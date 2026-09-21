Ulug‘bek Yo‘lchiyevdan muxlislarni hayajonga solgan yangilik: "Ox jonidan" yangi trenddagi tarona! (video)
O‘zining qo‘shiqlari bilan ko‘plab muxlislar mehrini qozongan xonanda Ulug‘bek Yo‘lchiyev yangi taronasini taqdim etdi. San’atkor ijtimoiy tarmoqlarda qo‘shiqdan qisqa parcha va trendga mos videoni ulashib, muxlislariga kutilgan yangilikni ma’lum qildi.
Xonanda yangi qo‘shig‘ini "Ox Jonidan" deb nomlagan. U ijtimoiy tarmoqdagi postiga:
"Trendmi, qachon premera qililik…" deya izoh qoldirgan.
Qo‘shiqdan taqdim etilgan qisqa video muxlislar orasida iliq kutib olindi. Ko‘plab kuzatuvchilar izohlarda yangi taronani to‘liq tinglashni intiqlik bilan kutayotganini yozgan. Ulug‘bek Yo‘lchiyevning yangi ijod namunasi qisqa videodanoq e’tibor markaziga tushdi. Ayniqsa, trend formatida tayyorlangan video muxlislarning qiziqishini yanada oshirgan.
Endilikda kuzatuvchilar orasida "Ox Jonidan" qo‘shig‘ining to‘liq talqini va keyingi videoklipi qanday bo‘lishi haqidagi qiziqish kuchaymoqda.
Izohlar 0
…