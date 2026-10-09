«Real Sanjik» 5 yilga qamaldi, sud apellyatsiya bo‘yicha qaror chiqardi

·66·Jamiyat
«Real Sanjik» 5 yilga qamaldi, sud apellyatsiya bo‘yicha qaror chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahar sudi «Real Sanjik» nomi bilan tanilgan Sanjar Karimovga nisbatan avvalgi hukmni o‘zgarishsiz qoldirib, 5 yil ozodlikdan mahrum qilish va 136 million so‘m jarima jazosini tasdiqladi.
  • Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi «a» bandi bo‘yicha tayinlangan jazo apellyatsiya bosqichida o‘zgartirilmagan.
  • Sanjar Karimov sud qaroridan norozi ekanligini bildirgan va qonunchilikka muvofiq yuqori sud instansiyasiga murojaat qilish huquqiga ega.

Ijtimoiy tarmoqlarda «Real Sanjik» nomi bilan tanilgan Sanjar Karimovga nisbatan sud ishida muhim bosqich yakunlandi. 8 oktyabr kuni Toshkent shahar sudida ko‘rib chiqilgan apellyatsiya shikoyati natijasida unga tayinlangan 5 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosi o‘zgarishsiz qoldirildi. Shuningdek, sud yakuniy jazo sifatida 136 million so‘m jarima ham belgiladi.

Sud qanday qaror chiqardi?

Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, Jinoyat ishlari bo‘yicha Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo‘yicha sudlov hay’ati 8 oktyabr kuni Sanjar Karimovning apellyatsiya shikoyatini ko‘rib chiqdi.

Sud qaroriga muvofiq, Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi «a» bandi bo‘yicha tayinlangan 5 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosi o‘zgarishsiz qoldirildi.

Jinoyat kodeksining 59–61-moddalariga asosan, tayinlangan jazolarni qo‘shish orqali uzil-kesil 5 yil ozodlikdan mahrum qilish va bazaviy hisoblash miqdorining 400 baravari — 136 million so‘m jarima jazosi belgilandi. Jazolar alohida-alohida ijro etilishi ko‘rsatildi. Apellyatsiya shikoyatlari qisman qanoatlantirildi, hukmning qolgan qismi esa o‘zgarishsiz qoldi.

Avval ham 5 yillik jazo tayinlangan edi

Eslatib o‘tamiz, 2026 yil 8 may kuni Jinoyat ishlari bo‘yicha Mirzo Ulug‘bek tuman sudi Sanjar Karimovga nisbatan hukm chiqargan edi. O‘shanda unga 5 yil ozodlikdan mahrum qilish va jarima jazosi tayinlangan.

Karimov birinchi instansiya sudi qaroridan norozi bo‘lib, apellyatsiya shikoyati bergan. Ish Toshkent shahar sudida qayta ko‘rib chiqildi, himoya tomoni qo‘shimcha dalillarni taqdim etdi. Biroq apellyatsiya yakunida ozodlikdan mahrum qilish muddati o‘zgarishsiz qoldirildi.

Sanjar Karimov sud qaroridan norozi

Suddan keyin jurnalistlar bilan suhbatda Sanjar Karimov jarayon natijasidan norozi ekanini bildirgan va sudni «adolatsiz» deb atagan. Bu — uning shaxsiy bahosi; sud qarori esa apellyatsiya bosqichida e’lon qilingan natijaga asoslanadi.

Shu bilan birga, e’lon qilingan ma’lumotlarda qarordan norozi taraflar qonunchilikda belgilangan tartibda yuqori sud instansiyasiga taftish shikoyati yoki protest kiritish huquqiga ega ekani tushuntirilgan.

Ishning keyingi bosqichi qanday kechadi?

Apellyatsiya qarori Sanjar Karimovga tayinlangan asosiy jazoni o‘zgartirmadi. Endi qarordan norozi taraflar qonunda nazarda tutilgan tartibda keyingi sud bosqichiga murojaat qilishi mumkin.

«Real Sanjik» ishi jamoatchilik e’tiborida qolmoqda. Ushbu jarayondagi keyingi muhim yangiliklar esa sudga murojaatlar va ular bo‘yicha qabul qilinadigan qarorlarga bog‘liq bo‘ladi.

Sanjar KarimovReal SanjikToshkent shahar sudiJinoyat ishlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"O‘g‘lim meni tanimay qolmasmikin?" - "Real Sanjik" sudda so‘nggi so‘zini aytdi"O‘g‘lim meni tanimay qolmasmikin?" - "Real Sanjik" sudda so‘nggi so‘zini aytdi7 oktabr 15:13«Sanjik» qamoqxonada soch ektirganmi?«Sanjik» qamoqxonada soch ektirganmi?21 iyul 21:48Shilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindiShilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindi3 avgust 23:20“Real Sanjik” 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi, u sud qaroridan norozi“Real Sanjik” 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi, u sud qaroridan norozi8 may 19:14Munisa Rizayeva o‘z muxlisasining nikoh oqshomida davrani qizdirdi (video)Munisa Rizayeva o‘z muxlisasining nikoh oqshomida davrani qizdirdi (video)Bugun 11:34Rayhon Rashid Xoliqovning xonadonidagi dabdabali to‘yda sahnani yondirdi (video)Rayhon Rashid Xoliqovning xonadonidagi dabdabali to‘yda sahnani yondirdi (video)Bugun 10:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi