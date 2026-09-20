Toshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkin
19 sentyabr kuni kechqurun Toshkent osmonida ortidan uzun iz qoldirgan juda yorqin obyekt paydo bo‘ldi. Uning tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi.
O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Astronomiya instituti mutaxassislari foto va videolarni tahlil qildi. Dastlabki xulosaga ko‘ra, obyekt meteor yoki bolidga o‘xshamaydi.
Qizig‘i, aynan shu kuni Xitoyning Tayyuan kosmodromidan Long March-2D raketaci uchirilib, to‘rtta sun’iy yo‘ldosh orbitaga chiqarilgan.
Mutaxassislar Toshkentda kuzatilgan yorqin obyekt Xitoy raketasining yuqori bosqichi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, deb hisoblamoqda.
Biroq hozircha obyekt aynan raketaning qaysi qismi ekani rasman tasdiqlanmagan.
Izohlar 0
…