Mashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdi

·26·Madaniyat
Mashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdi

Mashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 9 sentyabr kuni 54 yoshida vafot etdi. Xonanda Afinadagi xususiy tibbiy muassasada bo‘lgan vaqtida yurak faoliyati to‘xtab qolgan va u tez yordam orqali «Elpis» shifoxonasiga olib borilgan.

Ma’lum bo‘lishicha, Mazonakis rejalashtirilgan plazmaferez muolajasini olish uchun xususiy tibbiy muassasaga borgan. Biroq ushbu muolaja bilan uning o‘limi o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri sababiy bog‘liqlik borligi hozircha tasdiqlanmagan.

Shifoxona ma’lumotiga ko‘ra, xonanda 9 sentyabr kuni soat 16:45 da nafas olmayotgan va yurak urishi sezilmayotgan holda olib kelingan. Shifokorlar reanimatsiya choralarini ko‘rgan, ammo uning hayotini saqlab qolishning iloji bo‘lmagan. O‘lim vaqti 17:40 deb qayd etilgan.

Ayni paytda Afina politsiyasi xonandaning o‘limi bilan bog‘liq holatlarni tekshirmoqda. Xususiy tibbiy muassasada ishlagan shifokor ham tergov doirasida ko‘rsatma bergan.

Yorgos Mazonakis 1972 yilda tug‘ilgan bo‘lib, 30 yildan ortiq vaqt davomida Yunoniston musiqa san’atida faoliyat yuritgan. U yunon laikosi janrining eng tanilgan xonandalaridan biri hisoblangan.

YunonmuzikaxonishAfinao‘lumtibbiyplazmaferez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumNilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumBugun, 01:15O‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiO‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiBugun, 00:01Mashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaMashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaKecha, 13:50Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariBoshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariKecha, 13:18Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Kecha, 12:01Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Kecha, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi