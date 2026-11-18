Dilnoz Hakimovaning qizi Amani 5 oylik bo‘ldi: "Bambi" uslubidagi bayram suratlari
Xonanda Dilnoz Hakimovaning oilasida yana bir quvonchli sana nishonlandi. San’atkorning qizi Amani 5 oylik bo‘ldi. Shu munosabat bilan xonanda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qizalog‘ining yangi suratlarini muxlislari bilan bo‘lishdi.
Suratlarda kichkintoy uchun o‘ziga xos bayramona bezaklar tayyorlangani ko‘rinadi. Tadbir dizaynida mashhur «Bambi» multfilmi qahramonidan foydalanilgan. Xususan, bezaklar va tort ham aynan ushbu multfilm uslubida tayyorlangan.
Dilnoz Hakimova suratlar ostiga «Amani, mening Bambi qizalog‘im» deya izoh qoldirgan. Xonandaning bu samimiy so‘zlari va qizalog‘ining yoqimli suratlari kuzatuvchilar e’tiborini tortdi.
Muxlislar izohlarda Amani uchun chiroyli tilaklar bildirib, uning ulg‘ayib, sog‘lom va baxtli bo‘lishini tilashdi. Kichik bayram aks etgan suratlar xonandaning obunachilari tomonidan iliq kutib olindi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…