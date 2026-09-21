Ulug‘bek Yo‘lchiyevdan muxlislarni hayajonga solgan yangilik: "Ox jonidan" yangi trenddagi tarona! (video)

·103·Madaniyat
Ulug‘bek Yo‘lchiyevdan muxlislarni hayajonga solgan yangilik: "Ox jonidan" yangi trenddagi tarona! (video)

O‘zining qo‘shiqlari bilan ko‘plab muxlislar mehrini qozongan xonanda Ulug‘bek Yo‘lchiyev yangi taronasini taqdim etdi. San’atkor ijtimoiy tarmoqlarda qo‘shiqdan qisqa parcha va trendga mos videoni ulashib, muxlislariga kutilgan yangilikni ma’lum qildi.

Xonanda yangi qo‘shig‘ini "Ox Jonidan" deb nomlagan. U ijtimoiy tarmoqdagi postiga:

"Trendmi, qachon premera qililik…" deya izoh qoldirgan.

Qo‘shiqdan taqdim etilgan qisqa video muxlislar orasida iliq kutib olindi. Ko‘plab kuzatuvchilar izohlarda yangi taronani to‘liq tinglashni intiqlik bilan kutayotganini yozgan. Ulug‘bek Yo‘lchiyevning yangi ijod namunasi qisqa videodanoq e’tibor markaziga tushdi. Ayniqsa, trend formatida tayyorlangan video muxlislarning qiziqishini yanada oshirgan.

Endilikda kuzatuvchilar orasida "Ox Jonidan" qo‘shig‘ining to‘liq talqini va keyingi videoklipi qanday bo‘lishi haqidagi qiziqish kuchaymoqda.

Ulug‘bek Yo‘lchiyevOx Jonidaninternet trend
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdiHuvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdiBugun, 12:01Zebo Navro‘zova qaynonalarga murojaat qildi: “Kelinni avaylash kerak” (video)Zebo Navro‘zova qaynonalarga murojaat qildi: “Kelinni avaylash kerak” (video)Bugun, 11:36Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?Bugun, 11:17Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildiMaftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildiKecha, 23:51“Jufti halolim”: Ulug‘bek Rahmatullayevning yangi klipi tez fursatda ommalashdi (video)“Jufti halolim”: Ulug‘bek Rahmatullayevning yangi klipi tez fursatda ommalashdi (video)Kecha, 20:34Nilufar Usmonovadan muxlislariga yangi tarona: “Seni eslayman” (audio)Nilufar Usmonovadan muxlislariga yangi tarona: “Seni eslayman” (audio)Kecha, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh