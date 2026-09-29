Ozodbek Nazarbekov Qoraqalpog‘istonda yoshlar bilan dutor chalib, qo‘shiq kuyladi (video)

·125·Madaniyat
Ozodbek Nazarbekov Qoraqalpog‘istonda yoshlar bilan dutor chalib, qo‘shiq kuyladi (video)

Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 28 sentyabr kuni Qoraqalpog‘istonda xizmat safari doirasida bo‘ldi. Tashrif davomida hududdagi madaniyat va san’at sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud sharoitlar hamda yangi loyihalar bilan tanishdi.

Vazir Nukus shahridagi O‘zbekiston davlat konservatoriyasining Nukus filiali faoliyatini ham ko‘zdan kechirdi. Bu yerda ta’lim jarayoni, talabalar uchun yaratilgan sharoitlar, professor-o‘qituvchilar faoliyati hamda muassasaning moddiy-texnik bazasi bilan tanishildi.

Shuningdek, tashrif davomida Qoraqalpog‘istonning madaniy hayoti va yoshlarning san’atga bo‘lgan qiziqishiga ham e’tibor qaratildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda Ozodbek Nazarbekovning yoshlar davrasida bo‘lgani aks etgan video ham tarqaldi. Unda vazir qo‘liga dutor olib, ko‘pchilik bilgan "Jananim" qo‘shig‘ini yoshlar bilan birga kuylagani va sahnada ham ushbu qo‘shiqni aytgani ko‘rinadi.

Ozodbek NazarbekovQoraqalpog‘istonNukus filialiO‘zbekiston davlat konservatoriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)8 avgust 09:55“Bloger bo‘laman” degan bolakayga Ozodbek Nazarbekov telefon sovg‘a qildi (video)“Bloger bo‘laman” degan bolakayga Ozodbek Nazarbekov telefon sovg‘a qildi (video)29 sentabr 02:13Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovni yig‘latgan video murojaat (video)Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovni yig‘latgan video murojaat (video)24 sentabr 14:39Ulug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladiUlug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladi17 iyun 16:12Ozodbek Nazarbekov o‘zbek futboli haqida qanday fikr bildirdi?Ozodbek Nazarbekov o‘zbek futboli haqida qanday fikr bildirdi?2 iyun 20:48Ozodbek Nazarbekov taronasiga kuyovning keliniga bo‘lgan romantik harakati barchani hayratga soldi (video)Ozodbek Nazarbekov taronasiga kuyovning keliniga bo‘lgan romantik harakati barchani hayratga soldi (video)8 avgust 11:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi