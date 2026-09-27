Saudiyaliklardan yirik “master-klass”: Ko‘rfaz kubogida aqlbovar qilmas trillerlar!

·69·Sport
Saudiyaliklardan yirik “master-klass”: Ko‘rfaz kubogida aqlbovar qilmas trillerlar!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ko‘rfaz kubogining 2-turida Saudiya Arabistoni O‘monni 3:0 hisobida mag‘lub etib, guruhda peshqadamlikni mustahkamladi.
  • Kuvayt va Iroq o‘rtasidagi dramatik uchrashuvda iroqliklar 90+9-daqiqada Nabilning goli evaziga 3:2 hisobida zafar quchdi.
  • Iroq terma jamoasi safida «Paxtakor» futbolchilari Zayd Tahsin va Aymar Husayn maydonga tushdi.
  • Ushbu natijalar guruhdagi kurashni kulminatsion nuqtaga olib chiqdi.

Saudiya Arabistonining Jidda shahri mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha nufuzli Ko‘rfaz kubogi musobaqasida guruh bosqichining 2-tur bahslari chinakam shiddat va hayratlanarli dramalarni taqdim etdi. Musobaqa favoritlaridan biri bo‘lgan mezbon Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasi O‘monga qarshi maydonga tushib, raqiblarini 3:0 hisobidagi yirik va so‘zsiz natija bilan taslim etdi hamda 6 ochko bilan guruh peshqadamligini mustahkamladi. Kunning eng qizg‘in va yurak hovuchlatuvchi to‘qnashuvi esa Kuvayt hamda Iroq milliy terma jamoalari o‘rtasida kechdi.

Ikkinchi bo‘limda beshta gol urilgan ushbu super qarama-qarshilikda iroqliklar 90+9-daqiqada zaxiradan tushgan Nabilning g‘alaba to‘pi evaziga 3:2 hisobidagi irodali zafarni ilib ketdi. O‘zbekistonlik muxlislar uchun yana bir diqqatga sazovor jihat shu bo‘ldiki, Iroq terma jamoasi safida Toshkentning «Paxtakor» klubi futbolchilari bevosita ishtirok etishdi: himoyachi Zayd Tahsin to‘liq 90 daqiqa harakatlangan bo‘lsa, Aymar Husayn 80-daqiqada zaxiradan bahsga qo‘shildi. Ushbu natijalar ortidan guruhdagi kurash kulminatsion nuqtasiga yetdi.

«90+9-daqiqadagi mo‘jiza, 3:0 hisobi va “Paxtakor” legionerlari»: 2-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Jiddadagi bellashuvlar bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:

  • Iroqning 90+9-daqiqadagi g‘alabasi: Kuvayt bilan 2:2 hisobi qayd etilib turgan bir paytda Nabil so‘nggi soniyalarda 3:2 hisobini ta’minladi;

  • Saudiya Arabistonining yirik 3:0 zafari: Mezbonlar O‘mon darvozasiga javobsiz uchta to‘p kiritib, ochkolari sonini 6 taga yetkazdi;

  • Al Buraykandan tezkor dubl: Saudiya hujumchisi 11 va 34-daqiqalarda ikkita gol urib, bahs qahramoniga aylandi;

  • «Paxtakor» vakillari maydonda: Iroq milliy termasida Tahsin to‘liq o‘yin o‘tkazdi, Husayn esa 80-daqiqada bahsga qo‘shildi;

  • Guruhdagi joylashuv: Saudiya 6 ochko bilan 1-o‘rinni, Iroq 4 ochko bilan 2-o‘rinni band etgan holda pley-offga juda yaqinlashdi.

Ko‘rfaz kubogi (2-tur): Jidda bahslarining statistik va texnik taqqosi

Kuvayt — Iroq va O‘mon — Saudiya Arabistoni to‘qnashuvlari jadvali:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Kuvayt — Iroq uchrashuvi

O‘mon — Saudiya Arabistoni uchrashuvi

Yakuniy hisob

2 : 3 (Iroqning irodali g‘alabasi)

0 : 3 (Saudiyaning yirik zafari)

Gollar mualliflari

Nosir 75 (pen.), 90 – Iqbol 52, Rashid 83, Nabil 90+9

Al Buraykan 11, 34, Kadesh 18

Turnir jadvalidagi holat

Iroq (4 ochko, 2-o‘rin), Kuvayt (0 ochko, 4-o‘rin)

Saudiya (6 ochko, 1-o‘rin), O‘mon (1 ochko, 3-o‘rin)

Hal qiluvchi palla

90-daqiqada Kuvayt hisobni tenglashtirdi, 90+9-da Nabil yutdi

Saudiyaliklar ilk 35 daqiqa ichida uchta gol urib, ishni hal qildi

«Paxtakor» futbolchilari roli

Tahsin (to‘liq 90 daqiqa), Husayn (80-daqiqada tushdi)

Mahalliy yulduzlar (Kanno, Al Dovsari, Tambakti)

O‘yinning bosh xulosasi

Oxirgi soniyagacha kechgan fantastik triller

Mezbonlarning mutlaq sinfi va pozitsion ustunligi

Futbol ekspertizasi: Nega Iroq va Saudiya Arabistoni bosh favoritga aylandi?

Yaqin Sharq futboli tahlilchilari va sport ekspertlarining xulosalari:

  • «Iroq jamoasining sinmas xarakteri va rotatsiya»: Kuvayt ikki bor hisobni tenglashtirganiga qaramay, iroqliklarning oxirgi soniyalargacha bosimni to‘xtatmagani va 75-daqiqada zaxiradan tushgan Nabilning gol urishi murabbiylar shtabi zaxira kuchlaridan ideal foydalanganini ko‘rsatadi;

  • «Paxtakor» legionerlarining jismoniy yuklamasi: Zayd Tahsinning markaziy himoyadagi ishonchli harakatlari va Aymar Husaynning og‘ir vaziyatlarda maydonga tushishi ularning O‘zbekiston chempionatida olgan tajribasi xalqaro musobaqalarda ham yuqori baholanayotganini anglatadi;

  • Saudiya Arabistonining chempionlik sur’ati: O‘mon ustidan 3:0 hisobida qozonilgan g‘alaba mezbonlarning nafaqat guruhdan chiqish, balki o‘z muxlislari qarshisida Ko‘rfaz kubogini boshi uzra ko‘tarish uchun asosiy da’vogar ekanini isbotladi.

Sizningcha, Iroq terma jamoasi ushbu kuchli xarakteri va «Paxtakor» legionerlari ko‘magi bilan Ko‘rfaz kubogi finaligacha yetib bora oladimi? Saudiya Arabistonining o‘z maydonidagi yirik 3:0 g‘alabasiga va chempionlik salohiyatiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yaqin Sharq futbolining eng shiddatli tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Ko‘rfaz kubogiIroq milliy terma jamoasiPaxtakor klubiSaudiya Arabistoni milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘rfaz kubogida Qatar amaldagi chempionni mag‘lub etdiKo‘rfaz kubogida Qatar amaldagi chempionni mag‘lub etdi25 sentabr 11:22Saudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandiSaudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandi24 sentabr 06:35«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!20 sentabr 11:12«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi18 sentabr 14:15Olimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydiOlimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydi24 sentabr 21:21Chempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiChempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdi17 avgust 22:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi