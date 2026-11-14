Bo‘ylari orasidagi farq 1,5 metr: dunyodagi eng past va eng baland ayollar uchrashuvi
Dunyodagi eng past bo‘yli ayol Jyoti Amge va eng baland bo‘yli ayol Rumeysa Gelgi 2024 yilda ilk bor uchrashgan edi. Ularning o‘ziga xos uchrashuvi Guinness World Records Day munosabati bilan Buyuk Britaniyaning London shahrida tashkil etilgan.
Hindistonlik Jyoti Amgening bo‘yi 62,8 santimetr, Turkiyalik Rumeysa Gelginiki esa 215,16 santimetrni tashkil etadi. Ikki ayol o‘rtasidagi bo‘y farqi naq 152,36 santimetr — ya’ni qariyb 1,5 metrga teng.
Ular Londonning mashhur The Savoy mehmonxonasida uchrashib, birgalikda choy ichishgan, suhbatlashishgan va o‘zaro sovg‘alar almashishgan. Qizig‘i, tashqi ko‘rinishdagi katta farqqa qaramay, Jyoti va Rumeysaning umumiy qiziqishlari ko‘p ekan. Ikkalasi ham moda, pardoz-andoz, o‘ziga qarash va tirnoq parvarishiga qiziqadi.
Uchrashuvdan so‘ng Rumeysa Jyoti bilan tanishish uzoq vaqtdan beri kutgan voqeasi bo‘lganini aytgan. Jyoti esa dunyodagi eng baland bo‘yli ayol bilan uchrashganidan xursandligini bildirgan. Til borasidagi ayrim to‘siqlarga qaramay, ular tezda til topishib, iliq munosabat o‘rnatishga muvaffaq bo‘lishgan.
Endi esa Guinness World Records Day 2026 bayrami yaqinlashmoqda. U 19 noyabr, payshanba kuni nishonlanadi. Har yili o‘tkaziladigan ushbu tadbir dunyo bo‘ylab noodatiy qobiliyat va rekord egalarini birlashtirib, inson imkoniyatlarining naqadar rang-barang ekanini namoyish etadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…