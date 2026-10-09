«Real Sanjik» 5 yilga qamaldi, sud apellyatsiya bo‘yicha qaror chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahar sudi «Real Sanjik» nomi bilan tanilgan Sanjar Karimovga nisbatan avvalgi hukmni o‘zgarishsiz qoldirib, 5 yil ozodlikdan mahrum qilish va 136 million so‘m jarima jazosini tasdiqladi.
- Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi «a» bandi bo‘yicha tayinlangan jazo apellyatsiya bosqichida o‘zgartirilmagan.
- Sanjar Karimov sud qaroridan norozi ekanligini bildirgan va qonunchilikka muvofiq yuqori sud instansiyasiga murojaat qilish huquqiga ega.
Ijtimoiy tarmoqlarda «Real Sanjik» nomi bilan tanilgan Sanjar Karimovga nisbatan sud ishida muhim bosqich yakunlandi. 8 oktyabr kuni Toshkent shahar sudida ko‘rib chiqilgan apellyatsiya shikoyati natijasida unga tayinlangan 5 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosi o‘zgarishsiz qoldirildi. Shuningdek, sud yakuniy jazo sifatida 136 million so‘m jarima ham belgiladi.
Sud qanday qaror chiqardi?
Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, Jinoyat ishlari bo‘yicha Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo‘yicha sudlov hay’ati 8 oktyabr kuni Sanjar Karimovning apellyatsiya shikoyatini ko‘rib chiqdi.
Sud qaroriga muvofiq, Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi «a» bandi bo‘yicha tayinlangan 5 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosi o‘zgarishsiz qoldirildi.
Jinoyat kodeksining 59–61-moddalariga asosan, tayinlangan jazolarni qo‘shish orqali uzil-kesil 5 yil ozodlikdan mahrum qilish va bazaviy hisoblash miqdorining 400 baravari — 136 million so‘m jarima jazosi belgilandi. Jazolar alohida-alohida ijro etilishi ko‘rsatildi. Apellyatsiya shikoyatlari qisman qanoatlantirildi, hukmning qolgan qismi esa o‘zgarishsiz qoldi.
Avval ham 5 yillik jazo tayinlangan edi
Eslatib o‘tamiz, 2026 yil 8 may kuni Jinoyat ishlari bo‘yicha Mirzo Ulug‘bek tuman sudi Sanjar Karimovga nisbatan hukm chiqargan edi. O‘shanda unga 5 yil ozodlikdan mahrum qilish va jarima jazosi tayinlangan.
Karimov birinchi instansiya sudi qaroridan norozi bo‘lib, apellyatsiya shikoyati bergan. Ish Toshkent shahar sudida qayta ko‘rib chiqildi, himoya tomoni qo‘shimcha dalillarni taqdim etdi. Biroq apellyatsiya yakunida ozodlikdan mahrum qilish muddati o‘zgarishsiz qoldirildi.
Sanjar Karimov sud qaroridan norozi
Suddan keyin jurnalistlar bilan suhbatda Sanjar Karimov jarayon natijasidan norozi ekanini bildirgan va sudni «adolatsiz» deb atagan. Bu — uning shaxsiy bahosi; sud qarori esa apellyatsiya bosqichida e’lon qilingan natijaga asoslanadi.
Shu bilan birga, e’lon qilingan ma’lumotlarda qarordan norozi taraflar qonunchilikda belgilangan tartibda yuqori sud instansiyasiga taftish shikoyati yoki protest kiritish huquqiga ega ekani tushuntirilgan.
Ishning keyingi bosqichi qanday kechadi?
Apellyatsiya qarori Sanjar Karimovga tayinlangan asosiy jazoni o‘zgartirmadi. Endi qarordan norozi taraflar qonunda nazarda tutilgan tartibda keyingi sud bosqichiga murojaat qilishi mumkin.
«Real Sanjik» ishi jamoatchilik e’tiborida qolmoqda. Ushbu jarayondagi keyingi muhim yangiliklar esa sudga murojaatlar va ular bo‘yicha qabul qilinadigan qarorlarga bog‘liq bo‘ladi.
Izohlar 0
…