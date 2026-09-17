Bu yo‘lbarscha nega kuniga 20 soat uxlaydi? Oq yo‘lbars bolasining uyqusi internetni zabt etdi

·4·Dunyo
Bu yo‘lbarscha nega kuniga 20 soat uxlaydi? Oq yo‘lbars bolasining uyqusi internetni zabt etdi

Kamera obyektiviga tushgan oq yo‘lbars bolasining beg‘ubor uyqusi ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor tortadigan manzaraga aylandi. Ko‘zlarini yumib, butunlay bo‘shashgancha uxlayotgan mitti yirtqich shu qadar xotirjam ko‘rinadiki, uni tomosha qilgan odam beixtiyor jilmayadi.

Aslida esa bunday uzoq uyqu oq yo‘lbars bolalari uchun odatiy holat hisoblanadi. Hayotining dastlabki davrida ular, xuddi boshqa mushuksimonlar bolalari kabi, kunning katta qismini dam olish bilan o‘tkazadi.

Oq yo‘lbars bolalari kuniga taxminan 18–20 soatgacha uxlashi mumkin.

Nega ularga bunchalik ko‘p uyqu kerak?

Bu davrda bolakayning tanasi faol o‘sadi va rivojlanadi. Shu sababli uyqu uning rivojlanish jarayonining muhim qismi sanaladi. Eng osoyishta "ov" — shirin uyqu

Suratdagi yo‘lbarscha hali ov qilish yoki atrofni kuzatish bilan band emas. Uning hozirgi eng muhim "vazifasi" — uxlash, dam olish va ulg‘ayish.

Shuning uchun kameraga muhrlangan bu sokin lahza nafaqat yoqimtoy, balki kichik yo‘lbarsning tabiiy rivojlanish jarayonidan bir lavha hamdir.

oq yo‘lbarsyovvoyi tabiathayvonot olami
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sudanda oltin koni quladi: qurbonlar borSudanda oltin koni quladi: qurbonlar borBugun, 12:03«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdi«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdiBugun, 09:38«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdi«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdiBugun, 09:34«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildiBugun, 09:29Ona o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldiOna o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldiBugun, 08:33Mushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldiMushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldiBugun, 08:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi