ColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdi

·34·Texno
ColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • ColorOS operatsion tizimining faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdi va u 90 dan ortiq mamlakat va mintaqalarni qamrab olgan.
  • Oppo kompaniyasining dasturiy taʼminotni ishlab chiqish boʻlimi prezidenti Tan Kay maʼlumotiga koʻra, ColorOS 17 yangilanishi Oppo, OnePlus va Realme qurilmalariga taqdim etiladi.
  • Yangi versiya qurilmalar oʻrtasida uzluksiz aloqa va barcha turdagi gadjetlarga toʻgʻridan-toʻgʻri kirishni taʼminlaydi.

Dunyo boʻylab ColorOS operatsion tizimining faol foydalanuvchilari soni 770 millionlik marraga yetdi va mazkur dasturiy taʼminot hozirda sayyoramizning 90 dan ortiq mamlakati va mintaqalarini qamrab olgan. Bu haqda Oppo kompaniyasining dasturiy taʼminotni ishlab chiqish boʻlimi prezidenti Tan Kay taqdimot davomida maʼlum qildi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oppo kompaniyasining rasmiy operatsion tizimi sanalgan ColorOS Android bazasida yaratilgan boʻlib, uning ilk versiyasi 2013-yilda taqdim etilgan edi. Oʻshanda foydalanuvchilarga yorqin dizayn va jestlar yordamida boshqarish imkoniyati taklif etilgan. Tizim tarixidagi eng muhim burilish nuqtasi 2020-yilga toʻgʻri kelib, oʻshanda ColorOS 11 versiyasi chiqarilgan va Oppo uni Android versiyalari bilan sinxronlashtirgan holda interfeysni chuqur moslashtirishga alohida eʼtibor qaratgan.

Yangi ColorOS 17 qanday imkoniyatlarni taqdim etadi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yaqin orada Oppo, OnePlus hamda Realme brendlariga tegishli qurilmalar ColorOS 17 yangilanishini qabul qila boshlaydi. Yangi operatsion tizim turli qurilmalar oʻrtasida uzluksiz aloqa, toʻxtovsiz ishlash jarayoni hamda smartfonlardan tortib universal aqlli gadjetlargacha boʻlgan barcha turdagi qurilmalar uchun xizmatlarga toʻgʻridan-toʻgʻri kirish imkoniyatini taʼminlaydi.

Shuningdek, OnePlus China prezidenti Li Szye ColorOS 17 boshqaruvi ostida ishlaydigan ilk qurilma OnePlus 16 boʻlishini eʼlon qildi. Bu esa mazkur ekotizim doirasidagi hamkorlik yanada jadal davom etishini koʻrsatadi.

Ekotizimning rivojlanish bosqichlari

Tizim evolyutsiyasida 2021-yil ham muhim ahamiyat kasb etgan, chunki aynan oʻsha yili ColorOS va OnePlus kompaniyasining OxygenOS dasturiy taʼminoti boshlangʻich kodi oʻzaro birlashtirilgan edi. Bu qadam ikkala brend foydalanuvchilari uchun ham yanada barqaror va oʻxshash funksional imkoniyatlarni yaratish yoʻlidagi muhim qadam boʻlgan.

Bugungi kunda 770 milliondan ziyod faol foydalanuvchiga ega boʻlish ColorOS tizimining mobil qurilmalar bozoridagi oʻrni naqadar muhimligini koʻrsatadi. Yangi versiyaning chiqarilishi va qurilmalar qamrovining kengayishi foydalanuvchilar tajribasini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

ColorOSOppoOnePlusRealmeAndroid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildi«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildiBugun, 13:46Xitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardiXitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardiBugun, 12:27Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiXiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiBugun, 11:59iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiiPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiBugun, 11:25Oy yuzasida ulkan yangi krater topildi u bor-yoʻgʻi ikki yil oldin paydo boʻlganOy yuzasida ulkan yangi krater topildi u bor-yoʻgʻi ikki yil oldin paydo boʻlganBugun, 10:51iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi