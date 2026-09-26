Bill Geytsning dahshatli bashorati: Sun’iy intellekt keltirib chiqaradigan global falokat

·49·Texno
Bill Geytsning dahshatli bashorati: Sun’iy intellekt keltirib chiqaradigan global falokat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Microsoft» hammuassisi Bill Geytsning ogohlantirishicha, sun’iy intellektning nazoratsiz rivojlanishi bir milliardga yaqin odamning hayotiga zomin bo‘lishi mumkin bo‘lgan global fojialarga olib kelishi mumkin.
  • Geytsning fikricha, ushbu texnologiya insoniyat qo‘lidan chiqib ketishi yoki noto‘g‘ri qo‘llarga tushishi biologik, kibernetik va iqtisodiy halokatlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Texnologiya olamining asosiy pionerlaridan biri, «Microsoft» korporatsiyasi hammuassisi va dunyoning eng nufuzli filantroplaridan biri Bill Geyts sun’iy intellekt (SI) rivoji bo‘yicha insoniyatni larzaga keltiruvchi bayonot bilan chiqdi. Milliarderning ogohlantirishicha, sun’iy intellektning nazoratsiz va haddan tashqari tez sur’atlarda tarqqayotgani kelajakda Yer yuzida bir milliardga yaqin odamning hayotiga zomin bo‘lishi mumkin bo‘lgan misli ko‘rilmagan global fojialar zanjirini keltirib chiqarishi xavfi mavjud.

Geyts mazkur texnologiyaning insoniyat qo‘lidan chiqib ketishi yoki noto‘g‘ri qo‘llarga tushib qolishi og‘ir biologik, kibernetik va iqtisodiy halokatlarga olib kelishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Shu sababli Microsoft asoschisi AQSH hukumatini zudlik bilan harakatga kelishga, sun’iy intellektni ishlab chiqish va undan foydalanish mexanizmlarini qat’iy jilovlovchi, xavfsizlikni kafolatlovchi maxsus qonunchilik bazasini kechiktirmasdan qabul qilishga chaqirdi.

«1 milliardlik qurbon xavfi, qat’iy qonunlar va Geytsning bongi»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi

Bill Geytsning shov-shuvli ogohlantirishidan eng muhim faktlar:

  • Bir milliard odamning hayoti garovda: Geyts SI rivoji oqibatida shuncha miqdordagi odamlar o‘limiga sabab bo‘luvchi halokatlar yuz berishi mumkinligini aytdi;

  • Nazoratdan chiqish tahdidi: SI tizimlarining to‘liq muxtoriyatga erishishi yoki qurol sifatida ishlatilishi global barqarorlikka tahdid soladi;

  • AQSH hukumatiga qat’iy chaqiriq: Milliarder Oq uy va Kongressni texnologiya gigantlarini nazorat qiluvchi maxsus qonunlar qabul qilishga undadi;

  • Eski muvozanatning buzilishi: Sun’iy intellekt faqat mehnat bozorini emas, balki insoniyatning biologik va fizik xavfsizligini ham izdan chiqarish kuchiga ega;

  • Davlat nazoratisiz kelajak yo‘q: Geyts SI rivojlanishini ixtiyoriy korporativ axloqqa tashlab qo‘yish katta xato ekanini bildirdi.

Sun’iy intellekt istiqboli: Mutlaq rivojlanish va potensial tahdidlar taqqosi

Texnologiyaning hozirgi foydasi va Geyts ogohlantirgan xatarlar tasnifi:

Mezonlar va parametrlar

SI rivojining ijobiy va’dalari

Bill Geyts qayd etgan global xatarlar

Insoniyat hayotiga ta’siri

Tibbiyot, ta’lim va sanoatni tezlashtirish

1 milliard inson hayotiga tahdid soluvchi falokatlar

Nazorat mexanizmi

Hozircha asosan IT kompaniyalarning ichki kodeksi

Davlat tomonidan qabul qilinadigan majburiy qonunlar talabi

Xavf manbai

Texnik xatoliklar va tizim uzilishlari

Kiberqurollar, biologik tahdidlar va muxtor qarorlar

Siyosiy va huquqiy talab

Ixtiyoriy standartlar va tavsiyalar

AQSH qonunchiligi orqali qat’iy cheklovlar o‘rnatish

Kelajak muddati

Yaqin yillardagi cheksiz qulayliklar

Tez orada nazorat qo‘ldan boy berilsa, tuzatib bo‘lmas oqibat

Texnologik va global xavfsizlik ekspertizasi: SI qanday qilib 1 milliard odamni halok qilishi mumkin?

IT ekspertlari, futurologlar va xavfsizlik tahlilchilarining xulosalari:

  • «Bioxavfsizlik va sintetik viruslar xavfi»: Sun’iy intellekt dasturlari yangi dori-darmonlarni yaratish barobarida, halokatli va davosiz yangi biokimyoviy qurollarni loyihalash qobiliyatiga ham ega; bunday bilimlarning noto‘g‘ri qo‘llarga tushishi global pandemiyalarga sabab bo‘lishi mumkin;

  • Yadroviy va kibertizimlar boshqaruvi: Davlatlarning mudofaa va energetika tizimlari, suv tozalash stansiyalari hamda elektr tarmoqlari SI nazoratiga topshirilsa, tizimdagi atigi bitta kritik xato yoki algoritmik buzilish bir vaqtning o‘zida butun qit’alarni halokatga yetaklashi xavfi bor;

  • Qonunchilikning oqsashi: Texnologiyalar soniya sayin rivojlanmoqda, biroq qonun chiqaruvchi organlar ularni huquqiy jihatdan tartibga solishga ulgurolmayapti; Geyts aynan shu huquqiy bo‘shliq katta fojiaga olib kelishidan jiddiy xavotirda.

Sizningcha, Bill Geytsning sun’iy intellekt oqibatida bir milliard odam halok bo‘lishi mumkinligi haqidagi bayonoti real xavfmi yoki vaziyatni bo‘rttirib ko‘rsatish? Insoniyat sun’iy intellekt ustidan to‘liq nazoratni saqlab qola oladimi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha zamondoshlar ogoh bo‘lishi uchun ushbu muhim ogohlantirishni keng baham ko‘ring!

Bill GeytsMicrosoftsun’iy intellekt xavflariAI qonunchiligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bill Geytsdan jiddiy ogohlantirish: AI milliardlab insonlarga xavf tug‘dirishi mumkinBill Geytsdan jiddiy ogohlantirish: AI milliardlab insonlarga xavf tug‘dirishi mumkinBugun 14:57Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...14 sentabr 14:00EA Sports FC va Grok bashorati: 2026-yilgi jahon chempioni nomi maʻlum boʻldiEA Sports FC va Grok bashorati: 2026-yilgi jahon chempioni nomi maʻlum boʻldi21 iyul 18:59Kuzatuv kameralarini chalgʻituvchi maxsus naqsh yaratildiKuzatuv kameralarini chalgʻituvchi maxsus naqsh yaratildi9 avgust 19:23Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiHuawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadi17 sentabr 19:22FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdi11 avgust 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi