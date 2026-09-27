Toshkentda mototsikl uchta transport ishtirokida avariyaga uchradi

·32·Jamiyat
Toshkentda mototsikl uchta transport ishtirokida avariyaga uchradi

Toshkent shahri Mirobod tumanida mototsikl, GAZ-5312 va KIA K5 ishtirokida og‘ir yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Avariya oqibatida mototsikl boshqargan 21 yoshli yigit vafot etdi.

Toshkent shahar IIBB YHXB ma’lumotiga ko‘ra, voqea 25 sentyabr kuni soat 22:45 da Kichik halqa avtomobil yo‘lining 83-maktab qarshisidagi qismida yuz bergan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2005 yilda tug‘ilgan J.Sh. mototsiklda harakatlanib ketayotganda oraliq masofani saqlamagan. Natijada u o‘zi bilan bir yo‘nalishda harakatlangan, 1994 yilda tug‘ilgan T.L. boshqaruvidagi GAZ-5312 rusumli transport vositasiga borib urilgan.

To‘qnashuvdan so‘ng mototsikl haydovchisi boshqaruvni yo‘qotib, qarama-qarshi tomondan kelayotgan 2001 yilda tug‘ilgan Sh.S. boshqaruvidagi KIA K5 avtomobili bilan ham to‘qnashgan.

Yo‘l-transport hodisasi natijasida mototsikl haydovchisiga voqea joyida birinchi tez tibbiy yordam ko‘rsatilgan. Shunga qaramay, u shifoxonaning jonlantirish bo‘limida vafot etgan.

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi tegishli bandlari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Mirobod tumaniMototsikl avariyasiGAZ-5312KIA K5
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiLacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi8 iyul 13:32Toshkent viloyatida mototsikl haydovchisi 15 yoshli qizni urib yubordiToshkent viloyatida mototsikl haydovchisi 15 yoshli qizni urib yubordi16 may 13:08Shahrisabzda yuk mashinasi 9 ta avtomobilni urib ketdiShahrisabzda yuk mashinasi 9 ta avtomobilni urib ketdi4 iyul 11:30Qamchiqda bir lahzada yong‘in: Epica va Isuzu yonib ketdi (video)Qamchiqda bir lahzada yong‘in: Epica va Isuzu yonib ketdi (video)3 avgust 07:56Olmaliqda tungi fojia: 15 yoshli qiz mototsikl ostida qoldiOlmaliqda tungi fojia: 15 yoshli qiz mototsikl ostida qoldi16 may 13:32Olmaliqda og‘ir YTHda oyoqlari uzilib ketgan qizning ahvoli haqida ma’lumot berildiOlmaliqda og‘ir YTHda oyoqlari uzilib ketgan qizning ahvoli haqida ma’lumot berildi19 may 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)