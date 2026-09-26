Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)

·5·Madaniyat
Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)

Milliarderlardan intervyu olishi bilan tanilgan bloger Jahongir Latipov xonanda Munisa Rizayevaning xonadoniga tashrif buyurdi. Suhbat davomida xonanda o‘g‘li Aleksga avtomobil sovg‘a qilinganini ma’lum qildi.

«Bu farzandimga sovg‘a bo‘ldi», — dedi Munisa Rizayeva mashinani ko‘rsatib.

Bloger avtomobil Arslonbek tomonidan sovg‘a qilingan-qilinmaganini so‘raganida, xonanda bu taxminni rad etdi.

«Etmayman. O‘g‘limizga, albatta, shunday sovg‘alar keladi. To‘g‘ri, bu Arslonbekdan emas. Sovg‘a qilishdi, sovg‘a», — dedi xonanda.

Jahongir Latipov avtomobil Mercedes-Benz S-Class ekanini ko‘rib, hayratini yashirmadi.

«Vau! Gap yo‘q, do‘stlar. Bu bomba-ku! Buni o‘zingiz haydamaysizmi?» — deya qiziqdi bloger.

«Yo‘q, haydamayman», — deb javob berdi Munisa Rizayeva.

«Umumanmi? Faqat o‘tirasizmi?» — deya aniqlik kiritdi Jahongir Latipov.

«Ha. Vaqtim yo‘q, chunki men doim uyda yoki syomkada bo‘laman», — dedi xonanda.

Bloger avtomobilni ko‘rsatib, barchaga shunday kunlarga yetishni tiladi.

«Gap yo‘q. Hammamizga nasib qilsin, do‘stlar. Mana shunday S-Class. Abduqodir Husanovga “Gelik” sovg‘a qilishgandi. Munisa Rizayevaga esa S-Class olib berishibdi. Shunday kunlarga yetish nasib qilsin», — dedi Jahongir Latipov.

Jahongir LatipovMunisa RizayevaMercedes-Benz S-Class
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!21 sentabr 15:12«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...11 sentabr 11:26O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...7 iyun 22:43Munisa Rizayevaning ko‘z yoshlari muxlislarni xavotirga soldi (video)Munisa Rizayevaning ko‘z yoshlari muxlislarni xavotirga soldi (video)8 may 12:59Munisa Rizayeva muxlislar mehridan hayajonga tushdi (video)Munisa Rizayeva muxlislar mehridan hayajonga tushdi (video)30 may 15:28To‘yxonada svet o‘chdi, Munisa Rizayeva barchani hayratda qoldirdi (video)To‘yxonada svet o‘chdi, Munisa Rizayeva barchani hayratda qoldirdi (video)30 iyun 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh