Osiyo o‘yinlarida “super jang”: O‘zbekiston U-23 yarim finalda Yaponiya bilan to‘qnashadi!

·92·Sport
Osiyo o‘yinlarida “super jang”: O‘zbekiston U-23 yarim finalda Yaponiya bilan to‘qnashadi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining yarim finalida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi mezbon Yaponiya bilan to‘qnash keladi.
  • Yaponiya chorak finalda KXDRni 1:0 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.
  • Ushbu prinsipial uchrashuv 30 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan 15:30 da Yaponiyaning "Nagai" stadionida bo‘lib o‘tadi.
  • G‘alaba O‘zbekistonga kamida kumush medalni taqdim etadi va finalga chiqish imkoniyatini beradi.

Yaponiya yashil maydonlarida bo‘lib o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarining futbol musobaqasida chempionlik va oltin medallar taqdirini hal qiluvchi kulminatsion pallaga yetib keldik. O‘zbekiston olimpiya (U-23) terma jamoasining musobaqa yarim finalidagi kuchli va asosiy raqibi rasman aniq bo‘ldi. Muxlislar va mutaxassislar katta qiziqish bilan kuzatgan chorak final to‘qnashuvida Yaponiya hamda KXDR milliy terma jamoalari o‘zaro kuch sinashdi. O‘ta keskin va himoyaviy taktikalarga boy tarzda kechgan bellashuvda mezbon yaponiyaliklar 1:0 hisobidagi minimal va qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritib, yarim final yo‘llanmasiga ega chiqdi.

Mazkur natija ortidan O‘zbekiston U-23 terma jamoasi final va bosh sovrin sari yo‘lda turnirning bosh favoriti hamda musobaqa egasi hisoblangan Yaponiyaga qarshi saf tortadigan bo‘ldi. Qit’a futboli gigantlarining mazkur prinsipial va hal qiluvchi to‘qnashuvi 30 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 15:30 da Yaponiyaning mashhur "Nagai" stadionida start oladi.

«Yaponiyaning 1:0 hisobidagi zafari, "Nagai" arenasi va oltin ostonasi»: Yarim finalning 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlari yarim finali oldidan eng muhim rasmiy ma’lumotlar va faktlar:

  • Raqib — mezbon Yaponiya: Chorak final to‘sig‘idan o‘tgan Yaponiya olimpiya termasi O‘zbekistonning raqibiga aylandi;

  • KXDRning turnirdan chiqib ketishi: Chorak finalda yaponiyaliklar shimoliy koreyaliklar ustidan 1:0 hisobida zafar quchdi;

  • O‘yin vaqti va sanasi: Murosasiz yarim final bahsi 30 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan 15:30 da boshlanadi;

  • "Nagai" stadioni mezbonlik qiladi: Bahs Yaponiyaning nufuzli va ko‘p ming sonli muxlislarni sig‘diruvchi markaziy arenalaridan birida o‘tadi;

  • Final va medallar masalasi: Ushbu o‘yindagi g‘alaba O‘zbekiston termasiga kamida kumush medalni naqd qilib, Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘lish imkoniyatini taqdim etadi.

Osiyo o‘yinlari (Futbol): Yarim final qarama-qarshiligi tasnifi va ko‘rsatkichlari

30 sentyabr kungi markaziy o‘yin parametrlari va jamoalar holati taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

O‘zbekiston U-23 terma jamoasi

Yaponiya U-23 terma jamoasi

Musobaqadagi maqomi

Osiyoning eng kuchli hujumkor jamoalaridan biri

Musobaqa mezboni va turnirning bosh favoriti

Chorak final natijasi

Ishonchli va mustahkam o‘yin bilan yarim finalga chiqqan

KXDR ustidan 1:0 hisobida qiyin g‘alaba

Uchrashuv o‘tkaziladigan joy

Raqib maydonida («Nagai» arenasi)

O‘z maydonida, o‘n minglab mahalliy muxlislar qurshovida

Bahs boshlanish vaqti

30 sentyabr, soat 15:30 (Toshkent vaqti bilan)

30 sentyabr, soat 19:30 (Mahalliy vaqt bilan)

Taktik kurash uslubi

Tezkor qanot hujumlari va texnik ustunlik

Intizomli pressing va pozitsion nazorat

Qo‘yilgan mukofot garovi

Osiyo o‘yinlari finali va kafolatlangan oltin/kumush kurashi

O‘z yurtida finalga chiqish va chempionlik bosimi

Futbol ekspertizasi: Nega Yaponiyaga qarshi bahs O‘zbekiston uchun tarixiy imtihon?

Xalqaro sport tahlilchilari, futbol sharhlovchilari va murabbiylarning xulosalari:

  • «Mezbonlik omili va tribunalar bosimi»: Yaponiya o‘z maydonida o‘ynayotgani bois "Nagai" stadioni to‘liq to‘lib-toshishi kutilmoqda; O‘zbekiston yoshlari uchun raqibdan tashqari, stadiondagi ulkan psixologik bosimni ham sovuqqonlik bilan yengib o‘tish birlamchi vazifa bo‘ladi;

  • KXDR bilan o‘yinda sezilgan charchoq: Yaponiyaning KXDRga qarshi o‘yinda faqat bitta to‘p farqi bilan g‘alaba qozongani va jismoniy jihatdan ancha toliqqani o‘zbek futbolchilari uchun yaxshi imkoniyat yaratadi; o‘yinning dastlabki 20 daqiqasidagi yuqori temp orqali raqib mudofaasini parokanda qilish mumkin;

  • Osiyo futboli elitasining sinovi: O‘zbekiston va Yaponiya U-23 termalari qit’aning eng kuchli tizimli akademiyalariga ega; bu to‘qnashuv nafaqat final yo‘llanmasini, balki ikki davlatning yangi futbol avlodi orasida kim haqiqiy yetakchi ekanini isbotlab beradi.

Sizningcha, O‘zbekiston U-23 terma jamoasi 30 sentyabr kuni Yaponiyani o‘z uyida mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlari finaliga chiqa oladimi? Jamoamizning "Nagai" stadionidagi asosiy taktikasi qanday bo‘lishi kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy hisob taxminlaringiz va terma jamoamizga tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha o‘zbek futboli ixlosmandlari xabardor bo‘lishi uchun ushbu tahlilni keng baham ko‘ring!

Osiyo o‘yinlariU-23 terma jamoasiNagai stadioniYaponiya futbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:289 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi9 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdiKecha 18:59Zaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi dramaZaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi drama24 sentabr 17:27Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?11 sentabr 14:44Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadiChorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadi23 sentabr 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi