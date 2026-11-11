Playboy malikasiga yuksak mukofot: Dasha Astafevaga nega knyaginya Olga ordeni berildi?

2 daqiqa o'qish45
Playboy malikasiga yuksak mukofot: Dasha Astafevaga nega knyaginya Olga ordeni berildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukraina rahbariyati mashhur model va teleboshlovchi Dasha Astafevani knyaginya Olga ordeni bilan taqdirladi.
  • 41 yoshli san'atkor ushbu mukofotga xayriya faoliyati, kitob loyihasini rivojlantirgani hamda Butunukraina radiodiktantini o'qib bergani uchun loyiq ko'rildi.
  • Mazkur taqdirlash jarayoni ijtimoiy tarmoqlarda turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda, chunki avvalroq xuddi shunday orden Melaniya Trampga ham topshirilgan edi.

Ukraina rahbariyati tomonidan mashhur model, qo‘shiqchi va teleboshlovchi Dasha Astafeva davlatning nufuzli mukofoti — knyaginya Olga ordeni bilan taqdirlandi. Mazkur mukofot ayollarning jamiyatdagi xizmatlari, jumladan xayriya faoliyati va madaniy loyihalarni rivojlantirishdagi hissasi uchun beriladi.

Mukofotning berilish sabablari va biografiyasi

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 41 yoshli Dasha Astafeva bu yuksak e’tirofga asosan xayriya ehsonlari va o‘z kitob loyihasini muvaffaqiyatli rivojlantirib kelayotgani uchun loyiq ko‘rilgan. Shu bilan birga, ayrim manbalar va jamoatchilik pabliklarida uning joriy yilda Butunukraina radiodiktantini o‘qib bergani, milliy madaniyat va san’at sohasidagi yutuqlari ham mukofotlanishda muhim o‘rin tutgani ta’kidlanmoqda.

Ma’lumot uchun, Dasha Astafeva o‘z vaqtida yubiley Playboy jurnalining «Playmate of the Month» sovrinini qo‘lga kiritgani, Xyu Xefnerning e’tiborini tortgani hamda mahalliy «Fabrika zvyozd» loyihasi va M1 telekanalidagi faoliyati orqali keng shuhrat qozongan edi.

Mukofot va shaxs parametrlari

Rasmiy va axborot manbalari ma’lumotlari

Mukofotlangan shaxs

Dasha Astafeva (model, qo‘shiqchi, teleboshlovchi)

Berilgan davlat mukofoti

Knyaginya Olga ordeni (Ukraina davlat mukofoti)

Rasmiy asos

Xayriya badallari va kitob loyihasini rivojlantirgani uchun

Jamoatchilik muhokamasi

Radiodiktantdagi ishtiroki va madaniy hissasi bilan bog‘liq izohlar

Qiziqli taqqoslash

Yaqinda xuddi shunday orden (I darajali) Melaniya Trampga ham berilgani keng muhokamalarga sabb bo‘ldi

«Playboy jurnali sahifalaridan to davlat miqyosidagi ordengacha bo‘lgan ijodiy yo‘l — mahalliy shou-biznes vakillarining siyosiy-ijtimoiy hayotdagi o‘rni qanchalik rang-barang ekanini ko‘rsatadi».

Mukofot atrofidagi shovshuvlar va keng rezonans

Ijtimoiy tarmoqlar va axborot maydonida ushbu taqdirlash jarayoni turlicha muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Xususan, «Lenta novostey Nikolayeva» pabligi bu borada kinoyali fikr bildirib, san’atkorning o‘tmishdagi Playboy biografiyasi rasmiy taqdirlash marosimlarida odatda chetlab o‘tilishiga e’tibor qaratgan.

Qolaversa, shu kunlarda AQSH prezidenti rafiqasi Melaniya Trampga ham xuddi shunday orden (faqat I darajalisi) topshirilgani internet foydalanuvchilari o‘rtasida turli hazilomuz va tanqidiy muhokamalarni keltirib chiqardi. Qanday bo‘lmasin, Dasha Astafevaning xayriya va madaniy tashabbuslari rasmiy Kiyev tomonidan e’tirof etilgani ommaviy axborot vositalarining diqqat markazida qolmoqda.

Sizningcha, madaniyat va shou-biznes vakillarining turli xayriya yoki jamoatchilik loyihalaridagi ishtiroki ularni davlat mukofotlariga loyiq ko‘rish uchun asosiy mezon bo‘la oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari