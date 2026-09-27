"Ummon" guruhi Buxorodagi bekor qilingan konsertiga izoh berdi

·55·Madaniyat
"Ummon" guruhi Buxorodagi bekor qilingan konsertiga izoh berdi

"Ummon" guruhi intervyularidan birida Buxoroda o‘tkazilishi rejalashtirilgan, biroq bekor qilingan konsert dasturi haqida gapirdi. Guruh a’zosi Shoxruh Isamuhammedov konsertning bekor bo‘lishiga tashkilotchi bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar sabab bo‘lganini aytdi.

Suhbat davomida xonandalarga boshqa hududlardagi konsertlaridan so‘ng Buxorodagi chiqishlari atrofida turli tanqidlar va salbiy fikrlar ko‘paygani haqida savol berildi.

«Asosiy aybdor, desa ham bo‘ladi, bu — organizator. Chunki biz organizatorga ishonib boramiz. Biz Buxorodagi konsertga tayyor edik, lekin kelishmovchiliklar bo‘ldi. Bizning talablarimiz va o‘rtamizdagi kelishuvlar organizator tomonidan bajarilmadi. Shuning uchun shunday bo‘lib qoldi», — dedi Shoxruh Isamuhammedov.

U Buxorodagi muxlislarni qadrlashini va ular uchun tez orada xushxabar bo‘lishini ham ta’kidladi.

«Bizda, Xudo xohlasa, Buxoroga juda katta yangiligimiz bor. Buxorolik muxlislarimizni juda yaxshi ko‘ramiz. Ularni hech qachon xafa qilgimiz kelmaydi. Tez kunda bu yangiligimizni e’lon qilamiz», — dedi guruh a’zosi.

Jurnalistning «Balki qandaydir konsert bo‘lar?» degan savoliga Shoxruh Isamuhammedov: «Konsert bilan, Xudo xohlasa, xursand qilamiz», — deya javob berdi.

Konsert qachon bo‘lishi haqidagi savolga esa xonanda hozircha aniq sana belgilanmaganini, biroq bu borada ish olib borilayotganini aytdi.

«Hozir shu narsaning ustida shug‘ullanyapmiz. Konsertlar juda ko‘p edi, shu konsertlardan ozgina bo‘shadik. Endi, Xudo xohlasa, shu bilan shug‘ullanyapmiz. Tez kunda albatta e’lon qilamiz», — deya gapini yakunladi xonanda Shoxruh Isamuhammedov.

UmmonShoxruh IsamuhammedovBuxoro konsertBuxoro konsert bekor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildiAQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildi16 avgust 12:56Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?8 avgust 23:24Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)8 avgust 19:54Ulkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldiUlkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldi4 avgust 16:31Kutilmagan holat: “Ummon” guruhi Buxoroda berilishi kerak bo‘lgan konsertiga kelmadi (video)Kutilmagan holat: “Ummon” guruhi Buxoroda berilishi kerak bo‘lgan konsertiga kelmadi (video)18 iyul 13:56“ Ummon” guruhining unutilmas konsert kechasi katta shov-shuv bo‘ldi“ Ummon” guruhining unutilmas konsert kechasi katta shov-shuv bo‘ldi5 iyun 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh