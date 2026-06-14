Muxlis bergan gul sabab sahnada kutilmagan qiziq holat yuz berdi

·41·Madaniyat
Muxlis bergan gul sabab sahnada kutilmagan qiziq holat yuz berdi

Konsert davomida xonandalar Jahongir Poziljonov va Ulug‘bek Yo‘lchiyev o‘rtasida kutilmagan va biroz kulgili holat yuz berdi.

Jahongir Poziljonov qo‘shiq ijro etayotgan paytda muxlislardan biri sahnaga gul uzatdi. Shu payt Ulug‘bek Yo‘lchiyev ushbu gulni olib, hurmat yuzasidan uni Poziljonovga uzatdi. Biroq Poziljonov imo-ishora bilan “gul senga berilgan” degandek qilib, uni olishdan bosh tortdi.

Ulug‘bek Yo‘lchiyev esa aksincha, “yo‘q, sizga berishdi” deya gulni yana unga uzatdi. Poziljonov yana rad etib, gulni qaytargach, Yo‘lchiyev gul bergan muxlisga qarab, “kimga berdingiz?” degandek ishora qildi.

Shunda muxlis Jahongir Poziljonovni ko‘rsatdi. Shundan keyin Poziljonov “mengami?” degandek o‘zini ko‘rsatib aniqlik kiritdi va muxlis tasdiqlagach, gulni qabul qildi.

Mazkur video Ulug‘bek Yo‘lchiyevning Instagram sahifasiga joylandi. U post ostiga “Gulni kimga berishdi?” deb yozib qoldirdi.

Izohlarda esa kuzatuvchilar ushbu vaziyatni iliq kutib olib, konsert juda zo‘r o‘tganini ta’kidlashdi. Ko‘pchilik Ulug‘bek Yo‘lchiyevning ustoziga hurmat ko‘rsatib, gulni avval unga uzatganini ijobiy baholadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sahnada mushuk “Romeo va Juletta” tragediyasini komediyaga aylantirdi (video)Sahnada mushuk “Romeo va Juletta” tragediyasini komediyaga aylantirdi (video)Bugun, 11:48«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?Bugun, 10:54Shahzoda Muhammedova: “Bugun dizayner shogirdimizni uzatyapmiz” (video)Shahzoda Muhammedova: “Bugun dizayner shogirdimizni uzatyapmiz” (video)Bugun, 10:30Umida Mirhamidova Amerikada tug‘ilib o‘sgan keliniga hayotda ham qattiqo‘l qaynonami?Umida Mirhamidova Amerikada tug‘ilib o‘sgan keliniga hayotda ham qattiqo‘l qaynonami?Bugun, 10:29“Koroleva Jana” Yangi O‘zbekiston bog‘ida yangradi (video)“Koroleva Jana” Yangi O‘zbekiston bog‘ida yangradi (video)Bugun, 10:15Pul sizni izlasin: Jahongir Otajonovdan kutilmagan maslahatPul sizni izlasin: Jahongir Otajonovdan kutilmagan maslahatBugun, 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi