Bill Geytsning dahshatli bashorati: Sun’iy intellekt keltirib chiqaradigan global falokat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Microsoft» hammuassisi Bill Geytsning ogohlantirishicha, sun’iy intellektning nazoratsiz rivojlanishi bir milliardga yaqin odamning hayotiga zomin bo‘lishi mumkin bo‘lgan global fojialarga olib kelishi mumkin.
- Geytsning fikricha, ushbu texnologiya insoniyat qo‘lidan chiqib ketishi yoki noto‘g‘ri qo‘llarga tushishi biologik, kibernetik va iqtisodiy halokatlarga sabab bo‘lishi mumkin.
Texnologiya olamining asosiy pionerlaridan biri, «Microsoft» korporatsiyasi hammuassisi va dunyoning eng nufuzli filantroplaridan biri Bill Geyts sun’iy intellekt (SI) rivoji bo‘yicha insoniyatni larzaga keltiruvchi bayonot bilan chiqdi. Milliarderning ogohlantirishicha, sun’iy intellektning nazoratsiz va haddan tashqari tez sur’atlarda tarqqayotgani kelajakda Yer yuzida bir milliardga yaqin odamning hayotiga zomin bo‘lishi mumkin bo‘lgan misli ko‘rilmagan global fojialar zanjirini keltirib chiqarishi xavfi mavjud.
Geyts mazkur texnologiyaning insoniyat qo‘lidan chiqib ketishi yoki noto‘g‘ri qo‘llarga tushib qolishi og‘ir biologik, kibernetik va iqtisodiy halokatlarga olib kelishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Shu sababli Microsoft asoschisi AQSH hukumatini zudlik bilan harakatga kelishga, sun’iy intellektni ishlab chiqish va undan foydalanish mexanizmlarini qat’iy jilovlovchi, xavfsizlikni kafolatlovchi maxsus qonunchilik bazasini kechiktirmasdan qabul qilishga chaqirdi.
«1 milliardlik qurbon xavfi, qat’iy qonunlar va Geytsning bongi»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi
Bill Geytsning shov-shuvli ogohlantirishidan eng muhim faktlar:
Bir milliard odamning hayoti garovda: Geyts SI rivoji oqibatida shuncha miqdordagi odamlar o‘limiga sabab bo‘luvchi halokatlar yuz berishi mumkinligini aytdi;
Nazoratdan chiqish tahdidi: SI tizimlarining to‘liq muxtoriyatga erishishi yoki qurol sifatida ishlatilishi global barqarorlikka tahdid soladi;
AQSH hukumatiga qat’iy chaqiriq: Milliarder Oq uy va Kongressni texnologiya gigantlarini nazorat qiluvchi maxsus qonunlar qabul qilishga undadi;
Eski muvozanatning buzilishi: Sun’iy intellekt faqat mehnat bozorini emas, balki insoniyatning biologik va fizik xavfsizligini ham izdan chiqarish kuchiga ega;
Davlat nazoratisiz kelajak yo‘q: Geyts SI rivojlanishini ixtiyoriy korporativ axloqqa tashlab qo‘yish katta xato ekanini bildirdi.
Sun’iy intellekt istiqboli: Mutlaq rivojlanish va potensial tahdidlar taqqosi
Texnologiyaning hozirgi foydasi va Geyts ogohlantirgan xatarlar tasnifi:
Mezonlar va parametrlar
SI rivojining ijobiy va’dalari
Bill Geyts qayd etgan global xatarlar
Insoniyat hayotiga ta’siri
Tibbiyot, ta’lim va sanoatni tezlashtirish
1 milliard inson hayotiga tahdid soluvchi falokatlar
Nazorat mexanizmi
Hozircha asosan IT kompaniyalarning ichki kodeksi
Davlat tomonidan qabul qilinadigan majburiy qonunlar talabi
Xavf manbai
Texnik xatoliklar va tizim uzilishlari
Kiberqurollar, biologik tahdidlar va muxtor qarorlar
Siyosiy va huquqiy talab
Ixtiyoriy standartlar va tavsiyalar
AQSH qonunchiligi orqali qat’iy cheklovlar o‘rnatish
Kelajak muddati
Yaqin yillardagi cheksiz qulayliklar
Tez orada nazorat qo‘ldan boy berilsa, tuzatib bo‘lmas oqibat
Texnologik va global xavfsizlik ekspertizasi: SI qanday qilib 1 milliard odamni halok qilishi mumkin?
IT ekspertlari, futurologlar va xavfsizlik tahlilchilarining xulosalari:
«Bioxavfsizlik va sintetik viruslar xavfi»: Sun’iy intellekt dasturlari yangi dori-darmonlarni yaratish barobarida, halokatli va davosiz yangi biokimyoviy qurollarni loyihalash qobiliyatiga ham ega; bunday bilimlarning noto‘g‘ri qo‘llarga tushishi global pandemiyalarga sabab bo‘lishi mumkin;
Yadroviy va kibertizimlar boshqaruvi: Davlatlarning mudofaa va energetika tizimlari, suv tozalash stansiyalari hamda elektr tarmoqlari SI nazoratiga topshirilsa, tizimdagi atigi bitta kritik xato yoki algoritmik buzilish bir vaqtning o‘zida butun qit’alarni halokatga yetaklashi xavfi bor;
Qonunchilikning oqsashi: Texnologiyalar soniya sayin rivojlanmoqda, biroq qonun chiqaruvchi organlar ularni huquqiy jihatdan tartibga solishga ulgurolmayapti; Geyts aynan shu huquqiy bo‘shliq katta fojiaga olib kelishidan jiddiy xavotirda.
Sizningcha, Bill Geytsning sun’iy intellekt oqibatida bir milliard odam halok bo‘lishi mumkinligi haqidagi bayonoti real xavfmi yoki vaziyatni bo‘rttirib ko‘rsatish? Insoniyat sun’iy intellekt ustidan to‘liq nazoratni saqlab qola oladimi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha zamondoshlar ogoh bo‘lishi uchun ushbu muhim ogohlantirishni keng baham ko‘ring!
Izohlar 0
…