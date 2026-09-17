Bu yo‘lbarscha nega kuniga 20 soat uxlaydi? Oq yo‘lbars bolasining uyqusi internetni zabt etdi
Kamera obyektiviga tushgan oq yo‘lbars bolasining beg‘ubor uyqusi ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor tortadigan manzaraga aylandi. Ko‘zlarini yumib, butunlay bo‘shashgancha uxlayotgan mitti yirtqich shu qadar xotirjam ko‘rinadiki, uni tomosha qilgan odam beixtiyor jilmayadi.
Aslida esa bunday uzoq uyqu oq yo‘lbars bolalari uchun odatiy holat hisoblanadi. Hayotining dastlabki davrida ular, xuddi boshqa mushuksimonlar bolalari kabi, kunning katta qismini dam olish bilan o‘tkazadi.
Oq yo‘lbars bolalari kuniga taxminan 18–20 soatgacha uxlashi mumkin.
Nega ularga bunchalik ko‘p uyqu kerak?
Bu davrda bolakayning tanasi faol o‘sadi va rivojlanadi. Shu sababli uyqu uning rivojlanish jarayonining muhim qismi sanaladi. Eng osoyishta "ov" — shirin uyqu
Suratdagi yo‘lbarscha hali ov qilish yoki atrofni kuzatish bilan band emas. Uning hozirgi eng muhim "vazifasi" — uxlash, dam olish va ulg‘ayish.
Shuning uchun kameraga muhrlangan bu sokin lahza nafaqat yoqimtoy, balki kichik yo‘lbarsning tabiiy rivojlanish jarayonidan bir lavha hamdir.
Izohlar 0
…