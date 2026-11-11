Ishqiy mojaro va josuslik gumoni: Nvidia rahbari ustidan sudga shikoyat qilindi

2 daqiqa o'qish52
Ishqiy mojaro va josuslik gumoni: Nvidia rahbari ustidan sudga shikoyat qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nvidia kompaniyasi aksiyadorlari bosh direktor Djensen Xuangning Xitoy agenti deb gumon qilinayotgan Elis Xuang bilan aloqalari sababli uning ustidan sudga jamoaviy da’vo kiritdi.
  • Mazkur mojaro ortidan 9 noyabr kungi savdolarda kompaniyaning NASDAQ birjasidagi aksiyalari 8,82 foizga arzonlashdi.
  • Hozirda ushbu ish bo‘yicha Federal qidiruv byurosi (FBR) tekshiruv olib bormoqda va kompaniya boshqaruv kengashi ham ichki surishtiruvni boshlagan.

Dunyodagi eng qimmatbaho texnologik kompaniyalardan biri — Nvidia rahbari Djensen Xuang atrofida katta moliyaviy va siyosiy mojaro yuzaga keldi. Kompaniya aksiyadorlari bosh direktor Djensen Xuangning xitoylik ekani gumon qilinayotgan shaxs bilan aloqalari sababli uning va korporatsiyaning ustidan sudga murojaat qilishdi. Mazkur holat fond bozorida ham keskin aks etdi — 9 noyabr kungi savdolarda kompaniyaning NASDAQ birjasidagi aksiyalari biryo‘la 8,82 foizga qulab tushdi.

Aksiyadorlarning da’vosi va FBR aralashuvi

Reuters agentligi tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, aksiyadorlar tomonidan kiritilgan jamoaviy da’voda Nvidia rahbariyati investorlarni chalg‘itganlikda ayblanmoqda. Xususan, kompaniya bosh direktorining Elis X. ismli shaxs bilan bo‘lgan munosabatlari hamda bu holat AQSH milliy xavfsizligi va Nvidia kompaniyasining biznes istiqbollariga qanday xavf tug‘dirishi mumkinligi yashirilgani ta’kidlangan.

Vaziyatning jiddiy tus olgani sababli bu ishga Federal qidiruv byurosi (FBR) va AQSH Kongressi ham aralashdi. Oq uyda o‘tkazilgan matbuot anjumanida AQSH Prezidenti Donald Tramp shaxsan o‘zi Djensen Xuang bilan bu masalani muhokama qilganini ma’lum qildi:

«U ingliz tilida yoki umuman bu ayolning shpion ekanidan mutlaqo bexabar bo‘lganini aytdi va men uning so‘zlariga chindan ham ishonaman», — deya qayd etdi Tramp.

Mojaro parametrlari va tafsilotlar

Asosiy ma’lumotlar va manbalar

Asosiy figurant

Djensen Xuang (Nvidia bosh direktori)

Gumon qilinayotgan shaxs

Elis Xuang (singapurlik biznesvumen, AQSH razvedkasi tomonidan Xitoy MGB agenti deb gumon qilinmoqda)

Huquqiy oqibat

Aksiyadorlar tomonidan Nvidia va rahbariyat ustidan sudga kollektiv da’vo kiritildi

Davlat organlari reaksiyasi

FBR tekshiruvi boshlandi, Kongress republikachi qonunchilari tijorat sirlarini himoya qilishni talab etmoqda

Birjadagi ta’sir

9 noyabr kuni NASDAQ birjasida aksiyalar 8,82% ga tushib ketdi

Xitoyning munosabati

XXR TIV bu ayblovlarni qat’iyan rad etib, ularni «falsifikatsiya» deb atadi

«Texnologik gigant rahbari atrofidagi bu kabi xavfsizlik mojarolari AQSH va Xitoy o‘rtasidagi strategik raqobat fonida ulkan rezonans keltirib chiqarmoqda».

Djensen Xuangning bayonoti va korporativ tekshiruv

The Financial Times nashrining yozishicha, Nvidia boshqaruv kengashi yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan rasmiy tekshiruv boshlagan. Shu bilan birga, bosh direktor Djensen Xuang tergov bilan to‘liq hamkorlik qilayotgani va o‘z lavozimini saqlatib qolayotganini ma’lum qildi.

Munosabatlar fosh bo‘lgach, Djensen Xuang xodimlarga maxsus maktub yo‘llab, o‘z vaqtida nikohdan tashqari aloqada bo‘lganini ochiq tan oldi, yuz bergan holat uchun oilasi va kompaniyadan uzr so‘rab, to‘liq mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishni bildirdi.

Ayni paytda tekshiruvlar doirasida Elis Xuang (singapurlik Megaspeed kompaniyasi bilan aloqador shaxs) AQSH strategik texnologiyalariga oid ma’lumotlarni to‘plaganlikda gumon qilinmoqda. Biroq hozircha Amerika rasmiy idoralari tomonidan hech qanday maxfiy texnologiyalar yoki korporativ ma’lumotlar Xitoyga chiqib ketganini tasdiqlovchi dalillar e’lon qilinmagan — tergov hali ham davom etmoqda.

Sizningcha, texnologik kompaniyalar rahbarlarining shaxsiy hayotidagi bunday mojarolar ular boshqarayotgan global korporatsiyalarning aksiyalari va kelajagiga qanchalik jiddiy ta’sir ko‘rsatadi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari