Oddiy sovuq bankdagi gazlangan suv iPhone 18 Pro ish faoliyatini 25 foizga oshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dasturchi Mett Birchler iPhone 18 Pro'ning uzoq muddatli unumdorligini gazlangan suv bankasi yordamida 25 foizga oshirdi.
- Sovutishsiz sinovlarda protsessorning qizib ketishi tufayli unumdorlik pasaygan bo'lsa, sovutilgan qurilma esa yuqori samaradorlikni uzoqroq saqlab qoldi.
- Bu tajriba mobil protsessorlarning haqiqiy salohiyati termal cheklovlar bilan bog'liqligini ko'rsatdi.
Zamonaviy smartfonlar tobora kuchayib borayotgan bir paytda, ularning uzoq muddatli yuklamalardagi samaradorligi ko‘pincha qizib ketish muammosiga duch keladi. Ixbt.com maʼlumotlariga ko‘ra, dasturchi va entuziast Mett Birchler o‘tkazgan noodatiy tajriba shuni ko‘rsatdiki, qo‘shimcha tashqi sovutish flagman qurilmalarning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishi mumkin. U maxsus kulerlar o‘rniga oddiy sovuq gazlangan suv bankasidan foydalangan holda iPhone 18 Pro modelining uzoq muddatli unumdorligini 25 foizga oshirishga muvaffaq bo‘ldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tajriba davomida mutaxassis Apple A20 Pro protsessorining imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazdi. Asosiy vazifa sifatida murakkab va uzoq davom etadigan transkripsiya jarayoni tanlandi. Dastlabki sinovlar hech qanday qo‘shimcha sovutish choralarisiz amalga oshirildi. Natijaga ko‘ra, birinchi ishga tushirish vaqtida iPhone 18 Pro soniyasiga 447,9 ta so‘zni qayta ishlagan bo‘lsa, ketma-ket takrorlangan jarayonlardan so‘ng ko‘rsatkichlar keskin tushib keta boshladi.
Trotling va issiqlik muammosiMaʼlum bo‘lishicha, taxminan yettinchidan yigirmanchi urinishgacha bo‘lgan oraliqda ishlash tezligi soniyasiga 320 so‘z atrofida turg‘unlashgan. Buning asosiy sababi yuqori intensiv yuklama vaqtida protsessorning qizib ketishi hamda trotling mexanizmining faollashishidir. Qurilma ichki qismlarning haroratini xavfsiz chegaralarda saqlab qolish va qizib ketishning oldini olish uchun avtomatik ravishda chastotalarni pasaytirishga majbur bo‘ladi.
Ushbu muammoning oldini olish uchun Mett Birchler muzlatkichdan yangi chiqarilgan sovuq La Croix gazlangan suv bankasini olib, uni bevosita iPhone 18 Pro smartfonining orqa paneliga qo‘ydi. Shundan so‘ng u dastlabki 20 ta testdan iborat seriyani qaytadan boshladi. Qizig‘i shundaki, birinchi sikldagi natija sovutishsiz holatdagidan biroz pastroq chiqdi — 429,5 so‘z sekundiga.
Samaradorlikning barqarorligiBiroq keyingi ishga tushirishlarda sovutilgan gadjet o‘zining yuqori unumdorligini ancha uzoqroq saqlab qola oldi. Butun sinov seriyasi davomida o‘rtacha ko‘rsatkich soniyasiga 400,4 so‘zni tashkil etdi. Qizib ketgan qurilmaning avvalgi natijalari bilan solishtirganda, bu taxminan 25 foizlik o‘sishni ko‘rsatadi.
Mazkur tajriba shuni tasdiqladiki, Apple A20 Pro protsessori agar keraksiz qizishdan himoya qilinsa, uzoq davom etuvchi og‘ir hisob-kitoblar va vazifalarni bajarishda sezilarli darajada tezroq va barqaror ishlay oladi. Garchi bunday usul kundalik hayotda noqulay bo‘lsa-da, u mobil protsessorlarning haqiqiy salohiyati aynan termal cheklovlarga borib taqalishini yaqqol ko‘rsatib berdi.
Izohlar 0
…