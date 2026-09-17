Tomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Argentina bilan o'yinni haqiqiy "o'lim" deb atadi va o'yin davomidagi taktik xatolar uchun to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi.
- Murabbiyning fikricha, himoyaviy o'yinga o'tish uchun vaqt erta bo'lgan va bu qaror Argentina terma jamoasiga maydonda ustunlikni qo'lga kiritish imkonini bergan.
- Tuxel bu mag'lubiyatni o'zi va jamoasi uchun bitmas chandiq deb ta'kidladi.
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Argentina milliy jamoasidan uchralgan ogʻir mundial yarim finalidagi magʻlubiyat uning uchun haqiqiy «oʻlim»dek tuyulganini tan oldi. FA’s Reflections: England's Jahon chempionati Journey hujjatli filmiga bergan intervyusida germaniyalik mutaxassis oʻyin davomidagi taktik xatolar uchun toʻliq masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishini maʼlum qildi. Ushbu magʻlubiyat inglizlar uchun turnirdagi eng ogʻriqli lahzalardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv avvalida Entoni Gordon inglizlarni oldinga olib chiqqaniga qaramay, janubiy amerikaliklar ikkinchi boʻlimda vaziyatni oʻzgartirib, gʻalabani ilib ketishdi. Avvalroq Tuxel bu muvaffaqiyatsizqtni mamlakat futbolchilarining toʻpni nazorat qilishdagi anʼanaviy muammolari bilan izohlagan edi. Biroq murabbiy oʻz qarashlarini oʻzgartirib, asosiy sabab oʻzining taktik oʻzgarishlari boʻlganini tan oldi.
Taktik xato va jamoadagi charchoqTuxelning tushuntirishicha, futbolchilarning bir nechta vaqt zonalari hamda balandlik sharoitidagi ogʻir safarlardan soʻng jismonan oʻta charchagani sezilgan. Ikkinchi boʻlim boshidagi vaziyat va Djed Spensning hal qiluvchi toʻp uchun kurashi jamoada vahima uygʻotgan. Murabbiy raqib bosimiga bardosh berolmay qolishdan choʻchib, 5-4-1 sxemasiga oʻtishga qaror qilgan.
«Biz suv olish tanaffusidan oldin bir vaziyatni boy berdik. Oʻshanda: “Biz bunga dosh berolmaymiz, bu oʻlim bilan barobar&rdquo, deb oʻyladim», deydi Tuxel. Uning fikricha, himoyaviy oʻyinga oʻtish uchun vaqt erta edi va bu qaror Argentina terma jamoasiga maydonda ustunlikni qoʻlga kiritish imkonini berdi.
Azobli xotiralar va kelajakMurabbiyning tan olishicha, u oʻyinni toʻliq holda hali ham tomosha qila olmagan. Faqatgina oʻtgan hafta Sent-Jorj-Parkda oʻz murabbiylar shtabi bilan birgalikda qisqa lavhalarni koʻrib chiqqan. Tuxel bu magʻlubiyat uning ham, butun jamoaning ham yuragida bitmas chandiq boʻlib qolganini taʼkidladi.
«Bu mislsiz darajadagi azob. Men buni sharhlovchilar nigohi bilan ilk bor koʻrib turibman. Bu mening chandigʻim, futbolchilarning chandigʻi va men u bilan yashashim kerak», deya qoʻshimcha qildi murabbiy. Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi uchun mazkur tahlil kelgusida shunday xatolarga yoʻl qoʻymaslik uchun muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…