Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi

·4.8K·Madaniyat
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi

Xonanda Sevinch Ismoilova muxlislaridan uzoq vaqt yashirib kelgan hayotidagi eng og‘ir voqealardan biri haqida gapirdi. U ko‘pchilik doim so‘raydigan tanasidagi chandiqlar tarixi ortida qanday voqea borligini 8 yildan so‘ng ochib berdi.

Hammasi 2018 yilda boshlangan

Sevinch Ismoilova ijodini endigina boshlagan va viloyatlardagi to‘ylarda xizmat qilayotgan paytda yo‘l-transport hodisasiga uchragan.

Xonandaning aytishicha, Buxoro viloyati Gazli tumanida to‘y xizmatidan qaytayotgan avtomobilda yo‘lovchilar uxlab qolgan. Mashina katta tezlikda yo‘ldan chiqib ketgan va jiddiy avariya sodir bo‘lgan.

"Bu voqeani sizlarga aytib berishim uchun 8 yil vaqt kerak bo‘ldi", — deya hikoyasini boshladi xonanda. Sevinchning so‘zlariga ko‘ra, u hodisadan so‘ng bir muddat komada bo‘lgan va 15 kundan keyin onasining yig‘i ovozidan o‘ziga kelgan.

U avariya oqibatida turli jarohatlar olgani va uzoq davom etgan davolanish jarayonini boshdan kechirganini aytdi. Ayniqsa, chap qo‘lidagi jarohat jiddiy bo‘lgan.

Shifokorlar uzoq davom etgan murakkab jarrohlik amaliyoti orqali uning qo‘lini saqlab qolishga muvaffaq bo‘lgan.

Xonanda avariyadan olti oy o‘tib yana to‘y xizmatlariga chiqishni boshlagan. Biroq uning aytishicha, ilk kunlardanoq avariyaning uzoq davom etgan asoratlari sezila boshlagan.

Sevinch Ismoilova bu voqeani yillar davomida o‘zida saqlab kelgan. Endi esa muxlislariga chandiqlari tarixi va hayotidagi eng og‘ir davrlardan biri haqida ochiq so‘zlab berdi.

Xonanda Sevinch IsmoilovaBuxoroGazliavariya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiSevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdi23 sentabr 13:50Dilfuza Ismoilova: "Kuniga 30-40 ming dollar daromad qilganman"Dilfuza Ismoilova: "Kuniga 30-40 ming dollar daromad qilganman"21 aprel 20:35Sevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldiSevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldi30 iyun 13:26Dilfuza Ismoilova kelinlari haqida samimiy gapirdi: "Kelinlarim tilla"Dilfuza Ismoilova kelinlari haqida samimiy gapirdi: "Kelinlarim tilla"27 aprel 14:37Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)12 iyun 20:48Dilfuza Ismoilova burniga taqilgan brilliant bilan bog‘liq noxush holatni esladiDilfuza Ismoilova burniga taqilgan brilliant bilan bog‘liq noxush holatni esladi17 aprel 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi