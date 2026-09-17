ColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- ColorOS operatsion tizimining faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdi va u 90 dan ortiq mamlakat va mintaqalarni qamrab olgan.
- Oppo kompaniyasining dasturiy taʼminotni ishlab chiqish boʻlimi prezidenti Tan Kay maʼlumotiga koʻra, ColorOS 17 yangilanishi Oppo, OnePlus va Realme qurilmalariga taqdim etiladi.
- Yangi versiya qurilmalar oʻrtasida uzluksiz aloqa va barcha turdagi gadjetlarga toʻgʻridan-toʻgʻri kirishni taʼminlaydi.
Dunyo boʻylab ColorOS operatsion tizimining faol foydalanuvchilari soni 770 millionlik marraga yetdi va mazkur dasturiy taʼminot hozirda sayyoramizning 90 dan ortiq mamlakati va mintaqalarini qamrab olgan. Bu haqda Oppo kompaniyasining dasturiy taʼminotni ishlab chiqish boʻlimi prezidenti Tan Kay taqdimot davomida maʼlum qildi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oppo kompaniyasining rasmiy operatsion tizimi sanalgan ColorOS Android bazasida yaratilgan boʻlib, uning ilk versiyasi 2013-yilda taqdim etilgan edi. Oʻshanda foydalanuvchilarga yorqin dizayn va jestlar yordamida boshqarish imkoniyati taklif etilgan. Tizim tarixidagi eng muhim burilish nuqtasi 2020-yilga toʻgʻri kelib, oʻshanda ColorOS 11 versiyasi chiqarilgan va Oppo uni Android versiyalari bilan sinxronlashtirgan holda interfeysni chuqur moslashtirishga alohida eʼtibor qaratgan.
Yangi ColorOS 17 qanday imkoniyatlarni taqdim etadiixbt.com maʼlumotiga koʻra, yaqin orada Oppo, OnePlus hamda Realme brendlariga tegishli qurilmalar ColorOS 17 yangilanishini qabul qila boshlaydi. Yangi operatsion tizim turli qurilmalar oʻrtasida uzluksiz aloqa, toʻxtovsiz ishlash jarayoni hamda smartfonlardan tortib universal aqlli gadjetlargacha boʻlgan barcha turdagi qurilmalar uchun xizmatlarga toʻgʻridan-toʻgʻri kirish imkoniyatini taʼminlaydi.
Shuningdek, OnePlus China prezidenti Li Szye ColorOS 17 boshqaruvi ostida ishlaydigan ilk qurilma OnePlus 16 boʻlishini eʼlon qildi. Bu esa mazkur ekotizim doirasidagi hamkorlik yanada jadal davom etishini koʻrsatadi.
Ekotizimning rivojlanish bosqichlariTizim evolyutsiyasida 2021-yil ham muhim ahamiyat kasb etgan, chunki aynan oʻsha yili ColorOS va OnePlus kompaniyasining OxygenOS dasturiy taʼminoti boshlangʻich kodi oʻzaro birlashtirilgan edi. Bu qadam ikkala brend foydalanuvchilari uchun ham yanada barqaror va oʻxshash funksional imkoniyatlarni yaratish yoʻlidagi muhim qadam boʻlgan.
Bugungi kunda 770 milliondan ziyod faol foydalanuvchiga ega boʻlish ColorOS tizimining mobil qurilmalar bozoridagi oʻrni naqadar muhimligini koʻrsatadi. Yangi versiyaning chiqarilishi va qurilmalar qamrovining kengayishi foydalanuvchilar tajribasini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…