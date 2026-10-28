Dilnoz Hakimova yangi taronasidan parcha ulashdi (video)

·48·Madaniyat
Dilnoz Hakimova yangi taronasidan parcha ulashdi (video)

Xonanda Dilnoz Hakimova yangi tarona ustida ishlamoqda. U Instagram sahifasida qo‘shig‘idan qisqa parcha ulashib, video ostiga “Yurakda sevgi” deb yozib qoldirdi. Bu esa yangi qo‘shiq aynan shu nom bilan chiqishiga ishora qilmoqda.

Qisqa lavha kuzatuvchilar e’tiborini tortdi. Izohlarda muxlislar xonandaga omad tilab, tarona qachon premera qilinishiga qiziqish bildirishdi. Ayrim kuzatuvchilar esa qo‘shiqdan parcha tinglab, uning ajoyib chiqqani haqida iliq fikrlar yozishdi.

Hozircha Dilnoz Hakimova yangi qo‘shiqning rasmiy premera sanasini e’lon qilmagan. Muxlislar esa “Yurakda sevgi” taronasining to‘liq talqini taqdim etilishini intiqlik bilan kutmoqda.

Dilnoz HakimovaYurakda sevgiO‘zbek estradasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dilnoz Hakimova onalik hayotidagi o‘zgarishlar va qizalog‘i haqida hissiyotlarga to‘lib gapirib berdiDilnoz Hakimova onalik hayotidagi o‘zgarishlar va qizalog‘i haqida hissiyotlarga to‘lib gapirib berdi6 oktabr 16:05Mirjalol Nematov yangi taronasidan qisqa parchani e’lon qildi (video)Mirjalol Nematov yangi taronasidan qisqa parchani e’lon qildi (video)5 oktabr 11:22Yulduz Turdiyeva “Tan Olasanmi…” nomli yangi taronasidan muxlislariga parcha ulashdi (video)Yulduz Turdiyeva “Tan Olasanmi…” nomli yangi taronasidan muxlislariga parcha ulashdi (video)25 oktabr 12:39Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)20 iyun 23:03Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)18 avgust 20:50Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!17 iyun 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi