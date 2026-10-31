“100 foiz eng yaxshi qaynona bo‘laman”: Bibisoraning onasi to‘y haqidagi gaplarga javob berdi (video)

·61·Madaniyat
“100 foiz eng yaxshi qaynona bo‘laman”: Bibisoraning onasi to‘y haqidagi gaplarga javob berdi (video)

Qozog‘istonlik taniqli shaxmatchi Bibisora Assaubayeva va o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarovning ehtimoliy nikohi haqidagi mish-mishlar muhokama qilinmoqda. Bu mavzuga Bibisoraning onasi Liana Hakim ham o‘z munosabatini bildirdi.

U ijtimoiy tarmoqlarda bo‘lajak kuyov va kelin, shuningdek, Sindarovning bobosi haqida ham ko‘plab fikrlar bildirilayotganini, biroq bo‘lajak qaynona haqida hech kim so‘ramayotganini hazil tariqasida ta’kidladi.

“Hammasi kuyovim kim bo‘lishiga bog‘liq. Men, ehtimol, eng yaxshi qaynona bo‘laman — bunga yuz foiz ishonaman”, — dedi Liana Hakim.

Shu tariqa u qizining shaxsiy hayoti atrofidagi muhokamalarga hazil-mutoyiba bilan javob qaytardi.

Hozircha Bibisora Assaubayeva va Javohir Sindarovning turmush qurishi haqida rasman ma’lumot berilmagan. Ehtimoliy to‘y sanasi yoki boshqa tashkiliy tafsilotlar ham ochiqlanmagan.

Bibisora AssaubayevaJavohir SindarovLiana HakimShaxmat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindarov bilan Bibisora Assaubayevaning to‘ylari bo‘ladimi? Bibisora Assaubayevadan kinoyali javob berildiJavohir Sindarov bilan Bibisora Assaubayevaning to‘ylari bo‘ladimi? Bibisora Assaubayevadan kinoyali javob berildi21 oktabr 14:20«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi17 oktabr 21:21Amerikalik afsona Abdusattorov va Sindarovning shaxmatdagi kelajagini bashorat qildiAmerikalik afsona Abdusattorov va Sindarovning shaxmatdagi kelajagini bashorat qildiKecha 08:17Sindarov Sent-Luisdagi superturnirda dunyo yulduzlarini tiz cho‘ktirib, chempion bo‘ldi!Sindarov Sent-Luisdagi superturnirda dunyo yulduzlarini tiz cho‘ktirib, chempion bo‘ldi!Kecha 06:56Javohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqdaJavohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqdaKecha 00:04Jahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladiJahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladi28 oktabr 22:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi