Ozodbek Nazarbekov Qoraqalpog‘istonda yoshlar bilan dutor chalib, qo‘shiq kuyladi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 28 sentyabr kuni Qoraqalpog‘istonda xizmat safari doirasida bo‘ldi. Tashrif davomida hududdagi madaniyat va san’at sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud sharoitlar hamda yangi loyihalar bilan tanishdi.
Vazir Nukus shahridagi O‘zbekiston davlat konservatoriyasining Nukus filiali faoliyatini ham ko‘zdan kechirdi. Bu yerda ta’lim jarayoni, talabalar uchun yaratilgan sharoitlar, professor-o‘qituvchilar faoliyati hamda muassasaning moddiy-texnik bazasi bilan tanishildi.
Shuningdek, tashrif davomida Qoraqalpog‘istonning madaniy hayoti va yoshlarning san’atga bo‘lgan qiziqishiga ham e’tibor qaratildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda Ozodbek Nazarbekovning yoshlar davrasida bo‘lgani aks etgan video ham tarqaldi. Unda vazir qo‘liga dutor olib, ko‘pchilik bilgan "Jananim" qo‘shig‘ini yoshlar bilan birga kuylagani va sahnada ham ushbu qo‘shiqni aytgani ko‘rinadi.
Izohlar 0
…