Madaniyat xodimi O‘tkir Tohirov 85 yoshida vafot etdi

·41·Jamiyat
Madaniyat xodimi O‘tkir Tohirov 85 yoshida vafot etdi

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, “Mehnat shuhrati” ordeni sohibi O‘tkir Dadaqo‘ziyevich Tohirov 85 yoshida olamdan o‘tdi. Bu haqda Madaniyat vazirligi ma’lum qildi.

O‘tkir Tohirov 1941 yil 1 avgust kuni Toshkent shahrida tug‘ilgan. U qariyb 60 yil davom etgan mehnat faoliyati davomida mamlakat madaniyati va san’ati rivojiga o‘z hissasini qo‘shgan.

Faoliyati davomida u madaniyat uylari va istirohat bog‘larida badiiy rahbar, O‘zbekiston teleradiokompaniyasida badiiy jamoalar instruktori, tuman madaniyat bo‘limi mudiri hamda teatr direktori kabi lavozimlarda ishlagan.

O‘tkir Tohirovning professional faoliyatida Respublika xalq ijodiyoti va madaniy-ma’rifiy ishlar ilmiy-metodik markazidagi faoliyati alohida o‘rin egallaydi. U 1979–2014 yillarda ushbu markaz direktorining o‘rinbosari sifatida ishlab, xalq ijodiyotini rivojlantirish, madaniy-ma’rifiy tadbirlarni takomillashtirish va soha mutaxassislarini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qilgan.

Uning madaniyat sohasidagi ko‘p yillik faoliyati davlat tomonidan munosib baholanib, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi faxriy unvoni hamda “Mehnat shuhrati” ordeni bilan taqdirlangan.

Madaniyat vazirligi marhumning vafoti munosabati bilan uning oila a’zolari, yaqinlari, shogirdlari va hamkasblariga hamdardlik bildirgan.

O‘tkir Dadaqo‘ziyevich TohirovMadaniyat vazirligiMehnat shuhratiRespublika xalq ijodiyoti va madaniy-ma’rifiy ishlar ilmiy-metodik markazi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova 69 yoshni qarshi oldiO‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova 69 yoshni qarshi oldi21 sentabr 18:21Madaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdiMadaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdi10 iyul 22:27Yangi tayinlovlar: Qiziqchi Shukurullo Isroilov davlat lavozimiga tayinlandiYangi tayinlovlar: Qiziqchi Shukurullo Isroilov davlat lavozimiga tayinlandi21 avgust 18:21Samarqandda ikki qizga zo‘ravonlik qilgan ayol jazolandiSamarqandda ikki qizga zo‘ravonlik qilgan ayol jazolandiBugun 10:19Toshkentda mototsikl uchta transport ishtirokida avariyaga uchradiToshkentda mototsikl uchta transport ishtirokida avariyaga uchradiBugun 10:01Qashqadaryoda xo‘roz sabab qo‘shnilar janjallashdi — ish sudgacha yetib bordiQashqadaryoda xo‘roz sabab qo‘shnilar janjallashdi — ish sudgacha yetib bordiBugun 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)