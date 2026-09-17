Xitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoy 17-sentyabr kuni Pekin vaqti bilan soat 08:32 da Xaynan orolidagi Venshan kosmodromidan CZ-12 raketa-nosiyteli yordamida SatNet turkumining 25-guruhi sunʼiy yoʻldoshlarini muvaffaqiyatli orbitaga chiqardi.
- Ushbu missiya Xitoyning global internet tarmogʻini rivojlantirish yoʻlidagi muhim qadami boʻlib, sunʼiy yoʻldosh interneti bozoridagi raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda.
Xitoy fazoviy tadqiqotlar va global internet tarmogʻini rivojlantirish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Mamlakat past orbitadagi SatNet aloqa sunʼiy yoʻldoshlarining navbatdagi guruhini muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqdi. Mazkur tashabbus global miqyosda sunʼiy yoʻldosh interneti bozorida yetakchilik uchun ketayotgan raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvoz 17 sentyabr kuni Pekin vaqti bilan soat 08:32 da Xaynan orolidagi Venshan kosmodromidan amalga oshirildi. CZ-12 raketa-носиteli yordamida SatNet turkumining 25-guruhi fazoga muvaffaqiyatli uchirildi. Ushbu muvaffaqiyatli missiya haqida Xitoy aerokosmik fan va texnika korporatsiyasi (CASC) rasman maʼlum qildi.
Yangi avlod raketa texnologiyasiFazoga yoʻl olgan CZ-12 raketasi oʻziga xos texnik koʻrsatkichlarga ega zamonaviy ikki bosqichli suyuq yonilgʻili tashuvchi hisoblanadi. Uning boshlangʻich tortish kuchi 5000 kW ni tashkil etib, raketaning uzunligi 59 metrni tashkil qiladi. Shuningdek, uning obtekatel diametri yuk hajmiga qarab 5,2 yoki 4,2 metr boʻlishi mumkin.
Mazkur raketa quvvati pastki yer atrofi orbitasiga kamida 12 tonna, quyosh-sinxron orbitasiga esa 6 tonnagacha boʻlgan foydali yukni yetkazib berish imkoniyatiga ega. Joriy start CZ-12 uchun tarixda sakkizinchi, 2026 yilning oʻzida esa toʻrtinchi marotaba amalga oshirilgani boʻldi.
Keng koʻlamli fazoviy dasturXitoy oʻzining fazoviy infratuzilmasini izchil kengaytirib, aloqa, navigatsiya va meteorologiya sunʼiy yoʻldosh tizimlarini jadal rivojlantirmoqda. Ayni paytda mamlakat nafaqat yer atrofidagi orbitada oʻzining milliy kosmonavtika stansiyasini ishlatmoqda, balki kelgusidagi Oy tadqiqotlari uchun ham texnologiyalarni sinovdan oʻtkazmoqda.
Mamlakat faoliyati faqatgina Yer va Oy orbitasi bilan cheklanib qolmaydi. Xitoy ilmiy doiralari kelgusida Mars va asteroidlarga amalga oshirilishi mumkin boʻlgan missiyalar imkoniyatlarini ham chuqur oʻrganmoqda. Eslatib oʻtamiz, Xitoy kosmik sohada oʻz rekordini oʻrnatib, birgina 2025 yilning oʻzida 92 ta kosmik parvozni amalga oshirgan edi.
Izohlar 0
…