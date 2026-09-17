Munisa Rizayevaga katta tanlov: turmush o‘rtog‘i undan sahnani tark etishni so‘ramoqda! (video)
Xonanda Munisa Rizayeva oilasi va ijodi o‘rtasida muhim tanlov qarshisida qolganini ma’lum qildi. Uning aytishicha, turmush o‘rtog‘i boshqa davlatga ko‘chib o‘tish, faoliyatini yakunlash va ko‘proq oilaga e’tibor qaratishni taklif qilmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda xonanda ushbu masala uning hayotida uch yildan beri davom etayotgan muammo ekanini aytgan.
"Bu masala uch yildan beri bor", — deya ta’kidlagan Munisa Rizayeva.
Xonandaning so‘zlariga ko‘ra, turmush o‘rtog‘i oilaviy hayotga ko‘proq vaqt ajratish uchun boshqa davlatga ko‘chib o‘tishni va ijodiy faoliyatini yakunlashni taklif qilmoqda. Biroq san’atkor O‘zbekiston va ijodini tark etish niyatida emasligini bildirgan. U hozircha bu borada yakuniy qarorga kelmagan.
Izohlar 0
…