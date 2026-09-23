"Sharq" guruhi xonandasi Tatyana Zayseva ajrashganini ma’lum qildi va xeyterlarning gaplariga javob berdi

·2·Madaniyat
"Sharq" guruhi xonandasi Tatyana Zayseva ajrashganini ma’lum qildi va xeyterlarning gaplariga javob berdi

"Sharq" guruhi xonandalari Sarvar va Tatyana Zayseva ajrashganini ma’lum qilganidan so‘ng, xonanda ijtimoiy tarmoqlarda turli negativ izohlarga duch kelmoqda. Tatyana esa xeyterlarga murojaat qilib, insonlarning shaxsiy hayotiga aralashmaslikka chaqirdi.

Tatyana Zaysevaning aytishicha, ayrim foydalanuvchilar uning ajrashganidan keyingi hayoti haqida turli fikrlar bildirmoqda.

"Har bir inson alohida dunyo, alohida yurak. Juda ko‘p odamlar birovni muhokama qilishga tayyor", — deya murojaat qildi xonanda.

U ayrim izohlarda "ajrashib, o‘zini qo‘yib yubordi, mazza qilib yuribdi" kabi fikrlar yozilayotganini aytdi. Xonanda odamlar boshqalarning hayoti haqida to‘liq ma’lumotga ega bo‘lmasdan turib xulosa qilmasligi kerakligini ta’kidladi.

Tatyana Zaysevaning fikricha, har bir insonning boshqalarga ko‘rinmaydigan o‘z dunyosi va muammolari bor.

"Sizlar bilmaydigan dunyo, hammani o‘ziga yarasha dardi bor. Hammaga o‘zilaga nisbatan mehr-muhabbat tilayman", — dedi u.

Tatyana: "Birovning hayotini muhokama qilmang"

Xonanda murojaati orqali unga salbiy fikr bildirayotganlarga javob berar ekan, insonlarni avvalo o‘z hayotiga va his-tuyg‘ulariga e’tibor qaratishga chaqirdi.

Sarvar va Tatyana Zaysevaning ajrashgani haqidagi xabardan keyin xonandaning shaxsiy hayoti ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan bir paytda, uning yangi murojaati ham kuzatuvchilar e’tiborini tortdi.

SharqSarvarTatyana Zayseva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IU va Li Chon Sok ajrashganini rasman tasdiqladiIU va Li Chon Sok ajrashganini rasman tasdiqladi10 iyul 16:21Mashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdiMashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdi11 sentabr 04:44Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)14 iyul 13:19Toshkent toʻylarining “eng qimmat” xonandasi Rashid Xoliqov 53 yoshni qarshiladiToshkent toʻylarining “eng qimmat” xonandasi Rashid Xoliqov 53 yoshni qarshiladi30 aprel 15:30“Osmondagi oy edi”: Surayyo Qosimova turmush o‘rtog‘i bilan ajrashgani haqida gapirdi“Osmondagi oy edi”: Surayyo Qosimova turmush o‘rtog‘i bilan ajrashgani haqida gapirdi6 may 18:21Turk xonandasi Riza Tamer vafot etdiTurk xonandasi Riza Tamer vafot etdi19 aprel 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh