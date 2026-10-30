Dilnoz Hakimova va Mirjalol Nematovdan yangi duet: "Yurakda sevgi" (video)

·40·Madaniyat
Dilnoz Hakimova va Mirjalol Nematovdan yangi duet: "Yurakda sevgi" (video)

Xonandalar Dilnoz Hakimova va Mirjalol Nematov muxlislariga yangi duetini taqdim etdi. “Yurakda sevgi” deb nomlangan tarona kecha, 29 oktyabr kuni YouTube platformasida premera qilindi.

Yangi qo‘shiq e’lon qilinishi bilanoq tinglovchilar e’tiborini tortdi. Tarona qisqa vaqt ichida ko‘plab tomoshabinlar tomonidan tinglanib, iliq fikr va izohlarga sabab bo‘ldi.

Duet premerasidan atigi 22 soat o‘tib, videoklip 380 mingga yaqin marta tomosha qilindi. Izohlarda muxlislar Dilnoz Hakimova va Mirjalol Nematovning ijodiga yuqori baho berib, xonandalarga omad tilamoqda.

Siz ham “Yurakda sevgi” duetini tomosha qildingizmi? Agar uni 10 ballik tizimda baholash imkoningiz bo‘lsa, necha ball qo‘ygan bo‘lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Dilnoz HakimovaMirjalol NematovYurakda sevgi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dilnoz Hakimova yangi taronasidan parcha ulashdi (video)Dilnoz Hakimova yangi taronasidan parcha ulashdi (video)28 oktabr 18:54Mirjalol Nematov yangi taronasidan qisqa parchani e’lon qildi (video)Mirjalol Nematov yangi taronasidan qisqa parchani e’lon qildi (video)5 oktabr 11:22Dilnoz Hakimova onalik hayotidagi o‘zgarishlar va qizalog‘i haqida hissiyotlarga to‘lib gapirib berdiDilnoz Hakimova onalik hayotidagi o‘zgarishlar va qizalog‘i haqida hissiyotlarga to‘lib gapirib berdi6 oktabr 16:05Yangi hit: “Oshiq edim” muxlislar qalbini zabt etmoqda (video)Yangi hit: “Oshiq edim” muxlislar qalbini zabt etmoqda (video)6 iyun 02:56Rayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqdaRayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqda22 sentabr 13:48Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)20 iyun 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari