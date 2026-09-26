Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi

·26·Texno
Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX kompaniyasi Starlink internetining korporativ mijozlar uchun tezligini 2026-yil oxirigacha 1 Gbit/s ga yaqinlashtirishni rejalashtirmoqda.
  • Yangi Performance Gen 3 terminali dengiz tariflari uchun yuklab olish tezligini hozirgi 475 Mbit/s dan taxminan 950 Mbit/s gacha oshiradi.
  • Ushbu yangilanish V3 avlodidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar va Starship raketasi yordamida fazoga chiqariladigan yirik qurilmalar hisobiga amalga oshiriladi.

SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti tezligini korporativ mijozlar uchun deyarli ikki baravar oshirishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi texnologiyalar va yangilanishlar evaziga foydalanuvchilar tez orada yuqori tezlikdagi ulanishdan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, 2026-yil oxiriga qadar Business Maritime dengiz tarifidagi yangi Performance Gen 3 terminali egalari yuklab olish tezligi 1 Gbit/s ga yaqinlashadigan xizmatdan bahramand boʻlishlari mumkin. Hozirgi vaqtda Performance Kit terminali uchun yuklab olish tezligi 475 Mbit/s gacha, uzatish tezligi esa 75 Mbit/s gacha ekanligi belgilangan. Yangilanishdan soʻng ushbu koʻrsatkich taxminan 950 Mbit/s gacha koʻtarilishi kutilmoqda.

Dengiz va quruqlikdagi mijozlar uchun yangi imkoniyatlar

Mazkur yuqori tezlikdagi internetni birinchilardan boʻlib Business Maritime tariflaridan foydalanuvchi kemalar va yaxtalar sinovdan oʻtkazadilar. Ushbu uskunaning narxi 2000 dollarni tashkil etib, 50 GB maʼlumotni oʻz ichiga olgan baza tarifi oyiga 250 dollardan boshlanadi.

Quruqlikdagi foydalanuvchilar uchun ham shunday tezlikni oshirish jarayoni 2027-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. SpaceX orbital guruhni bosqichma-bosqich yangilash orqali ushbu imkoniyatlardan foydalanish doirasini kengaytirib borishni maqsad qilgan.

V3 avlodidagi sunʼiy yoʻldoshlar va yangi tariflar

Ishlash unumdorligining keskin oshishiga asosiy sabab sifatida V3 avlodiga mansub yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlari koʻrsatilmoqda. Ular amaldagi apparatlarga qaraganda ancha yirik boʻlib, Starship raketasi yordamida fazoga chiqariladi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, ushbu qurilmalar V2 avlodi bilan solishtirganda umumiy oʻtkazish qobiliyatini oʻn baravarga yaqin oshiradi, foydalanuvchi maʼlumotlarini uzatish imkoniyatlari esa 24 baravargacha kengayishi vaʼda qilinmoqda.

Shuning bilan birga, Starlink korporativ tariflar qatorini ham yangilamoqda. 1-dekabrdan boshlab Local Priority hamda Global Priority rejalarini Business Plan va Global Business Plan deb oʻzgartirish rejalashtirilgan. Ayrim bozorlarda, jumladan Buyuk Britaniyada narxlarni qayta koʻrib chiqish kutilmoqda. Shuningdek, Business Plan uchun uy mintaqasidan tashqarida foydalanish boʻyicha cheklovlar kiritilishi mumkin: xizmatdan ketma-ket 30 kundan ortiq foydalanilganda qimmatroq global tarifga oʻtish talab etiladi.

StarlinkSpaceXInternetTexnologiyalarIlon Mask
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink orbital guruhi 100 mingta sunʼiy yoʻldoshga yetkaziladiStarlink orbital guruhi 100 mingta sunʼiy yoʻldoshga yetkaziladi10 avgust 14:52Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumStarlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlum3 sentabr 14:20SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildi28 avgust 14:58Starlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiStarlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdi27 avgust 20:29Starlink Yaponiyada Mini toʻplamini bepul taqdim eta boshladiStarlink Yaponiyada Mini toʻplamini bepul taqdim eta boshladi24 sentabr 13:55Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiStarlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadi19 sentabr 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi