“Bloger bo‘laman” degan bolakayning orzusini Ozodbek Nazarbekov amalga oshirdi (video)
Nukus shahrida o‘tkazilgan press-tur davomida bolajonlarning Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bilan uchrashuvi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Videoda san’at va madaniyatni targ‘ib qiluvchi kontentlar yaratishga qiziqadigan qoraqalpog‘istonlik bolakay vazir bilan suhbatlashgani ko‘rinadi. Bolakay bloger bo‘lishni istashini aytib, ijod qilish uchun telefon so‘ramoqchi bo‘lgan.
Ozodbek Nazarbekov esa uning qiziqishini qo‘llab-quvvatlab, bolakayga telefon sovg‘a qilgani aks etgan.
Uchrashuv aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda iliq munosabatlar bilan kutib olinmoqda. Unda bolalarning ijodga, san’at va madaniyatga bo‘lgan qiziqishini qo‘llab-quvvatlashga e’tibor qaratilgani ko‘rinadi.
Izohlar 0
…