Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)
Milliarderlardan intervyu olishi bilan tanilgan bloger Jahongir Latipov xonanda Munisa Rizayevaning xonadoniga tashrif buyurdi. Suhbat davomida xonanda o‘g‘li Aleksga avtomobil sovg‘a qilinganini ma’lum qildi.
«Bu farzandimga sovg‘a bo‘ldi», — dedi Munisa Rizayeva mashinani ko‘rsatib.
Bloger avtomobil Arslonbek tomonidan sovg‘a qilingan-qilinmaganini so‘raganida, xonanda bu taxminni rad etdi.
«Etmayman. O‘g‘limizga, albatta, shunday sovg‘alar keladi. To‘g‘ri, bu Arslonbekdan emas. Sovg‘a qilishdi, sovg‘a», — dedi xonanda.
Jahongir Latipov avtomobil Mercedes-Benz S-Class ekanini ko‘rib, hayratini yashirmadi.
«Vau! Gap yo‘q, do‘stlar. Bu bomba-ku! Buni o‘zingiz haydamaysizmi?» — deya qiziqdi bloger.
«Yo‘q, haydamayman», — deb javob berdi Munisa Rizayeva.
«Umumanmi? Faqat o‘tirasizmi?» — deya aniqlik kiritdi Jahongir Latipov.
«Ha. Vaqtim yo‘q, chunki men doim uyda yoki syomkada bo‘laman», — dedi xonanda.
Bloger avtomobilni ko‘rsatib, barchaga shunday kunlarga yetishni tiladi.
«Gap yo‘q. Hammamizga nasib qilsin, do‘stlar. Mana shunday S-Class. Abduqodir Husanovga “Gelik” sovg‘a qilishgandi. Munisa Rizayevaga esa S-Class olib berishibdi. Shunday kunlarga yetish nasib qilsin», — dedi Jahongir Latipov.
Izohlar 0
…