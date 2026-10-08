«VIA Marokand» xonandasi Nobiya turkiyalik yigitga turmushga chiqdi (video)
7 oktyabr kuni o‘zbek shou-biznesida yana bir yulduzli to‘y bo‘lib o‘tdi. «VIA Marokand» guruhi xonandasi Nobiya turkiyalik yigit bilan oila qurdi.
Hashamatli va ko‘tarinki ruhda o‘tgan to‘y marosimida kelin-kuyovning yaqinlari, do‘stlari hamda shou-biznes vakillari jam bo‘ldi. Xonandaning hayotidagi ushbu quvonchli voqea muxlislari tomonidan ham iliq kutib olindi.
Nobiya to‘y marosimidan lavhalarni o‘zining Instagram sahifasiga joylashtirdi. Videolarda kelin-kuyovning romantik musiqa sadolari ostida raqsga tushgani, shuningdek, to‘y tortini birgalikda kesgani aks etgan.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari xonandani yangi hayot bosqichi bilan tabriklab, unga baxt-saodat va oilaviy totuvlik tilamoqda.
Izohlar 0
…