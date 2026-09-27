O‘rmalovchi mo‘jiza: 150 tonnalik gigant kran muhandislarni hayratga solmoqda (video)

·65·Texno
O‘rmalovchi mo‘jiza: 150 tonnalik gigant kran muhandislarni hayratga solmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yangi 150 tonnalik o‘rmalovchi kran shamol generatorlarini 390 metrgacha balandlikda qurish imkonini beradi.
  • Ushbu noyob texnologiya kapalak qurtiga o‘xshash harakatlanish usuli bilan ustunlarni mahkam ushlab, bosqichma-bosqich ko‘tariladi.
  • Kran to‘liq avtomatlashtirilgan va masofadan turib boshqariladi, bu esa inson xavfsizligini ta’minlaydi.

Zamonaviy og‘ir mashinasozlik va muhandislik sanoatida yashil energetika infratuzilmasini tubdan o‘zgartirib yuboruvchi yangi texnologik mo‘jiza taqdim etildi. Mutaxassislar tomonidan eng baland va kuchli shamol generatorlarini barpo etish uchun maxsus ishlab chiqilgan, og‘irligi naqd 150 tonnani tashkil etuvchi ulkan «o‘rmalovchi» kran taqdimoti xalqaro darajada katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Ushbu noyob mashina ulkan ustunlarni o‘zining qudratli gidravlik qisqichlari bilan mahkam qamrab olgan holda, xuddi kapalak qurti (gusenitsa) harakatini takrorlab, balandlik sari bosqichma-bosqich ko‘tarilish qobiliyatiga ega.

Eng muhimi, inson xavfsizligini ta’minlash maqsadida tizim to‘liq avtomatlashtirilgan bo‘lib, u yerdan turib masofaviy pult orqali boshqariladi. Mazkur muhandislik ixtirosi balandligi 390 metrgacha — ya’ni 100 qavatli osmono‘par bino ko‘lamiga teng keladigan ulkan shamol turbinalarini qurish va o‘rnatish imkoniyatini ochib beradi.

«150 tonnalik gigant, 390 metr balandlik va masofaviy boshqaruv»: Noyob kranning 5 ta asosiy nuqtasi

Inqilobiy muhandislik texnologiyasidan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar va faktlar:

  • 150 tonnalik qudrat: Og‘ir sanoat talablariga to‘liq javob beruvchi mustahkam konstruksiya va ulkan ko‘tarish kuchi;

  • 390 metrgacha o‘rmalash qobiliyati: Mashina 100 qavatli bino balandligidagi shamol turbinalarini qurish imkonini beradi;

  • Biomimetika va kapalak qurti harakati: Kran ustunlarni gidravlik mexanizmlar bilan siqib, tirik mavjudotdek yuqoriga harakatlanadi;

  • 100% masofaviy xavfsiz boshqaruv: Mutaxassislar yerdan turib barcha harakatlarni pult va raqamli sensorlar orqali amalga oshiradi;

  • Yashil energetikada ulkan tejamkorlik: An’anaviy kranlar yetib bora olmaydigan balandliklarda ulkan generatorlarni montaj qilish muammosi to‘liq hal etildi.

Qurilish texnikasi transformatsiyasi: An’anaviy minora kranlari va o‘rmalovchi kran taqqosi

Mazkur 150 tonnalik yangi texnologiyaning odatiy mexanizmlardan ustunlik ko‘rsatkichlari jadvali:

Ko‘rsatkichlar va parametrlar

An’anaviy og‘ir avto va minora kranlari

150 tonnalik yangi o‘rmalovchi gigant kran

Maksimal xizmat ko‘rsatish balandligi

Cheklangan (150–200 metr atrofida qiyinlashadi)

390 metrgacha (100 qavatli osmono‘par bino darajasida)

Harakatlanish va ko‘tarilish usuli

Pastdan murakkab seksiyalar qo‘shish yoki suyanchiqlar

Ustunni qisqichlar bilan quchoqlab, kapalak qurtidek o‘rmalash

Mashinaning o‘z og‘irligi va masshtabi

Yuzlab tonnalik ulkan platformalar va og‘ir poydevor

Ixcham va mobil bo‘lgan 150 tonnalik mukammal blok

Operator va inson xavfsizligi

Kabinada yuqori balandlikda ishlash xavfi yuqori

Yerdan turib, masofadan turib to‘liq xavfsiz boshqaruv

Qurilish maydoni talabi

Keng maydon, yo‘llarni kengaytirish va tayyorgarlik

Mavjud ustun bo‘ylab harakatlanish, minimal maydon egallash

Asosiy ixtisoslashuvi

Umumiy qurilish va standart bloklar

Eng baland rekord darajali shamol generatorlarini barpo etish

Muhandislik va texnologik ekspertiza: Nega bu mashina yashil energetika uchun inqilob?

Injener-konstruktorlar, mexanika olimlari va energetika ekspertlarining xulosalari:

  • «Biomexanika va gidravlik qisqichlar qudrati»: Kapalak qurti harakatiga asoslangan qadamma-qadam siqilish texnologiyasi og‘irlikni ustunning o‘ziga mutanosib taqsimlaydi; bu esa shamol tezligi yuqori bo‘lgan balandliklarda ham kranning tebranmasdan, mustahkam turishini kafolatlaydi;

  • 390 metrlik chegaraning zabt etilishi: Yerda shamol kuchi sust bo‘lgani bois, dunyoda generatorlar balandroq qurilmoqda — balandlik ortgan sari shamol oqimi bir necha barobar kuchayadi; ushbu kran tufayli insoniyat avval imkonsiz bo‘lgan 100 qavatli bino balandligidagi ulkan generatorlarni qurib, elektr ishlab chiqarishni karrasiga oshiradi;

  • Logistika va xarajatlarning keskin qisqarishi: Baland shamol generatorlarini qurish uchun avvallari dunyo bo‘ylab juda kam sonli bo‘lgan va tashish o‘ta qimmatga tushadigan superkranlar talab qilinar edi; o‘rmalovchi mexanizm esa qurilish xarajatlarini bir necha million dollarga tejab, muddatlarni qisqartiradi.

Sizningcha, 100 qavatli bino balandligigacha o‘rmalay oladigan bu kabi ixtirolar kelajakda shaharsozlik va osmono‘par binolar qurilishini ham tubdan o‘zgartirib yubora oladimi? Inson o‘rniga masofadan turib ishlaydigan mashinalar qurilishda odam mehnatini to‘liq siqib chiqarishiga qanday qaraysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va muhandislik mo‘jizasini aks ettiruvchi ushbu qiziqarli tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

o‘rmalovchi kranshamol turbinalargigant kranyashil energetika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar quyosh energiyasini issiqlik sifatida yo‘qotmaslik yo‘lini topishdiOlimlar quyosh energiyasini issiqlik sifatida yo‘qotmaslik yo‘lini topishdi17 may 17:28SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqda18 iyul 12:59SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqda16 iyul 10:55Xiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardiXiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardi31 avgust 14:55Dunyoda ilk bor: 100 tonnalik toʻlqin generatori xalqaro xavfsizlik sertifikatini oldiDunyoda ilk bor: 100 tonnalik toʻlqin generatori xalqaro xavfsizlik sertifikatini oldi23 iyul 03:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda24 iyul 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi