Xitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardi

·13·Texno
Xitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoy 17-sentyabr kuni Pekin vaqti bilan soat 08:32 da Xaynan orolidagi Venshan kosmodromidan CZ-12 raketa-nosiyteli yordamida SatNet turkumining 25-guruhi sunʼiy yoʻldoshlarini muvaffaqiyatli orbitaga chiqardi.
  • Ushbu missiya Xitoyning global internet tarmogʻini rivojlantirish yoʻlidagi muhim qadami boʻlib, sunʼiy yoʻldosh interneti bozoridagi raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda.

Xitoy fazoviy tadqiqotlar va global internet tarmogʻini rivojlantirish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Mamlakat past orbitadagi SatNet aloqa sunʼiy yoʻldoshlarining navbatdagi guruhini muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqdi. Mazkur tashabbus global miqyosda sunʼiy yoʻldosh interneti bozorida yetakchilik uchun ketayotgan raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvoz 17 sentyabr kuni Pekin vaqti bilan soat 08:32 da Xaynan orolidagi Venshan kosmodromidan amalga oshirildi. CZ-12 raketa-носиteli yordamida SatNet turkumining 25-guruhi fazoga muvaffaqiyatli uchirildi. Ushbu muvaffaqiyatli missiya haqida Xitoy aerokosmik fan va texnika korporatsiyasi (CASC) rasman maʼlum qildi.

Yangi avlod raketa texnologiyasi

Fazoga yoʻl olgan CZ-12 raketasi oʻziga xos texnik koʻrsatkichlarga ega zamonaviy ikki bosqichli suyuq yonilgʻili tashuvchi hisoblanadi. Uning boshlangʻich tortish kuchi 5000 kW ni tashkil etib, raketaning uzunligi 59 metrni tashkil qiladi. Shuningdek, uning obtekatel diametri yuk hajmiga qarab 5,2 yoki 4,2 metr boʻlishi mumkin.

Mazkur raketa quvvati pastki yer atrofi orbitasiga kamida 12 tonna, quyosh-sinxron orbitasiga esa 6 tonnagacha boʻlgan foydali yukni yetkazib berish imkoniyatiga ega. Joriy start CZ-12 uchun tarixda sakkizinchi, 2026 yilning oʻzida esa toʻrtinchi marotaba amalga oshirilgani boʻldi.

Keng koʻlamli fazoviy dastur

Xitoy oʻzining fazoviy infratuzilmasini izchil kengaytirib, aloqa, navigatsiya va meteorologiya sunʼiy yoʻldosh tizimlarini jadal rivojlantirmoqda. Ayni paytda mamlakat nafaqat yer atrofidagi orbitada oʻzining milliy kosmonavtika stansiyasini ishlatmoqda, balki kelgusidagi Oy tadqiqotlari uchun ham texnologiyalarni sinovdan oʻtkazmoqda.

Mamlakat faoliyati faqatgina Yer va Oy orbitasi bilan cheklanib qolmaydi. Xitoy ilmiy doiralari kelgusida Mars va asteroidlarga amalga oshirilishi mumkin boʻlgan missiyalar imkoniyatlarini ham chuqur oʻrganmoqda. Eslatib oʻtamiz, Xitoy kosmik sohada oʻz rekordini oʻrnatib, birgina 2025 yilning oʻzida 92 ta kosmik parvozni amalga oshirgan edi.

SatNetXitoy kosmosiStarlinkCZ-12Kosmik texnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiXiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiBugun, 11:59iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiiPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiBugun, 11:25Oy yuzasida ulkan yangi krater topildi u bor-yoʻgʻi ikki yil oldin paydo boʻlganOy yuzasida ulkan yangi krater topildi u bor-yoʻgʻi ikki yil oldin paydo boʻlganBugun, 10:51iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiBugun, 10:26Xitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldiBugun, 09:52Atmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiAtmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiBugun, 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi