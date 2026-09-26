50 yoshli xitoylik shifokor karyerasini tashlab, bulochka sotishda haqiqiy baxtini topdi!

·63·Dunyo
50 yoshli xitoylik shifokor karyerasini tashlab, bulochka sotishda haqiqiy baxtini topdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tibbiyot sohasida 20 yildan ortiq faoliyat yuritgan 50 yoshli Dun Min stress va bosimdan charchab, o‘z orzusini amalga oshirish uchun shifokorlikni tashlab, an’anaviy xitoy bulochkalari sotish bilan shug‘ullana boshladi.
  • Uning kichik do‘koni tezda mijozlar e’tiborini qozonib, bir yil ichida ikkinchi filialini ochishga muvaffaq bo‘ldi.

Zamonaviy dunyoda yuqori daromadli, nufuzli va jamiyatda katta hurmatga ega kasb egalarining to‘satdan oddiy qo‘l mehnatiga o‘tishi holatlari global ijtimoiy hodisaga aylanmoqda. Buning eng yorqin va shov-shuvli namunasi Xitoyning Uxan shahrida qayd etildi. Tibbiyot sohasida 20 yildan ortiq fidokorona mehnat qilgan 50 yoshli shifokor ayol Dun Min kundalik stress, cheksiz mas’uliyat va ruhiy bosimdan charchab, nihoyat o‘z orzusi tomon dadil qadam tashladi. U shifoxonadagi lavozimini tark etib, an’anaviy bug‘da pishiriladigan xitoy bulochkalari — baotszi tayyorlaydigan kichik do‘kon ochdi.

Ayolning e’tirof etishicha, jismoniy jihatdan hozir ham har kuni charchaydi, ammo hayotida ilk bor o‘zini chinakam baxtli, erkin va xotirjam his qilmoqda. Eng hayratlanarlisi, Dun Min boshlagan kichik oshxona qisqa vaqt ichida mijozlar mehrini qozonib, bir yil o‘tar-o‘tmas u o‘z biznesining ikkinchi filialini ochishga muvaffaq bo‘ldi. Bu voqea nafaqat bir insonning shaxsiy jasorati, balki butun jahonda avj olayotgan «ruhiy sog‘lomlik va oddiylikka qaytish» trendining amaliy isbotidir.

«20 yillik staj, baotszi bulochkalari va yangi filial»: Dun Min hayotining 5 ta asosiy nuqtasi

Sobiq shifokorning shov-shuvli tanlovi va muvaffaqiyatidan eng muhim faktlar:

  • 20 yillik shifokorlik tarixi: Dun Min tibbiyot tizimida ikki o‘n yillik faoliyatidan so‘ng 50 yoshida kasbini tubdan o‘zgartirdi;

  • Uxandagi yangi boshlanish: Uxan shahrida bug‘da pishiriladigan mashhur baotszi bulochkalarini sotish markazi tashkil etildi;

  • Bir yilda 2 ta filial: Savdoning yuqori sur’ati va sifatli mahsulot hisobiga biznes qisqa fursatda kengaydi;

  • Charchoq bor, ammo ruhiy baxt yuqori: Qo‘l mehnati og‘ir bo‘lishiga qaramay, ayol shifoxonadagi stressdan qutulib, xotirjamlik topdi;

  • Global «downshifting» to‘lqini: Ofis va korporativ bosimlardan voz kechib, qo‘l mehnati bilan daromad topishga o‘tish dunyo trendiga aylandi.

Hayot tarzi va kasbiy transformatsiya: Shifoxonadagi stress va bulochkaxonadagi baxt taqqosi

Dun Minning ikki xil faoliyat davri va ruhiy holati ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va parametrlar

Shifoxonadagi 20 yillik faoliyat davri

Bulochkaxona biznesidagi yangi hayot davri

Kasb maqomi va nufuzi

Oliy toifali, jamiyatda hurmatli shifokor

Oddiy hunarmand va oshxona sohibasi

Ruhiy bosim va dedlaynlar

Muttasil stress, tungi navbatchilik va ulkan javobgarlik

O‘z ishining xo‘jayini bo‘lish, sokin ruhiy muhit

Jismoniy charchoq darajasi

Yuqori (asabiy zo‘riqishlar bilan birga)

Yuqori (ammo samimiy va baxtli charchoq)

Moliyaviy va karyera natijasi

Barqaror oylik maosh va qat’iy chegaralar

Bir yil ichida ikkinchi filialni ochgan tadbirkorlik

Ichki ruhiy qanoat

Doimiy ishdan bo‘shash haqidagi xayollar

Haqiqiy baxt va yashashdan lazzat olish hissi

Ijtimoiy va psixologik ekspertiza: Nega muvaffaqiyatli odamlar qo‘l mehnatiga qochmoqda?

Sotsiologlar, ruhshunoslar va mehnat bozori ekspertlarining xulosalari:

  • «Emotsional kuyish (burnout) inqirozi»: Korporativ boshqaruv, tibbiyot va IT sohalaridagi doimiy javobgarlik, me’yordan ortiq mas’uliyat va hisobotbozlik inson asab tizimini ishdan chiqaradi; bulochka pishirish kabi qo‘l mehnatida esa odam o‘z mehnatining mahsulini darhol ko‘zi bilan ko‘radi va undan tezkor ruhiy zavq oladi;

  • 50 yosh — yangi hayot boshlanishi: Ko‘pchilik bu yoshda nafaqani kutib yashaydi, biroq Dun Minning misoli inson o‘z orzusini amalga oshirishi va shaxsiy quvonchini topishi uchun hech qachon kech emasligini isbotladi;

  • Qo‘l mehnatining yuksalishi: Butun dunyoda dedlaynlar va kompyuter qarshisida o‘tirishdan bezigan mutaxassislarning novvoylik, qahvaxona ochish yoki hunarmandchilikka o‘tishi — insoniyatning tabiiy erkinlikka qaytayotganidan dalolat beradi.

Sizningcha, 20 yillik nufuzli shifokorlik kasbini tashlab, bulochka sotishga o‘tish jasoratmi yoki mas’uliyatsizlik? Korporativ stress va katta mas’uliyatdan qochib, oddiy qo‘l mehnati orqali baxt topishga siz ham jur’at qila olarmidingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va hayotda o‘z yo‘lini qidirayotgan barcha insonlar uchun ilhom bag‘ishlovchi ushbu maqolani baham ko‘ring!

Dun MinUxanbaotszi bulochkadounshiting
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiHindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadi2 sentabr 22:24Germaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiGermaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildi8 iyul 20:29Ota-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekanOta-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekan17 iyul 18:49O‘qituvchi talabani ishidan ayrilishdan qo‘rqib o‘ldirganlikda ayblandiO‘qituvchi talabani ishidan ayrilishdan qo‘rqib o‘ldirganlikda ayblandi15 sentabr 00:00Xitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiXitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdi5 sentabr 14:29Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?29 avgust 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota