Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX kompaniyasi Starlink internetining korporativ mijozlar uchun tezligini 2026-yil oxirigacha 1 Gbit/s ga yaqinlashtirishni rejalashtirmoqda.
- Yangi Performance Gen 3 terminali dengiz tariflari uchun yuklab olish tezligini hozirgi 475 Mbit/s dan taxminan 950 Mbit/s gacha oshiradi.
- Ushbu yangilanish V3 avlodidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar va Starship raketasi yordamida fazoga chiqariladigan yirik qurilmalar hisobiga amalga oshiriladi.
SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti tezligini korporativ mijozlar uchun deyarli ikki baravar oshirishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi texnologiyalar va yangilanishlar evaziga foydalanuvchilar tez orada yuqori tezlikdagi ulanishdan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, 2026-yil oxiriga qadar Business Maritime dengiz tarifidagi yangi Performance Gen 3 terminali egalari yuklab olish tezligi 1 Gbit/s ga yaqinlashadigan xizmatdan bahramand boʻlishlari mumkin. Hozirgi vaqtda Performance Kit terminali uchun yuklab olish tezligi 475 Mbit/s gacha, uzatish tezligi esa 75 Mbit/s gacha ekanligi belgilangan. Yangilanishdan soʻng ushbu koʻrsatkich taxminan 950 Mbit/s gacha koʻtarilishi kutilmoqda.
Dengiz va quruqlikdagi mijozlar uchun yangi imkoniyatlarMazkur yuqori tezlikdagi internetni birinchilardan boʻlib Business Maritime tariflaridan foydalanuvchi kemalar va yaxtalar sinovdan oʻtkazadilar. Ushbu uskunaning narxi 2000 dollarni tashkil etib, 50 GB maʼlumotni oʻz ichiga olgan baza tarifi oyiga 250 dollardan boshlanadi.
Quruqlikdagi foydalanuvchilar uchun ham shunday tezlikni oshirish jarayoni 2027-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. SpaceX orbital guruhni bosqichma-bosqich yangilash orqali ushbu imkoniyatlardan foydalanish doirasini kengaytirib borishni maqsad qilgan.
V3 avlodidagi sunʼiy yoʻldoshlar va yangi tariflarIshlash unumdorligining keskin oshishiga asosiy sabab sifatida V3 avlodiga mansub yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlari koʻrsatilmoqda. Ular amaldagi apparatlarga qaraganda ancha yirik boʻlib, Starship raketasi yordamida fazoga chiqariladi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, ushbu qurilmalar V2 avlodi bilan solishtirganda umumiy oʻtkazish qobiliyatini oʻn baravarga yaqin oshiradi, foydalanuvchi maʼlumotlarini uzatish imkoniyatlari esa 24 baravargacha kengayishi vaʼda qilinmoqda.
Shuning bilan birga, Starlink korporativ tariflar qatorini ham yangilamoqda. 1-dekabrdan boshlab Local Priority hamda Global Priority rejalarini Business Plan va Global Business Plan deb oʻzgartirish rejalashtirilgan. Ayrim bozorlarda, jumladan Buyuk Britaniyada narxlarni qayta koʻrib chiqish kutilmoqda. Shuningdek, Business Plan uchun uy mintaqasidan tashqarida foydalanish boʻyicha cheklovlar kiritilishi mumkin: xizmatdan ketma-ket 30 kundan ortiq foydalanilganda qimmatroq global tarifga oʻtish talab etiladi.
Izohlar 0
…