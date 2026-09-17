Tomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadi

·61·Sport
Tomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Argentina bilan o'yinni haqiqiy "o'lim" deb atadi va o'yin davomidagi taktik xatolar uchun to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi.
  • Murabbiyning fikricha, himoyaviy o'yinga o'tish uchun vaqt erta bo'lgan va bu qaror Argentina terma jamoasiga maydonda ustunlikni qo'lga kiritish imkonini bergan.
  • Tuxel bu mag'lubiyatni o'zi va jamoasi uchun bitmas chandiq deb ta'kidladi.

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Argentina milliy jamoasidan uchralgan ogʻir mundial yarim finalidagi magʻlubiyat uning uchun haqiqiy «oʻlim»dek tuyulganini tan oldi. FA’s Reflections: England's Jahon chempionati Journey hujjatli filmiga bergan intervyusida germaniyalik mutaxassis oʻyin davomidagi taktik xatolar uchun toʻliq masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishini maʼlum qildi. Ushbu magʻlubiyat inglizlar uchun turnirdagi eng ogʻriqli lahzalardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv avvalida Entoni Gordon inglizlarni oldinga olib chiqqaniga qaramay, janubiy amerikaliklar ikkinchi boʻlimda vaziyatni oʻzgartirib, gʻalabani ilib ketishdi. Avvalroq Tuxel bu muvaffaqiyatsizqtni mamlakat futbolchilarining toʻpni nazorat qilishdagi anʼanaviy muammolari bilan izohlagan edi. Biroq murabbiy oʻz qarashlarini oʻzgartirib, asosiy sabab oʻzining taktik oʻzgarishlari boʻlganini tan oldi.

Taktik xato va jamoadagi charchoq

Tuxelning tushuntirishicha, futbolchilarning bir nechta vaqt zonalari hamda balandlik sharoitidagi ogʻir safarlardan soʻng jismonan oʻta charchagani sezilgan. Ikkinchi boʻlim boshidagi vaziyat va Djed Spensning hal qiluvchi toʻp uchun kurashi jamoada vahima uygʻotgan. Murabbiy raqib bosimiga bardosh berolmay qolishdan choʻchib, 5-4-1 sxemasiga oʻtishga qaror qilgan.

«Biz suv olish tanaffusidan oldin bir vaziyatni boy berdik. Oʻshanda: “Biz bunga dosh berolmaymiz, bu oʻlim bilan barobar&rdquo, deb oʻyladim», deydi Tuxel. Uning fikricha, himoyaviy oʻyinga oʻtish uchun vaqt erta edi va bu qaror Argentina terma jamoasiga maydonda ustunlikni qoʻlga kiritish imkonini berdi.

Azobli xotiralar va kelajak

Murabbiyning tan olishicha, u oʻyinni toʻliq holda hali ham tomosha qila olmagan. Faqatgina oʻtgan hafta Sent-Jorj-Parkda oʻz murabbiylar shtabi bilan birgalikda qisqa lavhalarni koʻrib chiqqan. Tuxel bu magʻlubiyat uning ham, butun jamoaning ham yuragida bitmas chandiq boʻlib qolganini taʼkidladi.

«Bu mislsiz darajadagi azob. Men buni sharhlovchilar nigohi bilan ilk bor koʻrib turibman. Bu mening chandigʻim, futbolchilarning chandigʻi va men u bilan yashashim kerak», deya qoʻshimcha qildi murabbiy. Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi uchun mazkur tahlil kelgusida shunday xatolarga yoʻl qoʻymaslik uchun muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

Tomas TuxelAngliya terma jamoasiJahon chempionatiArgentinaFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiHansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiBugun, 14:15Kylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiKylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiBugun, 14:11«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonotBugun, 13:38Mario Balotelli Italiya futbolidagi chuqur inqirozning asl ildizini fosh qildiMario Balotelli Italiya futbolidagi chuqur inqirozning asl ildizini fosh qildiBugun, 13:32«Himoyalanishni bilmaydigan jamoa»: Kapello «Milan»ning sharmandali mag‘lubiyati haqida...«Himoyalanishni bilmaydigan jamoa»: Kapello «Milan»ning sharmandali mag‘lubiyati haqida...Bugun, 13:28Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Bugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng