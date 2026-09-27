27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 27 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 5,47 so‘mga arzonlab, 11 825,40 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 32,80 so‘mga qimmatlab, 13 483,32 so‘m bo‘ldi. • Funt sterling 25,88 so‘mga qimmatlab, 15 669,84 so‘mni tashkil etdi. • Rossiya rubli 1,07 so‘mga qimmatlab, 140,34 so‘m bo‘ldi. • Yapon iyenasi 0,55 so‘mga qimmatlab, 75,04 so‘mni tashkil etdi. • Shveysariya franki 23,86 so‘mga arzonlab, 14 273,26 so‘m bo‘ldi. • Xitoy yuani 1 so‘mga arzonlab, 1 761,49 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…