darajasigacha yetkazib, chuqurroq va kengroq qamrovli issiqlik muolajalarini bajarishga imkon beradi. Qurilmaning quvvati 950 W boʻlib, haroratni 35 dan 48 darajagacha 1 daraja qadam bilan boshqarish, taymerni esa 5 dan 60 daqiqagacha sozlash mumkin.

Massaj va noyob "tropik yomgʻir" effekti

Qurilma oyoq tagining turli qismlarini har tomonlama davolash uchun uchta zonalik rolikli yumshatish, kamar qismini qoʻllab-quvvatlash hamda tovonlarga urib massaj qilish funksiyalari bilan jihozlangan. Toʻplamga shuningdek TPE materialidan tayyorlangan yumshoq massaj yostigʻi ham qoʻshib beriladi.

Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu chiqariladigan purkash tizimi boʻlib, u foydalanuvchilarga oʻziga xos "tropik yomgʻir" effektini taqdim etadi. Markazdan qochma nasos suvni purkagichlarga yetkazib beradi, oqim balandligi esa uchta holatda oʻzgartirilishi mumkin. Ushbu texnologiya oyoqning ustki qismi va toʻpigʻiga yuqoridan yumshoq oqimlar yoki tomchilar tarzda suv tushishini taʼminlab, butun oyoqni yaxshilab boʻshashtiradi va isitadi.

Foydalanish qulayligini oshirish maqsadida gadjet yetti darajali himoya tizimi, uni oson koʻchirish uchun moʻljallangan gʻildiraklar, yashirin tutqich hamda olinadigan va yuviladigan filtr bilan taʼminlangan.

XiaomiMijiaOyoq vannasiTexnologiyaGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardiXitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardiBugun, 12:27iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiiPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiBugun, 11:25Oy yuzasida ulkan yangi krater topildi u bor-yoʻgʻi ikki yil oldin paydo boʻlganOy yuzasida ulkan yangi krater topildi u bor-yoʻgʻi ikki yil oldin paydo boʻlganBugun, 10:51iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiBugun, 10:26Xitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldiBugun, 09:52Atmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiAtmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiBugun, 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi