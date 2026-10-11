Shohrux Xon O‘zbekistonga keladimi? Toshkent va Samarqand tilga olinmoqda

·36·Madaniyat
Shohrux Xon O‘zbekistonga keladimi? Toshkent va Samarqand tilga olinmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bollivud yulduzi Shohrux Xonning O‘zbekistonga tashrifi bo‘yicha Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov muzokaralar olib borilayotganini ma’lum qilgan.
  • Agar tashrif amalga oshsa, aktyor Toshkent va Samarqand kabi shaharlarda bo‘lishi, mahalliy kinoijodkorlar bilan uchrashishi va mahorat darslari o‘tkazishi mumkin.

Bollivudning dunyoga mashhur yulduzi Shohrux Xonning O‘zbekistonga tashrifi haqidagi xabarlar muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda. Hind kinosi qirolini oilasi bilan yurtimizda kutib olish, uni Toshkent va Samarqandning diqqatga sazovor joylari bilan tanishtirish mumkinligi aytilmoqda. Biroq bu tashrif haqidagi eng muhim savol hozircha ochiq: aktyor qachon keladi va rejalar amalga oshadimi?

Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov avvalroq Shohrux Xonning O‘zbekistonga kelishi bo‘yicha muzokaralar olib borilayotganini ma’lum qilgan edi. Shu sababli Bollivud yulduzining ehtimoliy tashrifi nafaqat uning muxlislari, balki mamlakatimiz madaniy hayotiga qiziquvchilar diqqatini ham tortmoqda.

Shohrux Xon tashrifi bo‘yicha qanday rejalar bor?

Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning avvalgi bayonotlariga ko‘ra, O‘zbekiston tomoni Shohrux Xon va taniqli hind prodyuseri Karan Johar bilan hamkorlik masalalarini muhokama qilgan.

Takliflar orasida aktyorning yurtimizga tashrif buyurishi, mahalliy kinoijodkorlar bilan uchrashishi va yosh mutaxassislar uchun mahorat darslari o‘tkazishi kabi tashabbuslar bor. Shuningdek, muxlislar ishtirokida katta maydonda konsert tashkil etish imkoniyati ham tilga olingan.

Bu rejalar amalga oshsa, tashrif oddiy sayohat doirasidan chiqib, O‘zbekiston va Hindiston o‘rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.

Nega Toshkent va Samarqand tilga olinmoqda?

Agar tashrif amalga oshsa, Toshkent va Samarqand kabi shaharlar mehmonlarning sayohat dasturida bo‘lishi mumkinligi aytilmoqda. Toshkent zamonaviy shahar muhiti, madaniy maskanlari va milliy taomlari bilan, Samarqand esa tarixiy obidalari, me’moriy yodgorliklari va boy merosi bilan ajralib turadi.

Albatta, hozircha aktyorning aynan qaysi shaharlarga borishi yoki sayohat dasturi qanday bo‘lishi rasman tasdiqlangani yo‘q. Shuning uchun bu ma’lumotlarni kelishilgan yakuniy reja emas, ehtimoliy ssenariy sifatida qabul qilish lozim.

«Yetti yoshdan yetmish yoshgacha kutishadi»

Shohrux Xonning O‘zbekistondagi mashhurligi uning ko‘p yillik kino faoliyati bilan bog‘liq. Uning filmlari turli avlod vakillari tomonidan tomosha qilinadi, ekrandagi obrazlari esa ko‘plab muxlislar xotirasida saqlanib qolgan.

Ozodbek Nazarbekov ham avvalgi chiqishlaridan birida xalqimizning aktyorga bo‘lgan mehrini ta’kidlab, uni «yetti yoshdan yetmish yoshgacha» kutishini aytgan edi.

Agar tashrif amalga oshsa, bu nafaqat aktyor muxlislari uchun unutilmas voqea, balki yosh o‘zbek kinoijodkorlari uchun ham tajriba almashish imkoniyati bo‘lishi mumkin.

Tashrif qachon bo‘ladi?

Hozircha Shohrux Xonning O‘zbekistonga kelish sanasi, oilasi bilan tashrif buyurishi va Toshkent hamda Samarqandga borishi bo‘yicha yakuniy rasmiy tasdiq mavjud emas. Madaniyat vazirining avvalgi bayonotida ham muzokaralar davom etayotgani va aniq kelishuvga erishilmagani qayd etilgan.

Shu bois, bo‘lajak tashrifni amalga oshadigan voqea sifatida emas, muzokaralar doirasidagi ehtimol sifatida qabul qilish to‘g‘ri bo‘ladi.

Shohrux Xonning yurtimizga kelishi haqidagi xabarlar muxlislarda katta umid uyg‘otmoqda. Endi asosiysi — muzokaralar qanday yakunlanishi va tashrif rasman e’lon qilinish-qilinmasligi. Agar rejalar amalga oshsa, Bollivud yulduzining O‘zbekistonga kelishi madaniyat, kino va turizm sohalari uchun ham ahamiyatli voqeaga aylanishi mumkin.

Shohrux XonOzodbek NazarbekovToshkentSamarqand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karina Kapur va Shohrux Xon 15 yildan so‘ng yana birga ko‘rinishi mumkinKarina Kapur va Shohrux Xon 15 yildan so‘ng yana birga ko‘rinishi mumkin6 oktabr 22:04Yangi tayinlovlar: Qiziqchi Shukurullo Isroilov davlat lavozimiga tayinlandiYangi tayinlovlar: Qiziqchi Shukurullo Isroilov davlat lavozimiga tayinlandi21 avgust 18:21Ertaga Toshkentda shamol kuchayib, havo isiydiErtaga Toshkentda shamol kuchayib, havo isiydi21 avgust 16:45O‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladiO‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladi17 avgust 05:35O'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkinO'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkin15 avgust 11:3315 avgust kuni O‘zbekistonda havo qanday bo‘ladi?15 avgust kuni O‘zbekistonda havo qanday bo‘ladi?14 avgust 16:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi