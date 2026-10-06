Dilnoz Hakimova onalik hayotidagi o‘zgarishlar va qizalog‘i haqida hissiyotlarga to‘lib gapirib berdi

·28·Madaniyat
Dilnoz Hakimova onalik hayotidagi o‘zgarishlar va qizalog‘i haqida hissiyotlarga to‘lib gapirib berdi

Xonanda Dilnoz Hakimova qiz farzandli bo‘lganidan so‘ng hayotida yuz bergan o‘zgarishlar haqida gapirib berdi. U onalik davrini o‘z hayotidagi eng yoqimli va baxtli bosqichlardan biri sifatida ta’rifladi.

Xonandaning aytishicha, qizalog‘i dunyoga kelgach, uning mehr beradigan va sevadigan insonlari yanada ko‘paygan. Bu esa ijodiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Dilnoz Hakimova qalbidagi mehr va his-tuyg‘ular qo‘shiq yaratishga ilhom berayotganini ta’kidladi.

Shuningdek, xonanda tadbir va to‘ylarda ishtirok etganida ham muxlislaridan qizi Amani haqida ko‘plab savollar olayotganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, kuzatuvchilari tez-tez "Amani yaxshimi?" deya hol-ahvol so‘rashadi. Dilnoz Hakimova qiziga Amani deb ism qo‘yganini, avvaliga yaqinlari bu ismni eslab qolish qiyin bo‘lishi mumkinligini aytganini ham esladi. Biroq hozir bu ism muxlislari uchun ham tanish bo‘lib ulgurgan.

Bundan tashqari, xonanda Mirjalol bilan yangi klip ustida ish boshlaganini ma’lum qildi. Ayni paytda ijodkorlar klip suratga olish jarayonlarini olib bormoqda.

Dilnoz HakimovaAmaniMirjalol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dilnozning qiziga bag‘ishlangan “Qizim” taronasi premyera qilindi (video)Dilnozning qiziga bag‘ishlangan “Qizim” taronasi premyera qilindi (video)18 iyul 16:26Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)20 iyun 23:03Dilnoz Hakimova turmush o‘rtog‘i qo‘yadigan taqiqlari haqida gapirdiDilnoz Hakimova turmush o‘rtog‘i qo‘yadigan taqiqlari haqida gapirdi16 aprel 20:26Dilnoz Hakimova nikoh paytidagi ko‘z yoshlarining sababini ochib berdiDilnoz Hakimova nikoh paytidagi ko‘z yoshlarining sababini ochib berdi20 aprel 15:54Shahzoda Muhammedova ko‘krak nishoniga sazovor bo‘ldi: "Haqiqiy zafar tinimsiz mehnat ortida yashiringan"Shahzoda Muhammedova ko‘krak nishoniga sazovor bo‘ldi: "Haqiqiy zafar tinimsiz mehnat ortida yashiringan"Bugun 15:54Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning kuyovnavkar marosimidan lavhalar tarqaldiRashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning kuyovnavkar marosimidan lavhalar tarqaldiBugun 06:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)