27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·2·Iqtisodiyot
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 27 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 5,47 so‘mga arzonlab, 11 825,40 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 32,80 so‘mga qimmatlab, 13 483,32 so‘m bo‘ldi. • Funt sterling 25,88 so‘mga qimmatlab, 15 669,84 so‘mni tashkil etdi. • Rossiya rubli 1,07 so‘mga qimmatlab, 140,34 so‘m bo‘ldi. • Yapon iyenasi 0,55 so‘mga qimmatlab, 75,04 so‘mni tashkil etdi. • Shveysariya franki 23,86 so‘mga arzonlab, 14 273,26 so‘m bo‘ldi. • Xitoy yuani 1 so‘mga arzonlab, 1 761,49 so‘mni tashkil etdi.

O‘zbekiston Markaziy bankivalyuta kurslari2026 yil 27 sentyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

25 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 sentabr 19:1221 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi18 sentabr 18:29Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...3 sentabr 22:378 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi7 sentabr 18:484 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi4 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 sentabr 17:48Markaziy bank 28 iyul uchun valyutalar kursini e’lon qildi: Dollar va yevro tushdiMarkaziy bank 28 iyul uchun valyutalar kursini e’lon qildi: Dollar va yevro tushdi28 iyul 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda