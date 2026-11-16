“Grimxonada meni urdi”: Saida Rametova hayotidagi og‘ir voqeani oshkor qildi

1 daqiqa o'qish2
“Grimxonada meni urdi”: Saida Rametova hayotidagi og‘ir voqeani oshkor qildi

Aktrisa Saida Rametova hayotidagi eng og‘ir sinovlardan biri turmush o‘rtog‘i Jumadulla bilan munosabatlariga ta’sir qilgan tuhmat bo‘lganini esladi. Uning aytishicha, noma’lum ayol bir necha bor qo‘ng‘iroq qilib, aktrisani boshqa erkak bilan yurishda ayblagan va oilasini buzishga uringan.

Saida Rametovaning hikoya qilishicha, o‘sha paytlarda uyali telefonlar bo‘lmagan. Bir kuni teatrga qo‘ng‘iroq qilgan noma’lum ayol Jumadullaga xotinini «yig‘ishtirib olishi» kerakligini, go‘yoki u ayolning eri bilan munosabatda ekanini aytgan. Hatto aktrisaning uyiga borib, uni sharmanda qilish bilan ham tahdid qilgan.

Bu gaplar tabiatan rashkchi bo‘lgan Jumadullaning qattiq jahli chiqishiga sabab bo‘lgan. Aktrisaning aytishicha, turmush o‘rtog‘i uni grimxonada turgan vaqtida urgan. Saida esa nima bo‘layotganini tushunmay, o‘zining hech kim bilan yurmaganini va xiyonat qilmaganini tushuntirishga uringan. Shunga qaramay, noma’lum ayolning qo‘ng‘iroqlari yana takrorlangan.

Oxiri aktrisa bu vaziyat haqida Bahodir akaga murojaat qilgan. U kishi ham shunga o‘xshash holatni boshidan o‘tkazganini aytib, er-xotinni bunday tuhmatlarga ishonmaslikka chaqirgan. Jumladan, ularning Angliyaga safar qilishi va san’atdagi obro‘si oshib borayotgani sabab kimdir ataylab munosabatlariga rahna solishga urinayotgan bo‘lishi mumkinligini ta’kidlagan. Boshqa ustozlar ham noma’lum qo‘ng‘iroqlarga e’tibor bermaslikni maslahat berishgan.

Bir kuni noma’lum ayol aktrisaning uyiga ham qo‘ng‘iroq qilgan. Bu safar go‘shakni Saida Rametovaning o‘zi ko‘targan. Ayol yana tahdid qilganida, aktrisa undan ismi va familiyasini aytishni, ayblovlarini isbotlashni talab qilgan. Suhbat davomida esa kinoyali javob qaytarganini eslaydi:

«Men beshta erkak bilan yuraman, qaysi biri sening eringligini bilmayman. Kel, isbotla», — degan u.

Shundan so‘ng noma’lum ayoldan boshqa qo‘ng‘iroq bo‘lmagan. Jumadulla ham bu gaplar tuhmat ekanini, kimdir ataylab oilasini buzishga harakat qilganini anglagan.

Aktrisaning taxminicha, o‘sha vaqtda oilasida muammosi bo‘lgan san’atkorlarning xorijga chiqishiga ham to‘sqinlik qilinishi mumkin edi. Shu sababli ularning Angliyaga safar qilishini bilgan kimdir ataylab shunday yo‘l bilan zarar yetkazmoqchi bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Madaniyat yangiliklari