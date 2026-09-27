Saudiyaliklardan yirik “master-klass”: Ko‘rfaz kubogida aqlbovar qilmas trillerlar!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ko‘rfaz kubogining 2-turida Saudiya Arabistoni O‘monni 3:0 hisobida mag‘lub etib, guruhda peshqadamlikni mustahkamladi.
- Kuvayt va Iroq o‘rtasidagi dramatik uchrashuvda iroqliklar 90+9-daqiqada Nabilning goli evaziga 3:2 hisobida zafar quchdi.
- Iroq terma jamoasi safida «Paxtakor» futbolchilari Zayd Tahsin va Aymar Husayn maydonga tushdi.
- Ushbu natijalar guruhdagi kurashni kulminatsion nuqtaga olib chiqdi.
Saudiya Arabistonining Jidda shahri mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha nufuzli Ko‘rfaz kubogi musobaqasida guruh bosqichining 2-tur bahslari chinakam shiddat va hayratlanarli dramalarni taqdim etdi. Musobaqa favoritlaridan biri bo‘lgan mezbon Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasi O‘monga qarshi maydonga tushib, raqiblarini 3:0 hisobidagi yirik va so‘zsiz natija bilan taslim etdi hamda 6 ochko bilan guruh peshqadamligini mustahkamladi. Kunning eng qizg‘in va yurak hovuchlatuvchi to‘qnashuvi esa Kuvayt hamda Iroq milliy terma jamoalari o‘rtasida kechdi.
Ikkinchi bo‘limda beshta gol urilgan ushbu super qarama-qarshilikda iroqliklar 90+9-daqiqada zaxiradan tushgan Nabilning g‘alaba to‘pi evaziga 3:2 hisobidagi irodali zafarni ilib ketdi. O‘zbekistonlik muxlislar uchun yana bir diqqatga sazovor jihat shu bo‘ldiki, Iroq terma jamoasi safida Toshkentning «Paxtakor» klubi futbolchilari bevosita ishtirok etishdi: himoyachi Zayd Tahsin to‘liq 90 daqiqa harakatlangan bo‘lsa, Aymar Husayn 80-daqiqada zaxiradan bahsga qo‘shildi. Ushbu natijalar ortidan guruhdagi kurash kulminatsion nuqtasiga yetdi.
«90+9-daqiqadagi mo‘jiza, 3:0 hisobi va “Paxtakor” legionerlari»: 2-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Jiddadagi bellashuvlar bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:
Iroqning 90+9-daqiqadagi g‘alabasi: Kuvayt bilan 2:2 hisobi qayd etilib turgan bir paytda Nabil so‘nggi soniyalarda 3:2 hisobini ta’minladi;
Saudiya Arabistonining yirik 3:0 zafari: Mezbonlar O‘mon darvozasiga javobsiz uchta to‘p kiritib, ochkolari sonini 6 taga yetkazdi;
Al Buraykandan tezkor dubl: Saudiya hujumchisi 11 va 34-daqiqalarda ikkita gol urib, bahs qahramoniga aylandi;
«Paxtakor» vakillari maydonda: Iroq milliy termasida Tahsin to‘liq o‘yin o‘tkazdi, Husayn esa 80-daqiqada bahsga qo‘shildi;
Guruhdagi joylashuv: Saudiya 6 ochko bilan 1-o‘rinni, Iroq 4 ochko bilan 2-o‘rinni band etgan holda pley-offga juda yaqinlashdi.
Ko‘rfaz kubogi (2-tur): Jidda bahslarining statistik va texnik taqqosi
Kuvayt — Iroq va O‘mon — Saudiya Arabistoni to‘qnashuvlari jadvali:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Kuvayt — Iroq uchrashuvi
O‘mon — Saudiya Arabistoni uchrashuvi
Yakuniy hisob
2 : 3 (Iroqning irodali g‘alabasi)
0 : 3 (Saudiyaning yirik zafari)
Gollar mualliflari
Nosir 75 (pen.), 90 – Iqbol 52, Rashid 83, Nabil 90+9
Al Buraykan 11, 34, Kadesh 18
Turnir jadvalidagi holat
Iroq (4 ochko, 2-o‘rin), Kuvayt (0 ochko, 4-o‘rin)
Saudiya (6 ochko, 1-o‘rin), O‘mon (1 ochko, 3-o‘rin)
Hal qiluvchi palla
90-daqiqada Kuvayt hisobni tenglashtirdi, 90+9-da Nabil yutdi
Saudiyaliklar ilk 35 daqiqa ichida uchta gol urib, ishni hal qildi
«Paxtakor» futbolchilari roli
Tahsin (to‘liq 90 daqiqa), Husayn (80-daqiqada tushdi)
Mahalliy yulduzlar (Kanno, Al Dovsari, Tambakti)
O‘yinning bosh xulosasi
Oxirgi soniyagacha kechgan fantastik triller
Mezbonlarning mutlaq sinfi va pozitsion ustunligi
Futbol ekspertizasi: Nega Iroq va Saudiya Arabistoni bosh favoritga aylandi?
Yaqin Sharq futboli tahlilchilari va sport ekspertlarining xulosalari:
«Iroq jamoasining sinmas xarakteri va rotatsiya»: Kuvayt ikki bor hisobni tenglashtirganiga qaramay, iroqliklarning oxirgi soniyalargacha bosimni to‘xtatmagani va 75-daqiqada zaxiradan tushgan Nabilning gol urishi murabbiylar shtabi zaxira kuchlaridan ideal foydalanganini ko‘rsatadi;
«Paxtakor» legionerlarining jismoniy yuklamasi: Zayd Tahsinning markaziy himoyadagi ishonchli harakatlari va Aymar Husaynning og‘ir vaziyatlarda maydonga tushishi ularning O‘zbekiston chempionatida olgan tajribasi xalqaro musobaqalarda ham yuqori baholanayotganini anglatadi;
Saudiya Arabistonining chempionlik sur’ati: O‘mon ustidan 3:0 hisobida qozonilgan g‘alaba mezbonlarning nafaqat guruhdan chiqish, balki o‘z muxlislari qarshisida Ko‘rfaz kubogini boshi uzra ko‘tarish uchun asosiy da’vogar ekanini isbotladi.
Sizningcha, Iroq terma jamoasi ushbu kuchli xarakteri va «Paxtakor» legionerlari ko‘magi bilan Ko‘rfaz kubogi finaligacha yetib bora oladimi? Saudiya Arabistonining o‘z maydonidagi yirik 3:0 g‘alabasiga va chempionlik salohiyatiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yaqin Sharq futbolining eng shiddatli tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…