Oddiy sovuq bankdagi gazlangan suv iPhone 18 Pro ish faoliyatini 25 foizga oshirdi

·12·Texno
Oddiy sovuq bankdagi gazlangan suv iPhone 18 Pro ish faoliyatini 25 foizga oshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dasturchi Mett Birchler iPhone 18 Pro'ning uzoq muddatli unumdorligini gazlangan suv bankasi yordamida 25 foizga oshirdi.
  • Sovutishsiz sinovlarda protsessorning qizib ketishi tufayli unumdorlik pasaygan bo'lsa, sovutilgan qurilma esa yuqori samaradorlikni uzoqroq saqlab qoldi.
  • Bu tajriba mobil protsessorlarning haqiqiy salohiyati termal cheklovlar bilan bog'liqligini ko'rsatdi.

Zamonaviy smartfonlar tobora kuchayib borayotgan bir paytda, ularning uzoq muddatli yuklamalardagi samaradorligi ko‘pincha qizib ketish muammosiga duch keladi. Ixbt.com maʼlumotlariga ko‘ra, dasturchi va entuziast Mett Birchler o‘tkazgan noodatiy tajriba shuni ko‘rsatdiki, qo‘shimcha tashqi sovutish flagman qurilmalarning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishi mumkin. U maxsus kulerlar o‘rniga oddiy sovuq gazlangan suv bankasidan foydalangan holda iPhone 18 Pro modelining uzoq muddatli unumdorligini 25 foizga oshirishga muvaffaq bo‘ldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tajriba davomida mutaxassis Apple A20 Pro protsessorining imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazdi. Asosiy vazifa sifatida murakkab va uzoq davom etadigan transkripsiya jarayoni tanlandi. Dastlabki sinovlar hech qanday qo‘shimcha sovutish choralarisiz amalga oshirildi. Natijaga ko‘ra, birinchi ishga tushirish vaqtida iPhone 18 Pro soniyasiga 447,9 ta so‘zni qayta ishlagan bo‘lsa, ketma-ket takrorlangan jarayonlardan so‘ng ko‘rsatkichlar keskin tushib keta boshladi.

Trotling va issiqlik muammosi

Maʼlum bo‘lishicha, taxminan yettinchidan yigirmanchi urinishgacha bo‘lgan oraliqda ishlash tezligi soniyasiga 320 so‘z atrofida turg‘unlashgan. Buning asosiy sababi yuqori intensiv yuklama vaqtida protsessorning qizib ketishi hamda trotling mexanizmining faollashishidir. Qurilma ichki qismlarning haroratini xavfsiz chegaralarda saqlab qolish va qizib ketishning oldini olish uchun avtomatik ravishda chastotalarni pasaytirishga majbur bo‘ladi.

Ushbu muammoning oldini olish uchun Mett Birchler muzlatkichdan yangi chiqarilgan sovuq La Croix gazlangan suv bankasini olib, uni bevosita iPhone 18 Pro smartfonining orqa paneliga qo‘ydi. Shundan so‘ng u dastlabki 20 ta testdan iborat seriyani qaytadan boshladi. Qizig‘i shundaki, birinchi sikldagi natija sovutishsiz holatdagidan biroz pastroq chiqdi — 429,5 so‘z sekundiga.

Samaradorlikning barqarorligi

Biroq keyingi ishga tushirishlarda sovutilgan gadjet o‘zining yuqori unumdorligini ancha uzoqroq saqlab qola oldi. Butun sinov seriyasi davomida o‘rtacha ko‘rsatkich soniyasiga 400,4 so‘zni tashkil etdi. Qizib ketgan qurilmaning avvalgi natijalari bilan solishtirganda, bu taxminan 25 foizlik o‘sishni ko‘rsatadi.

Mazkur tajriba shuni tasdiqladiki, Apple A20 Pro protsessori agar keraksiz qizishdan himoya qilinsa, uzoq davom etuvchi og‘ir hisob-kitoblar va vazifalarni bajarishda sezilarli darajada tezroq va barqaror ishlay oladi. Garchi bunday usul kundalik hayotda noqulay bo‘lsa-da, u mobil protsessorlarning haqiqiy salohiyati aynan termal cheklovlarga borib taqalishini yaqqol ko‘rsatib berdi.

iPhoneAppleProtsessorTexnologiyaTajriba
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple omborlarida milliard dollarlik protsessorlar qolib ketdiApple omborlarida milliard dollarlik protsessorlar qolib ketdi7 avgust 01:27iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiiPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdi17 sentabr 11:25iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandi17 sentabr 10:26Apple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiApple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdi10 sentabr 18:22Apple kompaniyasining yangi rahbari Stiv Jobs strategiyasini qayta tiklamoqdaApple kompaniyasining yangi rahbari Stiv Jobs strategiyasini qayta tiklamoqda10 sentabr 01:56Apple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiApple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdi9 sentabr 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi