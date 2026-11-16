“Chechenka” nomi bilan tanilgan bloger to‘rtinchi farzandining jinsini ma’lum qildi (video)
«Chechenka» nomi bilan ijod qiluvchi bloger Gulzoda Abdullayeva bo‘lajak farzandining jinsini ma’lum qildi. U uch nafar farzandi bilan gender-party tashkil etib, oilasida yana bir o‘g‘il farzand dunyoga kelishini nishonladi.
Videoda bloger farzandlari bilan katta quti ichidan chiqarilgan uzun ko‘k-pushti rangli qog‘oz lentani tortayotgani aks etgan. Lenta avval ko‘k va pushti rangda bo‘lsa-da, oxirida ko‘k rang bilan tugaydi. Bu esa Gulzodaning to‘rtinchi farzandi o‘g‘il bo‘lishini anglatadi.
Bloger video ostida: «Mashaalloh! Mitti farishtam, akalaring va opang seni kutishyapti. Gender-party qilishga ham ulgurdim», deya izoh qoldirgan.
Ushbu videoga kuzatuvchilar ham iliq munosabat bildirgan. Izohlarda blogerga tabriklar yo‘llanib, bo‘lajak farzandini sog‘-salomat bag‘riga bosishi tilak qilingan.
Ma’lumot uchun, Gulzoda Abdullayevaning hozirda ikki o‘g‘il va bir qizi bor. To‘rtinchi farzandi dunyoga kelgach, u uch o‘g‘il va bir qizining onasiga aylanadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…