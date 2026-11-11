Playboy malikasiga yuksak mukofot: Dasha Astafevaga nega knyaginya Olga ordeni berildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukraina rahbariyati mashhur model va teleboshlovchi Dasha Astafevani knyaginya Olga ordeni bilan taqdirladi.
- 41 yoshli san'atkor ushbu mukofotga xayriya faoliyati, kitob loyihasini rivojlantirgani hamda Butunukraina radiodiktantini o'qib bergani uchun loyiq ko'rildi.
- Mazkur taqdirlash jarayoni ijtimoiy tarmoqlarda turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda, chunki avvalroq xuddi shunday orden Melaniya Trampga ham topshirilgan edi.
Ukraina rahbariyati tomonidan mashhur model, qo‘shiqchi va teleboshlovchi Dasha Astafeva davlatning nufuzli mukofoti — knyaginya Olga ordeni bilan taqdirlandi. Mazkur mukofot ayollarning jamiyatdagi xizmatlari, jumladan xayriya faoliyati va madaniy loyihalarni rivojlantirishdagi hissasi uchun beriladi.
Mukofotning berilish sabablari va biografiyasi
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 41 yoshli Dasha Astafeva bu yuksak e’tirofga asosan xayriya ehsonlari va o‘z kitob loyihasini muvaffaqiyatli rivojlantirib kelayotgani uchun loyiq ko‘rilgan. Shu bilan birga, ayrim manbalar va jamoatchilik pabliklarida uning joriy yilda Butunukraina radiodiktantini o‘qib bergani, milliy madaniyat va san’at sohasidagi yutuqlari ham mukofotlanishda muhim o‘rin tutgani ta’kidlanmoqda.
Ma’lumot uchun, Dasha Astafeva o‘z vaqtida yubiley Playboy jurnalining «Playmate of the Month» sovrinini qo‘lga kiritgani, Xyu Xefnerning e’tiborini tortgani hamda mahalliy «Fabrika zvyozd» loyihasi va M1 telekanalidagi faoliyati orqali keng shuhrat qozongan edi.
Mukofot va shaxs parametrlari
Rasmiy va axborot manbalari ma’lumotlari
Mukofotlangan shaxs
Dasha Astafeva (model, qo‘shiqchi, teleboshlovchi)
Berilgan davlat mukofoti
Knyaginya Olga ordeni (Ukraina davlat mukofoti)
Rasmiy asos
Xayriya badallari va kitob loyihasini rivojlantirgani uchun
Jamoatchilik muhokamasi
Radiodiktantdagi ishtiroki va madaniy hissasi bilan bog‘liq izohlar
Qiziqli taqqoslash
Yaqinda xuddi shunday orden (I darajali) Melaniya Trampga ham berilgani keng muhokamalarga sabb bo‘ldi
«Playboy jurnali sahifalaridan to davlat miqyosidagi ordengacha bo‘lgan ijodiy yo‘l — mahalliy shou-biznes vakillarining siyosiy-ijtimoiy hayotdagi o‘rni qanchalik rang-barang ekanini ko‘rsatadi».
Mukofot atrofidagi shovshuvlar va keng rezonans
Ijtimoiy tarmoqlar va axborot maydonida ushbu taqdirlash jarayoni turlicha muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Xususan, «Lenta novostey Nikolayeva» pabligi bu borada kinoyali fikr bildirib, san’atkorning o‘tmishdagi Playboy biografiyasi rasmiy taqdirlash marosimlarida odatda chetlab o‘tilishiga e’tibor qaratgan.
Qolaversa, shu kunlarda AQSH prezidenti rafiqasi Melaniya Trampga ham xuddi shunday orden (faqat I darajalisi) topshirilgani internet foydalanuvchilari o‘rtasida turli hazilomuz va tanqidiy muhokamalarni keltirib chiqardi. Qanday bo‘lmasin, Dasha Astafevaning xayriya va madaniy tashabbuslari rasmiy Kiyev tomonidan e’tirof etilgani ommaviy axborot vositalarining diqqat markazida qolmoqda.
Sizningcha, madaniyat va shou-biznes vakillarining turli xayriya yoki jamoatchilik loyihalaridagi ishtiroki ularni davlat mukofotlariga loyiq ko‘rish uchun asosiy mezon bo‘la oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…