NASA Swift teleskopini qutqarish missiyasi muvaffaqiyatsiz yakunlandi

·8·Texno
NASA Swift teleskopini qutqarish missiyasi muvaffaqiyatsiz yakunlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASAning Swift teleskopining umrini uzaytirishga qaratilgan 30 million dollarlik LINK missiyasi texnik nosozliklar tufayli muvaffaqiyatsiz yakunlandi.
  • Katalyst Space tomonidan ishlab chiqilgan LINK apparati 25 sentyabr kuni orbitadan chiqib, Yer atmosferasida yonib ketdi.
  • Missiyaning asosiy maqsadi Swift teleskopini yuqoriroq orbitaga olib chiqish bo'lgan, ammo elektron va boshqaruv tizimidagi nosozliklar tufayli apparat nazoratdan chiqib ketgan.

NASAning fazodagi mashhur Swift kosmik observatoriyasining umrini uzaytirishga qaratilgan noyob urinish kutilmagan texnik nosozliklar tufayli muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Qiymati 30 million dollarni tashkil etgan LINK deb nomlangan maxsus robotlashtirilgan apparat 25 sentyabr kuni orbitadan chiqib, Yer atmosferasida yonib ketdi. Ushbu loyiha fazoviy chiqindilarni kamaytirish va ishdan chiqish afsonasiga aylangan orbital qurilmalarni qutqarish borasida muhim qadam bo‘lishi kutilgandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Katalyst Space kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan LINK apparati joriy yilning 3 iyul kuni Marshall orollaridan muvaffaqiyatli uchirilgan edi. Missiyaning asosiy rejasi o‘zining harakatlantiruvchi qurilmasiga ega bo‘lmagan Swift teleskopini kosmosda maxsus mexanik qo‘llar yordamida tutib olish va uni yuqoriroq orbitaga olib chiqishdan iborat bo‘lgan. Bu esa o‘z navbatida 2004 yildan buyon ishlab kelayotgan ilmiy observatoriyaning faoliyat muddatini sezilarli darajada uzaytirish imkonini berishi kerak edi.

Orbital sinovlar va kutilmagan nosozliklar

Boshlang‘ich bosqichda parvoz shtat tartibida kechib, LINK dastlabki orbital manevrlarni muvaffaqiyatli bajardi. Biroq tizimlarni to‘liq ishga tushirish jarayonida kosmik apparatni boshqarishda jiddiy muammolar yuzaga keldi. Kosmosga chiqqanidan ko‘p o‘tmay sodir bo‘lgan elektron nosozlik natijasida uchta mo‘ljallash mahovigidan ikkitasi ishdan chiqdi. Shundan so‘ng reaktiv boshqaruv tizimi klapanida ham nosozlik aniqlangan.

Akkumulyator va boshqaruvdagi muammolar tufayli LINK boshqarib bo‘lmaydigan holatda aylanib ketdi va uning burchak tezligi soniyasiga 9 gradusga yetdi. Natijada apparat bilan aloqa uzilib qoldi. Muhandislar qolgan bitta mahovik hamda oriyentatsiya dvigatellari yordamida qisman nazoratni tiklashga muvaffaq bo‘lishdi, biroq bu jarayon juda ko‘p yoqilg‘i sarflanishiga olib keldi.

Asl rejaning o‘zgarishi va qo‘shimcha tajribalar

Vujudga kelgan vaziyatni chuqur tahlil qilgan NASA va Katalyst Space mutaxassislari qolgan yoqilg‘i zaxirasi Swift teleskopini xavfsiz tutib olish va uning orbitasini ko‘tarish uchun yetarli emas degan xulosaga kelishdi. Shu sababli, 19 avgust kuni tomonlar asl qutqaruv operatsiyasidan rasman voz kechishdi. Shart-sharoitdan kelib chiqib, apparatning qolgan orbital umrini qo‘shimcha ilmiy tajribalarga sarflashga qaror qilindi.

Mutaxassislar kosmik fazoda LINK bortidagi uchta robotlashtirilgan manipulyator ishini sinovdan o‘tkazishdi. Shuningdek, apparatni Swift teleskopiga 12–15 kilometr masofagacha yaqinlashtirishga erishildi va bu masofadan turib observatoriyaning noyob suratlari olindi. Umumiy hisobda LINK orbitada 85 kun davomida faoliyat yuritdi.

Swift observatoriyasining ahamiyati

Fazoda 2004 yildan buyon ishlab kelayotgan Swift teleskopi koinotdagi eng quvvatli energetik hodisalar — gamma-chaqnashlarni qayd etish hamda tadqiq qilish uchun maxsus yaratilgan. Mazkur ob’ektning asosiy afzalligi uning yuqori reaksiya tezligida bo‘lib, u chaqnashni aniqlagach, darhol manba tomon burila oladi va boshqa teleskoplarga kuzatuvlarni boshlashga yordam beradi.

Aslida mazkur observatoriya atigi ikki yillik muddatga mo‘ljallangan bo‘lsa-da, bugungi kunga kelib ikki o‘n yillikdan ortiq vaqt davomida muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda. Biroq hozirgi kunda yuqori quyosh faolligi tufayli yuqori qatlam atmosferaning kengayishi va past orbitali apparatlar uchun qarshilikning ortishi Swift orbitalari pasayishining asosiy sababi bo‘lib qolmoqda.

NASASwiftKosmosTexnologiyaAstronomiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Neil Gehrels Swift teleskopini qayta ishga tushirdiNASA Neil Gehrels Swift teleskopini qayta ishga tushirdi1 sentabr 16:27Katalyst kosmik apparat tezligini sekinlashtirib, Swift missiyasini davom ettirmoqdaKatalyst kosmik apparat tezligini sekinlashtirib, Swift missiyasini davom ettirmoqda10 avgust 18:30NASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiNASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdi7 sentabr 04:29Habble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdiHabble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdi24 sentabr 10:28Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiOy yuzasida ulkan krater paydo boʻldi17 sentabr 00:54NASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildiNASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildi20 avgust 07:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi