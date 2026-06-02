Ozodbek Nazarbekov o‘zbek futboli haqida qanday fikr bildirdi?

·2.5K·Madaniyat
Ozodbek Nazarbekov o‘zbek futboli haqida qanday fikr bildirdi?

Taniqli boshlovchi va bloger Otabek Mahkamov tomonidan olingan qisqa intervyu davomida Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovga o‘zbek futboli haqida qiziqarli savol yo‘llandi.

— O‘zbek futboli bu... ya’ni bir so‘z yoki bir ibora bilan ta’rif bering, — dedi Otabek Mahkamov.

Bu savolga Ozodbek Nazarbekov qisqa va lo‘nda javob qaytardi:

— O‘zbek futboli — bu kelajak.

Suhbat davomida Otabek Mahkamov hozirda o‘zbek futboliga bag‘ishlangan hujjatli film ustida ish olib borayotganini ham ma’lum qildi.

— Biz ayni paytda o‘zbek futboli bilan bog‘liq hujjatli film tayyorlayapmiz. Ushbu film sizga manzur bo‘ladi degan umiddamiz, — dedi u.

Shundan so‘ng Ozodbek Nazarbekov Otabek Mahkamov faoliyati haqida ham iliq fikrlar bildirdi.

— Bu insonning O‘zbekistonga qo‘shayotgan hissasi katta. Mamlakatimiz va xalqimiz uchun muhim bo‘lgan ma’lumotlarni yuqori saviyada taqdim etayotgan bloger do‘st sifatida hurmat qilaman. Men ham Otabekning videolarini qiziqish bilan kuzatib boraman. Agar biror loyihangizda mening yordamim kerak bo‘lsa, albatta ko‘mak berishga tayyorman, — dedi vazir.

Bunga javoban Otabek Mahkamov ham samimiy munosabat bildirdi.

— Siz menga katta yordamni allaqachon berib bo‘lgansiz. Xususan, «Sarson» qo‘shig‘ingizning klipida ishtirok etishim men uchun juda katta yordam bo‘lgan. Hatto buning foydasini hozirgacha ko‘ryapman, — dedi u.

Suhbat yakunida Ozodbek Nazarbekov mazkur klip haqida ham o‘z fikrini bildirdi.

— Albatta, men uchun sizning eng yaxshi ijro etgan rolingiz aynan shu bo‘lgan. Hatto boshqa rollaringiz orasida ham eng muvaffaqiyatlisi deb hisoblayman, — dedi u.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)