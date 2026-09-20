Toshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkin

·39·Jamiyat
Toshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkin

19 sentyabr kuni kechqurun Toshkent osmonida ortidan uzun iz qoldirgan juda yorqin obyekt paydo bo‘ldi. Uning tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Astronomiya instituti mutaxassislari foto va videolarni tahlil qildi. Dastlabki xulosaga ko‘ra, obyekt meteor yoki bolidga o‘xshamaydi.

Qizig‘i, aynan shu kuni Xitoyning Tayyuan kosmodromidan Long March-2D raketaci uchirilib, to‘rtta sun’iy yo‘ldosh orbitaga chiqarilgan.

Mutaxassislar Toshkentda kuzatilgan yorqin obyekt Xitoy raketasining yuqori bosqichi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, deb hisoblamoqda.

Biroq hozircha obyekt aynan raketaning qaysi qismi ekani rasman tasdiqlanmagan.

ToshkentLong March-2DTayyuan kosmodromO‘zbekiston Fanlar akademiyasi Astronomiya instituti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!Bugun, 14:13Qozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadiQozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadiBugun, 12:4720 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!20 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!Bugun, 12:43Angrenda 20 yoshli yigit "proba"siz ukol sababli 45 kundan beri komadaAngrenda 20 yoshli yigit "proba"siz ukol sababli 45 kundan beri komadaBugun, 12:35«Ish vaqti 8 soatdan oshmasin»: Professor rahbarlarga keskin ogohlantirish berdi (video)«Ish vaqti 8 soatdan oshmasin»: Professor rahbarlarga keskin ogohlantirish berdi (video)Bugun, 12:34"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)Kecha, 22:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda