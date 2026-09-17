Bekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadi

·43·Sport
Bekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Devid Bekhemning fikricha, Lionel Messi joriy yilda o‘z faoliyatidagi to‘qqizinchi «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritishga munosib.
  • «Inter Mayami» egasi Messining jahon chempionatidagi o‘yini va yuqori darajadagi futbolni davom ettirayotganini uning sovrin yutishiga asosiy sabab sifatida ko‘rsatdi.
  • Agar Messi 2026 yilgi sovrinni yutsa, bu uning rekordini yangilaydi va u ushbu sovrinni eng ko‘p marta qo‘lga kiritgan futbolchi bo‘lib qoladi.

Lionel Messining 2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun imkoniyatlari haqida munozaralar davom etmoqda. «Inter Mayami» egasi Devid Bekhem argentinalik yulduz joriy yilda faoliyatidagi to‘qqizinchi «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritishga munosib ekanini aytdi.

Bekhemning bu fikri Messining navbatdagi individual sovrin uchun kurashi yana bir bor kun tartibiga chiqqan bir paytda bildirildi.

1. Messi «Kruz Azul»ga qarshi yana bir bor hal qiluvchi bo‘ldi

«Inter Mayami» Campeones Cup bahsida Meksikaning «Kruz Azul» klubini 2:0 hisobida mag‘lub etdi.

Uchrashuvda Messi:

  • birinchi golni urdi;

  • ikkinchi golda assistentlik qildi;

  • jamoasining g‘alabasiga bevosita hissa qo‘shdi.

Shu tariqa argentinalik futbolchi «Inter Mayami»ning muhim o‘yinlaridagi ta’sirini yana bir bor namoyish etdi.

2. Bekhem: «Messi “Oltin to‘p”ni yutishi kerak»

Uchrashuvdan keyin Devid Bekhem Messining «Oltin to‘p»ga munosibligi haqida o‘z fikrini bildirdi.

«Messi “Oltin to‘p”ni yutishi kerak. U jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi va o‘tgan yilni ham ajoyib o‘tkazdi».

Bekhem, ayniqsa, Messining yuqori darajadagi futbolni davom ettirayotganiga urg‘u berdi.

Uning ta’kidlashicha, Messining yoshiga qaramay bunday darajada o‘ynashi alohida holat.

3. Bekhem Messining yoshiga alohida to‘xtaldi

Devid Bekhem o‘z fikrini Messining 39 yoshida ham yuqori darajada harakat qilayotgani bilan asosladi.

«39 yoshida jahon chempionatida u kabi harakat qilish… Boshqa hech kim bunday qila olmasdi».

Bu baho, avvalo, Bekhemning Messining uzoq yillar davomida saqlab kelayotgan yuqori sport darajasiga munosabatini aks ettiradi.

4. Messi uchun 9-«Oltin to‘p» imkoniyati

Agar Messi 2026 yilgi sovrinni qo‘lga kiritsa, bu uning faoliyatidagi to‘qqizinchi «Oltin to‘p» bo‘ladi.

Argentinalik futbolchi mazkur sovrinni faoliyati davomida eng ko‘p marta qo‘lga kiritgan futbolchi hisoblanadi.

Shu sababli uning navbatdagi sovrin uchun kurashi futbol olamida alohida qiziqish uyg‘otmoqda.

5. G‘olib qachon aniqlanadi?

2026 yilgi «Oltin to‘p» topshirish marosimi 26 oktyabr kuni Londonda o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Shu kunga qadar Messining nomzodi atrofidagi bahslar davom etadi. Bekhem esa o‘z tanlovini allaqachon ochiq bildirdi.

Biroq yakuniy qarorni Bekhem emas, «Oltin to‘p» sovrini uchun ovoz berish natijalari belgilaydi.

Xulosa

Messining 2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun kurashi yanada qiziq tus olmoqda. «Kruz Azul»ga qarshi o‘yindagi gol va assistdan keyin Devid Bekhem argentinalik yulduzni navbatdagi sovringa munosib deb hisoblashini ochiq aytdi.

Endi futbol muxlislari uchun asosiy savol — Messi faoliyatidagi 9-«Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritadimi?

Javob 26 oktyabr kuni Londonda ma’lum bo‘ladi.

Lionel MessisDevid BekxemInter MayamiOltin to‘p 2026
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Bugun, 11:46O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!Bugun, 11:42Lionel Messi Inter Mayami safida oʻzining yubiley golini urdiLionel Messi Inter Mayami safida oʻzining yubiley golini urdiBugun, 11:30«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!Bugun, 09:20Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?Bugun, 08:58Samarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisidaSamarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisidaBugun, 08:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda