Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasi 99,9 foiz tozalikni ta'minlovchi UV-sterilizatsiya tizimi, 382 mm balandlikdagi suv rezervuari va 950 W quvvatga ega.
- Qurilma uch zonalik rolikli massaj, "tropik yomg'ir" effekti va 35-48 daraja haroratni sozlash imkoniyatini taqdim etadi.
- Rasmiy savdolar 22-sentabr kuni boshlanadi, tavsiya etilgan narxi 499 yuan.
Xiaomi kompaniyasi uy sharoitida salomatlikni saqlashga qaratilgan yangi qurilma — Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasiga dastlabki buyurtmalar boshlanganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan ushbu gadjet foydalanuvchilarga suv muolajalarini yanada qulay va xavfsiz tarzda oʻtkazish imkonini beradi hamda kundalik charchoqlarni samarali bartaraf etishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning narx siyosati bosqichma-bosqich shakllantirilgan boʻlib, uning tavsiya etilgan qiymati 499 yuancni tashkil etadi. Boshlangʻich narx 419 yuan, oldindan savdo bosqichidagi amaldagi narx эса 409 yuan etib belgilangan. Qurilmaning rasmiy savdolari joriy yilning 22-sentabr kuni soat 10:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. Shuningdek, xaridorlar uchun qoʻshimcha oyoq yuvish toʻplami 59 yuandan taklif etilmoqda.
Xavfsizlik va zamonaviy sterilizatsiyaQurilmaning eng muhim afzalliklaridan biri uning ichki qismida oʻrnatilgan patentlangan UV-sterilizatsiya tizimidir. Ultraviyolelement bevosita suv kanallari ichida joylashgan boʻlib, ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, foydalanuvchiga toʻgʻridan-toʻgʻri nurlanish xavfini tugʻdirmagan holda 99,9 foiz darajasidagi tozalikni taʼminlaydi.
Mijia Sterilizing Foot Bath 2 modelining suv rezervuari balandligi 382 millimetrgacha oshirilgan. Bu esa suv sathini toʻgʻridan-toʻgʻri boldir darajasigacha yetkazib, chuqurroq va kengroq qamrovli issiqlik muolajalarini bajarishga imkon beradi. Qurilmaning quvvati 950 W boʻlib, haroratni 35 dan 48 darajagacha 1 daraja qadam bilan boshqarish, taymerni esa 5 dan 60 daqiqagacha sozlash mumkin.
Massaj va noyob "tropik yomgʻir" effektiQurilma oyoq tagining turli qismlarini har tomonlama davolash uchun uchta zonalik rolikli yumshatish, kamar qismini qoʻllab-quvvatlash hamda tovonlarga urib massaj qilish funksiyalari bilan jihozlangan. Toʻplamga shuningdek TPE materialidan tayyorlangan yumshoq massaj yostigʻi ham qoʻshib beriladi.
Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu chiqariladigan purkash tizimi boʻlib, u foydalanuvchilarga oʻziga xos "tropik yomgʻir" effektini taqdim etadi. Markazdan qochma nasos suvni purkagichlarga yetkazib beradi, oqim balandligi esa uchta holatda oʻzgartirilishi mumkin. Ushbu texnologiya oyoqning ustki qismi va toʻpigʻiga yuqoridan yumshoq oqimlar yoki tomchilar tarzda suv tushishini taʼminlab, butun oyoqni yaxshilab boʻshashtiradi va isitadi.
Foydalanish qulayligini oshirish maqsadida gadjet yetti darajali himoya tizimi, uni oson koʻchirish uchun moʻljallangan gʻildiraklar, yashirin tutqich hamda olinadigan va yuviladigan filtr bilan taʼminlangan.
Izohlar 0
…