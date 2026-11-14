G‘azoda 10 oylik falastinlik chaqaloq chodirda sovuq oqibatida vafot etdi
G‘azo sektorining janubida joylashgan Xon Yunis shahrida 10 oylik falastinlik chaqaloq Kenan al-Raqiq kuchli sovuq oqibatida hayotdan ko‘z yumdi. Fojia oila yashab kelayotgan chodirda yuz bergan.
Chaqaloqning otasi Ahmad al-Raqiqning aytishicha, u tongda uyg‘onganida farzandining ahvoli og‘irlashganini sezgan. Bolaning terisi ko‘karib ketganini ko‘rgan ota uni zudlik bilan Nosir shifoxonasiga olib borgan. Biroq shifokorlar chaqaloq allaqachon vafot etganini ma’lum qilishgan.
«Uyqudan uyg‘onib qarasam, uning terisi ko‘karib ketgan edi. Shundan so‘ng uni shoshilinch ravishda Nosir shifoxonasiga olib bordim. Ammo u gipotermiya, ya’ni tana haroratining xavfli darajada pasayishi oqibatida allaqachon vafot etgan edi», — deydi Ahmad al-Raqiq.
Ma’lumki, gipotermiya organizm uzoq vaqt sovuq ta’sirida qolishi natijasida tana haroratining me’yordan keskin pasayishi bilan bog‘liq. Ayniqsa, chaqaloqlar va yosh bolalar bunday holatga nisbatan juda zaif bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…