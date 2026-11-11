Ishqiy mojaro va josuslik gumoni: Nvidia rahbari ustidan sudga shikoyat qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nvidia kompaniyasi aksiyadorlari bosh direktor Djensen Xuangning Xitoy agenti deb gumon qilinayotgan Elis Xuang bilan aloqalari sababli uning ustidan sudga jamoaviy da’vo kiritdi.
- Mazkur mojaro ortidan 9 noyabr kungi savdolarda kompaniyaning NASDAQ birjasidagi aksiyalari 8,82 foizga arzonlashdi.
- Hozirda ushbu ish bo‘yicha Federal qidiruv byurosi (FBR) tekshiruv olib bormoqda va kompaniya boshqaruv kengashi ham ichki surishtiruvni boshlagan.
Dunyodagi eng qimmatbaho texnologik kompaniyalardan biri — Nvidia rahbari Djensen Xuang atrofida katta moliyaviy va siyosiy mojaro yuzaga keldi. Kompaniya aksiyadorlari bosh direktor Djensen Xuangning xitoylik ekani gumon qilinayotgan shaxs bilan aloqalari sababli uning va korporatsiyaning ustidan sudga murojaat qilishdi. Mazkur holat fond bozorida ham keskin aks etdi — 9 noyabr kungi savdolarda kompaniyaning NASDAQ birjasidagi aksiyalari biryo‘la 8,82 foizga qulab tushdi.
Aksiyadorlarning da’vosi va FBR aralashuvi
Reuters agentligi tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, aksiyadorlar tomonidan kiritilgan jamoaviy da’voda Nvidia rahbariyati investorlarni chalg‘itganlikda ayblanmoqda. Xususan, kompaniya bosh direktorining Elis X. ismli shaxs bilan bo‘lgan munosabatlari hamda bu holat AQSH milliy xavfsizligi va Nvidia kompaniyasining biznes istiqbollariga qanday xavf tug‘dirishi mumkinligi yashirilgani ta’kidlangan.
Vaziyatning jiddiy tus olgani sababli bu ishga Federal qidiruv byurosi (FBR) va AQSH Kongressi ham aralashdi. Oq uyda o‘tkazilgan matbuot anjumanida AQSH Prezidenti Donald Tramp shaxsan o‘zi Djensen Xuang bilan bu masalani muhokama qilganini ma’lum qildi:
«U ingliz tilida yoki umuman bu ayolning shpion ekanidan mutlaqo bexabar bo‘lganini aytdi va men uning so‘zlariga chindan ham ishonaman», — deya qayd etdi Tramp.
Mojaro parametrlari va tafsilotlar
Asosiy ma’lumotlar va manbalar
Asosiy figurant
Djensen Xuang (Nvidia bosh direktori)
Gumon qilinayotgan shaxs
Elis Xuang (singapurlik biznesvumen, AQSH razvedkasi tomonidan Xitoy MGB agenti deb gumon qilinmoqda)
Huquqiy oqibat
Aksiyadorlar tomonidan Nvidia va rahbariyat ustidan sudga kollektiv da’vo kiritildi
Davlat organlari reaksiyasi
FBR tekshiruvi boshlandi, Kongress republikachi qonunchilari tijorat sirlarini himoya qilishni talab etmoqda
Birjadagi ta’sir
9 noyabr kuni NASDAQ birjasida aksiyalar 8,82% ga tushib ketdi
Xitoyning munosabati
XXR TIV bu ayblovlarni qat’iyan rad etib, ularni «falsifikatsiya» deb atadi
«Texnologik gigant rahbari atrofidagi bu kabi xavfsizlik mojarolari AQSH va Xitoy o‘rtasidagi strategik raqobat fonida ulkan rezonans keltirib chiqarmoqda».
Djensen Xuangning bayonoti va korporativ tekshiruv
The Financial Times nashrining yozishicha, Nvidia boshqaruv kengashi yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan rasmiy tekshiruv boshlagan. Shu bilan birga, bosh direktor Djensen Xuang tergov bilan to‘liq hamkorlik qilayotgani va o‘z lavozimini saqlatib qolayotganini ma’lum qildi.
Munosabatlar fosh bo‘lgach, Djensen Xuang xodimlarga maxsus maktub yo‘llab, o‘z vaqtida nikohdan tashqari aloqada bo‘lganini ochiq tan oldi, yuz bergan holat uchun oilasi va kompaniyadan uzr so‘rab, to‘liq mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishni bildirdi.
Ayni paytda tekshiruvlar doirasida Elis Xuang (singapurlik Megaspeed kompaniyasi bilan aloqador shaxs) AQSH strategik texnologiyalariga oid ma’lumotlarni to‘plaganlikda gumon qilinmoqda. Biroq hozircha Amerika rasmiy idoralari tomonidan hech qanday maxfiy texnologiyalar yoki korporativ ma’lumotlar Xitoyga chiqib ketganini tasdiqlovchi dalillar e’lon qilinmagan — tergov hali ham davom etmoqda.
Sizningcha, texnologik kompaniyalar rahbarlarining shaxsiy hayotidagi bunday mojarolar ular boshqarayotgan global korporatsiyalarning aksiyalari va kelajagiga qanchalik jiddiy ta’sir ko‘rsatadi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…