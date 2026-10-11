Shohrux Xon O‘zbekistonga keladimi? Toshkent va Samarqand tilga olinmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bollivud yulduzi Shohrux Xonning O‘zbekistonga tashrifi bo‘yicha Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov muzokaralar olib borilayotganini ma’lum qilgan.
- Agar tashrif amalga oshsa, aktyor Toshkent va Samarqand kabi shaharlarda bo‘lishi, mahalliy kinoijodkorlar bilan uchrashishi va mahorat darslari o‘tkazishi mumkin.
Bollivudning dunyoga mashhur yulduzi Shohrux Xonning O‘zbekistonga tashrifi haqidagi xabarlar muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda. Hind kinosi qirolini oilasi bilan yurtimizda kutib olish, uni Toshkent va Samarqandning diqqatga sazovor joylari bilan tanishtirish mumkinligi aytilmoqda. Biroq bu tashrif haqidagi eng muhim savol hozircha ochiq: aktyor qachon keladi va rejalar amalga oshadimi?
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov avvalroq Shohrux Xonning O‘zbekistonga kelishi bo‘yicha muzokaralar olib borilayotganini ma’lum qilgan edi. Shu sababli Bollivud yulduzining ehtimoliy tashrifi nafaqat uning muxlislari, balki mamlakatimiz madaniy hayotiga qiziquvchilar diqqatini ham tortmoqda.
Shohrux Xon tashrifi bo‘yicha qanday rejalar bor?
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning avvalgi bayonotlariga ko‘ra, O‘zbekiston tomoni Shohrux Xon va taniqli hind prodyuseri Karan Johar bilan hamkorlik masalalarini muhokama qilgan.
Takliflar orasida aktyorning yurtimizga tashrif buyurishi, mahalliy kinoijodkorlar bilan uchrashishi va yosh mutaxassislar uchun mahorat darslari o‘tkazishi kabi tashabbuslar bor. Shuningdek, muxlislar ishtirokida katta maydonda konsert tashkil etish imkoniyati ham tilga olingan.
Bu rejalar amalga oshsa, tashrif oddiy sayohat doirasidan chiqib, O‘zbekiston va Hindiston o‘rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.
Nega Toshkent va Samarqand tilga olinmoqda?
Agar tashrif amalga oshsa, Toshkent va Samarqand kabi shaharlar mehmonlarning sayohat dasturida bo‘lishi mumkinligi aytilmoqda. Toshkent zamonaviy shahar muhiti, madaniy maskanlari va milliy taomlari bilan, Samarqand esa tarixiy obidalari, me’moriy yodgorliklari va boy merosi bilan ajralib turadi.
Albatta, hozircha aktyorning aynan qaysi shaharlarga borishi yoki sayohat dasturi qanday bo‘lishi rasman tasdiqlangani yo‘q. Shuning uchun bu ma’lumotlarni kelishilgan yakuniy reja emas, ehtimoliy ssenariy sifatida qabul qilish lozim.
«Yetti yoshdan yetmish yoshgacha kutishadi»
Shohrux Xonning O‘zbekistondagi mashhurligi uning ko‘p yillik kino faoliyati bilan bog‘liq. Uning filmlari turli avlod vakillari tomonidan tomosha qilinadi, ekrandagi obrazlari esa ko‘plab muxlislar xotirasida saqlanib qolgan.
Ozodbek Nazarbekov ham avvalgi chiqishlaridan birida xalqimizning aktyorga bo‘lgan mehrini ta’kidlab, uni «yetti yoshdan yetmish yoshgacha» kutishini aytgan edi.
Agar tashrif amalga oshsa, bu nafaqat aktyor muxlislari uchun unutilmas voqea, balki yosh o‘zbek kinoijodkorlari uchun ham tajriba almashish imkoniyati bo‘lishi mumkin.
Tashrif qachon bo‘ladi?
Hozircha Shohrux Xonning O‘zbekistonga kelish sanasi, oilasi bilan tashrif buyurishi va Toshkent hamda Samarqandga borishi bo‘yicha yakuniy rasmiy tasdiq mavjud emas. Madaniyat vazirining avvalgi bayonotida ham muzokaralar davom etayotgani va aniq kelishuvga erishilmagani qayd etilgan.
Shu bois, bo‘lajak tashrifni amalga oshadigan voqea sifatida emas, muzokaralar doirasidagi ehtimol sifatida qabul qilish to‘g‘ri bo‘ladi.
Shohrux Xonning yurtimizga kelishi haqidagi xabarlar muxlislarda katta umid uyg‘otmoqda. Endi asosiysi — muzokaralar qanday yakunlanishi va tashrif rasman e’lon qilinish-qilinmasligi. Agar rejalar amalga oshsa, Bollivud yulduzining O‘zbekistonga kelishi madaniyat, kino va turizm sohalari uchun ham ahamiyatli voqeaga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…