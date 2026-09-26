Namangandagi tezkor tadbirlarda 6 nafar qidiruvdagi shaxs ushlandi
Namangan viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirlar davomida 103 nafar shaxsdan noqonuniy buyum va ashyolar aniqlangan. Shuningdek, qidiruvda bo‘lgan 6 nafar shaxs qo‘lga olingan. Bu haqda Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, tadbirlar viloyat IIB hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida jinoyat sodir etishga moyil shaxslarning yashash manzillarida o‘tkazilgan.
Tekshiruvlar natijasida 37 nafar shaxsning xatti-harakatlarida jinoyat alomatlari, 66 nafar shaxsda esa ma’muriy huquqbuzarlik belgilari aniqlangan. Mazkur holatlar yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan.
Tezkor tadbirlar davomida 35 dona sovuq qurol aniqlangan. Shuningdek, giyohvandlik vositalarini saqlash, sotish va yetishtirish bilan bog‘liq 19 ta holat fosh etilgan. Ashyoviy dalil sifatida 400 grammdan ortiq giyohvandlik moddasi hamda 11 tup giyohvandlik o‘simligi olib qo‘yilgan.
Bundan tashqari, 4 ta o‘qotar va 2 ta pnevmatik qurol aniqlangan. Noqonuniy valyuta saqlash bilan bog‘liq yana bir holat ham fosh etilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, o‘tkazilgan tadbirlar natijasida ilgari ochilmay qolgan 15 ta jinoyat ham aniqlangan. Qidiruvda bo‘lgan 6 nafar shaxs ushlangan bo‘lsa, bedarak yo‘qolgan 2 nafar fuqaro topilgan.
Izohlar 0
…