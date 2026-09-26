Farg‘onada “zaharli qahva” savdogarlari fosh bo‘ldi: 4 860 dona sibutraminli mahsulot...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farg‘ona viloyatida huquq-tartibot organlari tomonidan 4 860 dona sibutramin moddasi bilan to‘ldirilgan ozdiruvchi qahva va qo‘shimchalarni 65 million so‘mga sotayotgan savdogarlar qo‘lga olindi.
- Mazkur mahsulotlar tarkibida qonunchilikda taqiqlangan va inson salomatligiga jiddiy xavf tug‘diruvchi «sibutramin» moddasi mavjudligi ekspertiza tomonidan tasdiqlangan.
Farg‘ona viloyati huquq-tartibot organlari tomonidan aholi salomatligiga jiddiy xavf soluvchi, kuchli ta’sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi keng ko‘lamli tezkor tadbir o‘tkazildi. Maxsus reyd davomida fuqaro tarkibida inson ruhiyati va tanasiga zarar yetkazuvchi kuchli moddalar bo‘lgan 4 turdagi ozdiruvchi qahva mahsulotlari hamda biologik faol qo‘shimchalarni (BAD) jami 65 million so‘mga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Tezkor tadbir davomida ushbu noqonuniy zanjirga aloqador bo‘lgan xorijiy davlat fuqarosi ham gumonlanuvchi tariqasida ushlangan. Ekspertizaning rasmiy xulosasiga ko‘ra, musodara qilingan naqd 4 860 dona qahva va qo‘shimchalar tarkibida qonunchilik bilan muomalasi qat’iy cheklangan, xavfli «sibutramin» moddasi mavjudligi to‘liq tasdiqlandi. Og‘ir oqibatlarni keltirib chiqaruvchi ushbu holat yuzasidan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
«4 860 dona mahsulot, 65 million so‘m va sibutramin fojiasi»: Tezkor reydning 5 ta asosiy nuqtasi
Farg‘onadagi shov-shuvli jinoyat ishidan eng muhim rasmiy faktlar:
Qo‘lga olish lahzasi: Gumonlanuvchi 65 million so‘mlik noqonuniy mahsulotni sotayotgan paytda ushlandi;
Xorijlik sherikning fosh bo‘lishi: Jinoiy sxema ichida xorijiy davlat fuqarosi ham borligi aniqlanib, hibsga olindi;
4 860 dona xavfli qahva: Olib qo‘yilgan 4 turdagi mahsulotlarning umumiy hajmi minglab donani tashkil etdi;
Sibutramin moddasi tasdiqlandi: Ekspertiza tekshiruvi dori vositalari va qahvalarda kuchli ta’sir qiluvchi toksik modda borligini isbotladi;
Jinoyat ishi va tergov: Gumonlanuvchilarga nisbatan jinoiy javobgarlik belgilanib, tergov harakatlari davom etmoqda.
Olib qo‘yilgan mahsulotlar tasnifi va xavf ko‘rsatkichlari taqqosi
Tezkor tadbirda musodara qilingan vositalar va ekspertiza xulosasi jadvali:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
Rasmiy qayd etilgan ma’lumotlar va faktlar
Jinoyat sodir etilgan hudud
Farg‘ona viloyati (Tezkor tadbir davomida)
Qo‘lga olingan shaxslar maqomi
Mahalliy fuqaro va chet davlat fuqarosi
Noqonuniy bitim summasi
65 000 000 so‘m naqd pul
Musodara qilingan mahsulot hajmi
4 turdagi 4 860 dona qahva va kollagen/qo‘shimchalar
Aniqlangan xavfli modda
«Sibutramin» (Kuchli ta’sir qiluvchi kimyoviy modda)
Keltirib chiqaruvchi oqibatlari
Yurak xastaliklari, insult, ruhiy qaramlik va bosim oshishi
Huquqiy chora va maqomi
Jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan, tergov harakatlari olib borilmoqda
Tibbiy va kriminalistik ekspertiza: Nega sibutraminli qahvalar o‘ta xavfli?
Toksikologlar, kardiologlar va soha mutaxassislarining xulosalari:
«Ozdirish illyuziyasi va yurakka zarba»: Sibutramin markaziy asab tizimiga bevosita ta’sir qilib, ishtahani sun’iy ravishda bo‘g‘adi; biroq uning badali juda og‘ir — yurak urishini tezlashtiradi, qon bosimini keskin oshiradi hamda infarkt va insult xavfini bir necha barobarga ko‘paytiradi;
«Tabiiy qahva» niqobi ostidagi yolg‘on: Ishlab chiqaruvchilar va sotqichlar mahsulotni go‘yoki «100% tabiiy o‘simliklardan iborat qahva» sifatida reklama qiladi; aslida esa unga qo‘shilgan sintetik sibutramin tanani ich-ichidan yemirib, og‘ir psixoz va uyqusizlikka sabab bo‘ladi;
Qora bozor va kontrabanda zanjiri: Xorij fuqarosining bu ishga aralashgani ushbu zaharli mahsulotlarning chegara osha noqonuniy kanallar orqali olib kirilayotganini ko‘rsatadi; bunday holatlarning oldini olish jamiyat genofondini saqlashda muhim ahamiyatga ega.
Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlarda oson va tez ozish va’dasi bilan sotilayotgan turli qahva hamda damlamalarni to‘liq taqiqlash vaqti keldimi? Insonlar o‘z sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘yib bunday vositalarni xarid qilishiga nima sabab bo‘lmoqda? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yaqinlaringiz zaharli mahsulotlar qurboni bo‘lmasligi uchun ushbu muhim ogohlantirishni keng baham ko‘ring!
Izohlar 0
…