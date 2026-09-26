Farg‘onada “zaharli qahva” savdogarlari fosh bo‘ldi: 4 860 dona sibutraminli mahsulot...

·51·Jamiyat
Farg‘onada “zaharli qahva” savdogarlari fosh bo‘ldi: 4 860 dona sibutraminli mahsulot...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Farg‘ona viloyatida huquq-tartibot organlari tomonidan 4 860 dona sibutramin moddasi bilan to‘ldirilgan ozdiruvchi qahva va qo‘shimchalarni 65 million so‘mga sotayotgan savdogarlar qo‘lga olindi.
  • Mazkur mahsulotlar tarkibida qonunchilikda taqiqlangan va inson salomatligiga jiddiy xavf tug‘diruvchi «sibutramin» moddasi mavjudligi ekspertiza tomonidan tasdiqlangan.

Farg‘ona viloyati huquq-tartibot organlari tomonidan aholi salomatligiga jiddiy xavf soluvchi, kuchli ta’sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi keng ko‘lamli tezkor tadbir o‘tkazildi. Maxsus reyd davomida fuqaro tarkibida inson ruhiyati va tanasiga zarar yetkazuvchi kuchli moddalar bo‘lgan 4 turdagi ozdiruvchi qahva mahsulotlari hamda biologik faol qo‘shimchalarni (BAD) jami 65 million so‘mga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Tezkor tadbir davomida ushbu noqonuniy zanjirga aloqador bo‘lgan xorijiy davlat fuqarosi ham gumonlanuvchi tariqasida ushlangan. Ekspertizaning rasmiy xulosasiga ko‘ra, musodara qilingan naqd 4 860 dona qahva va qo‘shimchalar tarkibida qonunchilik bilan muomalasi qat’iy cheklangan, xavfli «sibutramin» moddasi mavjudligi to‘liq tasdiqlandi. Og‘ir oqibatlarni keltirib chiqaruvchi ushbu holat yuzasidan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.

«4 860 dona mahsulot, 65 million so‘m va sibutramin fojiasi»: Tezkor reydning 5 ta asosiy nuqtasi

Farg‘onadagi shov-shuvli jinoyat ishidan eng muhim rasmiy faktlar:

  • Qo‘lga olish lahzasi: Gumonlanuvchi 65 million so‘mlik noqonuniy mahsulotni sotayotgan paytda ushlandi;

  • Xorijlik sherikning fosh bo‘lishi: Jinoiy sxema ichida xorijiy davlat fuqarosi ham borligi aniqlanib, hibsga olindi;

  • 4 860 dona xavfli qahva: Olib qo‘yilgan 4 turdagi mahsulotlarning umumiy hajmi minglab donani tashkil etdi;

  • Sibutramin moddasi tasdiqlandi: Ekspertiza tekshiruvi dori vositalari va qahvalarda kuchli ta’sir qiluvchi toksik modda borligini isbotladi;

  • Jinoyat ishi va tergov: Gumonlanuvchilarga nisbatan jinoiy javobgarlik belgilanib, tergov harakatlari davom etmoqda.

Olib qo‘yilgan mahsulotlar tasnifi va xavf ko‘rsatkichlari taqqosi

Tezkor tadbirda musodara qilingan vositalar va ekspertiza xulosasi jadvali:

Ko‘rsatkichlar va parametrlar

Rasmiy qayd etilgan ma’lumotlar va faktlar

Jinoyat sodir etilgan hudud

Farg‘ona viloyati (Tezkor tadbir davomida)

Qo‘lga olingan shaxslar maqomi

Mahalliy fuqaro va chet davlat fuqarosi

Noqonuniy bitim summasi

65 000 000 so‘m naqd pul

Musodara qilingan mahsulot hajmi

4 turdagi 4 860 dona qahva va kollagen/qo‘shimchalar

Aniqlangan xavfli modda

«Sibutramin» (Kuchli ta’sir qiluvchi kimyoviy modda)

Keltirib chiqaruvchi oqibatlari

Yurak xastaliklari, insult, ruhiy qaramlik va bosim oshishi

Huquqiy chora va maqomi

Jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan, tergov harakatlari olib borilmoqda

Tibbiy va kriminalistik ekspertiza: Nega sibutraminli qahvalar o‘ta xavfli?

Toksikologlar, kardiologlar va soha mutaxassislarining xulosalari:

  • «Ozdirish illyuziyasi va yurakka zarba»: Sibutramin markaziy asab tizimiga bevosita ta’sir qilib, ishtahani sun’iy ravishda bo‘g‘adi; biroq uning badali juda og‘ir — yurak urishini tezlashtiradi, qon bosimini keskin oshiradi hamda infarkt va insult xavfini bir necha barobarga ko‘paytiradi;

  • «Tabiiy qahva» niqobi ostidagi yolg‘on: Ishlab chiqaruvchilar va sotqichlar mahsulotni go‘yoki «100% tabiiy o‘simliklardan iborat qahva» sifatida reklama qiladi; aslida esa unga qo‘shilgan sintetik sibutramin tanani ich-ichidan yemirib, og‘ir psixoz va uyqusizlikka sabab bo‘ladi;

  • Qora bozor va kontrabanda zanjiri: Xorij fuqarosining bu ishga aralashgani ushbu zaharli mahsulotlarning chegara osha noqonuniy kanallar orqali olib kirilayotganini ko‘rsatadi; bunday holatlarning oldini olish jamiyat genofondini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlarda oson va tez ozish va’dasi bilan sotilayotgan turli qahva hamda damlamalarni to‘liq taqiqlash vaqti keldimi? Insonlar o‘z sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘yib bunday vositalarni xarid qilishiga nima sabab bo‘lmoqda? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yaqinlaringiz zaharli mahsulotlar qurboni bo‘lmasligi uchun ushbu muhim ogohlantirishni keng baham ko‘ring!

Farg‘ona viloyatisibutraminkontrabanda qahvanoqonuniy BAD
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda taqiqlangan modda sotgan shaxs qo‘lga olindiAndijonda taqiqlangan modda sotgan shaxs qo‘lga olindi30 may 13:49Toshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiToshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindi19 avgust 12:26Namangandagi tezkor tadbirlarda 6 nafar qidiruvdagi shaxs ushlandiNamangandagi tezkor tadbirlarda 6 nafar qidiruvdagi shaxs ushlandiBugun 17:382,2 mlrd. so‘mlik qarzdorlikni undirish uchun garov mulki E-AUKSION savdosiga chiqariladi2,2 mlrd. so‘mlik qarzdorlikni undirish uchun garov mulki E-AUKSION savdosiga chiqariladiBugun 16:49Rossiyada og‘ir ahvolda qolgan Baxtiyor Mo‘minov haqida aniqlik kiritildiRossiyada og‘ir ahvolda qolgan Baxtiyor Mo‘minov haqida aniqlik kiritildiBugun 15:11Toshkentda Gentra velosipedchini urib, yengil jarohat yetkazdiToshkentda Gentra velosipedchini urib, yengil jarohat yetkazdiBugun 15:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)