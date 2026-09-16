Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)

·68·Madaniyat
Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)

Aktrisa Muxlisa BoboqulovaOmon-Omon” ko‘rsatuvida nega sovchilarni qaytarayotgani va bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday inson bo‘lishini istashi haqida gapirdi.

“Qo‘shnilariningizni aytishicha, sovchilar arimayotgan ekan. Nega ularga rad javobini beryapsiz?” deya savol berildi aktrisaga.

“Men ijodkor xalq ko‘ngli nozikroq, ko‘ngliga yaqin insonni istaydi, deb o‘ylayman. Agar shunchaki turmushga chiqishning o‘zi uchun turmush qurish kerak bo‘lganida, allaqachon turmushga chiqqan bo‘lardim. Hali ham ko‘nglimga yoqadigan, o‘zimga mos insonni kutyapman. Uni qidiryapman, demaylik. Chunki baribir qachondir o‘zi topib keladi”, dedi Muxlisa Boboqulova.

Aktrisa uchun insonning tashqi ko‘rinishidan ko‘ra fe’l-atvori muhimroq ekanini ta’kidladi.

“Men uchun tashqi ko‘rinishdan ko‘ra fe’l-atvor muhimroq. Chunki 10–15 yildan keyin tashqi ko‘rinishimiz o‘zgaradi. Bugun chiroyli ko‘ringan inson vaqt o‘tib avvalgidek bo‘lmasligi mumkin. Lekin uning fe’l-atvori bilan butun umr yashaysiz.

O‘zim hazilkashroq bo‘lganim uchun menga o‘xshab hazilkash, eng asosiysi, ko‘ngli ochiq, bolalar va hayvonlarga mehribon inson bo‘lsa, menimcha, qolganlarini bir amallasa bo‘ladi”, dedi aktrisa.

Muxlisa BoboqulovaOmon-OmonMehrboniylikFe’l-atvor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldiRayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldiBugun, 13:00Maryam Tillayevadan butunlay o‘zgacha uslub: "Shakar" nomli yangi klip premerasi e’lon qilindi! (video)Maryam Tillayevadan butunlay o‘zgacha uslub: "Shakar" nomli yangi klip premerasi e’lon qilindi! (video)Kecha, 22:45Rihanna va ASAP Rocky qizining 1 yoshini nishonladi: uning ismi ham an’anani davom ettirdiRihanna va ASAP Rocky qizining 1 yoshini nishonladi: uning ismi ham an’anani davom ettirdiKecha, 22:17Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)Kecha, 16:34«Turmushning mushti bor» deganda nimani nazarda tutishgan? Vazira Yunusova izoh berdi (video)«Turmushning mushti bor» deganda nimani nazarda tutishgan? Vazira Yunusova izoh berdi (video)Kecha, 16:04Jasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldiJasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldiKecha, 14:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi