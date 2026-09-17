Bekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Devid Bekhemning fikricha, Lionel Messi joriy yilda o‘z faoliyatidagi to‘qqizinchi «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritishga munosib.
- «Inter Mayami» egasi Messining jahon chempionatidagi o‘yini va yuqori darajadagi futbolni davom ettirayotganini uning sovrin yutishiga asosiy sabab sifatida ko‘rsatdi.
- Agar Messi 2026 yilgi sovrinni yutsa, bu uning rekordini yangilaydi va u ushbu sovrinni eng ko‘p marta qo‘lga kiritgan futbolchi bo‘lib qoladi.
Lionel Messining 2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun imkoniyatlari haqida munozaralar davom etmoqda. «Inter Mayami» egasi Devid Bekhem argentinalik yulduz joriy yilda faoliyatidagi to‘qqizinchi «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritishga munosib ekanini aytdi.
Bekhemning bu fikri Messining navbatdagi individual sovrin uchun kurashi yana bir bor kun tartibiga chiqqan bir paytda bildirildi.
1. Messi «Kruz Azul»ga qarshi yana bir bor hal qiluvchi bo‘ldi
«Inter Mayami» Campeones Cup bahsida Meksikaning «Kruz Azul» klubini 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
Uchrashuvda Messi:
birinchi golni urdi;
ikkinchi golda assistentlik qildi;
jamoasining g‘alabasiga bevosita hissa qo‘shdi.
Shu tariqa argentinalik futbolchi «Inter Mayami»ning muhim o‘yinlaridagi ta’sirini yana bir bor namoyish etdi.
2. Bekhem: «Messi “Oltin to‘p”ni yutishi kerak»
Uchrashuvdan keyin Devid Bekhem Messining «Oltin to‘p»ga munosibligi haqida o‘z fikrini bildirdi.
«Messi “Oltin to‘p”ni yutishi kerak. U jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi va o‘tgan yilni ham ajoyib o‘tkazdi».
Bekhem, ayniqsa, Messining yuqori darajadagi futbolni davom ettirayotganiga urg‘u berdi.
Uning ta’kidlashicha, Messining yoshiga qaramay bunday darajada o‘ynashi alohida holat.
3. Bekhem Messining yoshiga alohida to‘xtaldi
Devid Bekhem o‘z fikrini Messining 39 yoshida ham yuqori darajada harakat qilayotgani bilan asosladi.
«39 yoshida jahon chempionatida u kabi harakat qilish… Boshqa hech kim bunday qila olmasdi».
Bu baho, avvalo, Bekhemning Messining uzoq yillar davomida saqlab kelayotgan yuqori sport darajasiga munosabatini aks ettiradi.
4. Messi uchun 9-«Oltin to‘p» imkoniyati
Agar Messi 2026 yilgi sovrinni qo‘lga kiritsa, bu uning faoliyatidagi to‘qqizinchi «Oltin to‘p» bo‘ladi.
Argentinalik futbolchi mazkur sovrinni faoliyati davomida eng ko‘p marta qo‘lga kiritgan futbolchi hisoblanadi.
Shu sababli uning navbatdagi sovrin uchun kurashi futbol olamida alohida qiziqish uyg‘otmoqda.
5. G‘olib qachon aniqlanadi?
2026 yilgi «Oltin to‘p» topshirish marosimi 26 oktyabr kuni Londonda o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Shu kunga qadar Messining nomzodi atrofidagi bahslar davom etadi. Bekhem esa o‘z tanlovini allaqachon ochiq bildirdi.
Biroq yakuniy qarorni Bekhem emas, «Oltin to‘p» sovrini uchun ovoz berish natijalari belgilaydi.
Xulosa
Messining 2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun kurashi yanada qiziq tus olmoqda. «Kruz Azul»ga qarshi o‘yindagi gol va assistdan keyin Devid Bekhem argentinalik yulduzni navbatdagi sovringa munosib deb hisoblashini ochiq aytdi.
Endi futbol muxlislari uchun asosiy savol — Messi faoliyatidagi 9-«Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritadimi?
Javob 26 oktyabr kuni Londonda ma’lum bo‘ladi.
Izohlar 0
…