“Bloger bo‘laman” degan bolakayning orzusini Ozodbek Nazarbekov amalga oshirdi (video)

·48·Madaniyat
“Bloger bo‘laman” degan bolakayning orzusini Ozodbek Nazarbekov amalga oshirdi (video)

Nukus shahrida o‘tkazilgan press-tur davomida bolajonlarning Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bilan uchrashuvi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Videoda san’at va madaniyatni targ‘ib qiluvchi kontentlar yaratishga qiziqadigan qoraqalpog‘istonlik bolakay vazir bilan suhbatlashgani ko‘rinadi. Bolakay bloger bo‘lishni istashini aytib, ijod qilish uchun telefon so‘ramoqchi bo‘lgan.

Ozodbek Nazarbekov esa uning qiziqishini qo‘llab-quvvatlab, bolakayga telefon sovg‘a qilgani aks etgan.

Uchrashuv aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda iliq munosabatlar bilan kutib olinmoqda. Unda bolalarning ijodga, san’at va madaniyatga bo‘lgan qiziqishini qo‘llab-quvvatlashga e’tibor qaratilgani ko‘rinadi.

NukusMadaniyat vaziri Ozodbek NazarbekovBolakaypress-tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdiPrezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdi19 sentabr 07:11Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)18 sentabr 21:59Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?11 avgust 17:08Nukusda firibgardan jinoiy jarima undirildiNukusda firibgardan jinoiy jarima undirildi20 iyul 11:1313–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin13–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin13 iyul 11:26Yosh oilalar uchun uy-joy ijarasi kompensatsiyasini olish imkoniyati yaratildiYosh oilalar uchun uy-joy ijarasi kompensatsiyasini olish imkoniyati yaratildi14 iyun 23:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh