Madaniyat xodimi O‘tkir Tohirov 85 yoshida vafot etdi
O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, “Mehnat shuhrati” ordeni sohibi O‘tkir Dadaqo‘ziyevich Tohirov 85 yoshida olamdan o‘tdi. Bu haqda Madaniyat vazirligi ma’lum qildi.
O‘tkir Tohirov 1941 yil 1 avgust kuni Toshkent shahrida tug‘ilgan. U qariyb 60 yil davom etgan mehnat faoliyati davomida mamlakat madaniyati va san’ati rivojiga o‘z hissasini qo‘shgan.
Faoliyati davomida u madaniyat uylari va istirohat bog‘larida badiiy rahbar, O‘zbekiston teleradiokompaniyasida badiiy jamoalar instruktori, tuman madaniyat bo‘limi mudiri hamda teatr direktori kabi lavozimlarda ishlagan.
O‘tkir Tohirovning professional faoliyatida Respublika xalq ijodiyoti va madaniy-ma’rifiy ishlar ilmiy-metodik markazidagi faoliyati alohida o‘rin egallaydi. U 1979–2014 yillarda ushbu markaz direktorining o‘rinbosari sifatida ishlab, xalq ijodiyotini rivojlantirish, madaniy-ma’rifiy tadbirlarni takomillashtirish va soha mutaxassislarini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qilgan.
Uning madaniyat sohasidagi ko‘p yillik faoliyati davlat tomonidan munosib baholanib, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi faxriy unvoni hamda “Mehnat shuhrati” ordeni bilan taqdirlangan.
Madaniyat vazirligi marhumning vafoti munosabati bilan uning oila a’zolari, yaqinlari, shogirdlari va hamkasblariga hamdardlik bildirgan.
Izohlar 0
…